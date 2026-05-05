Colombia

Un hombre murió electrocutado al intentar acceder a una tienda de D1 en el centro de Medellín: Fiscalía investiga el caso

Un grupo de empleados halló un cadáver colgado en instalaciones eléctricas del local antes del horario de apertura, cuando la persona intentaba ingresar por una zona no autorizada en el sector de San Diego

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Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
La víctima, hallada colgada en la zona de redes eléctricas, permaneció varias horas sin ser identificada hasta la intervención del CTI y los bomberos de Medellín - crédito red social X

El hallazgo de un cuerpo sin vida colgado de un cable en el área de redes eléctricas de una tienda D1, en Medellín, sorprendió a los empleados que acudieron al lugar para iniciar su jornada el lunes 4 de mayo de 2026.

Los hechos, que se presume ocurrieron en el Mall del Indio del barrio San Diego, pusieron en alerta a las autoridades locales.

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La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue encontrada en una zona de difícil acceso, donde habría recibido una descarga eléctrica al intentar ingresar por un área descubierta que da a las redes de energía de la tienda.

Según los primeros reportes, el fallecido pretendía ingresar al local con intención de cometer un robo, pero la muerte se produjo antes de que lograra acceder al interior del comercio.

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Las autoridades judiciales, tras recibir el reporte a las 8:30 a. m., confirmaron que el cuerpo presentaba signos de haber pasado varias horas sin vida, en estado de rigidez. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal de Medellín con el objetivo de establecer la identidad de la persona, ya que no portaba ningún documento al momento de ser rescatado.

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