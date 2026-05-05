Juez rechazó la tutela del general (r) Edwin Urrego contra Armando Benedetti, en el caso del presunto complot contra Petro

La decisión judicial concluyó que la solicitud fue atendida adecuadamente y que no existen pruebas que justifiquen la continuidad del proceso relacionado con el retiro del general retirado de la Policía Nacional - crédito Policái nacional / X

Un juez de Colombia rechazó la tutela presentada por el general retirado Edwin Urrego en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, mediante la cual buscaba obtener información formal sobre los motivos de su retiro de la Policía Nacional.

Esta decisión, señala que la solicitud formulada mediante derecho de petición fue respondida de manera pertinente y no se vulneraron derechos fundamentales.

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El juez negó la tutela porque el Ministerio del Interior respondió oficialmente a Urrego, quien cuestionaba si Benedetti tuvo algún papel en su salida de la institución.

La autoridad judicial concluyó que no existía base legal para continuar el proceso, pues el proceso de retiro depende de la facultad discrecional del Presidente y no de decisiones individuales del ministro.

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La respuesta de Benedetti y argumentos oficiales sobre el retiro

El Ministerio del Interior emitió su respuesta el 27 de abril de 2026, en la que Armando Benedetti negó haber solicitado o recomendado el retiro de Urrego.

Benedetti precisó el 11 de febrero del 2026 en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que sus comentarios ocurrieron únicamente en redes sociales y no a través de canales oficiales ni documentos institucionales.

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El ministro del Interior y el general (r) Urrego mantienen posturas opuestas sobre las razones del retiro del oficial. - crédito Ministerio del Interior y Dijín

La posición institucional subrayó que la decisión sobre el retiro del general Urrego correspondió exclusivamente al Presidente de la República, respaldándose en informes de la Dirección Nacional de Inteligencia y la normativa vigente. En la certificación de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, se reconoció que Urrego acumuló más de 31 años de servicio y que, conforme a la ley, mantendría derechos económicos durante los tres meses inmediatos a su retiro.

Benedetti también indicó que las acusaciones sobre posibles retaliaciones eran interpretaciones personales de Urrego y no partían de actos oficiales o instrucciones institucionales.

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Antecedentes del conflicto entre Urrego y el Gobierno

El origen del conflicto se sitúa el 11 de noviembre de 2025, cuando, por orden de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, Urrego dirigió un allanamiento a la vivienda de Benedetti en Puerto Colombia.

Posteriores discrepancias incluyeron la actuación policial durante protestas estudiantiles en la Universidad del Atlántico y debates administrativos sobre la protección de personajes públicos en Barranquilla.

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El presidente Gustavo Petro señaló públicamente la existencia de un supuesto complot para entorpecer su agenda internacional, mencionando un informe de inteligencia como razón fundamental para el retiro de Urrego.

El pronunciamiento sostiene que los argumentos oficiales y la certificación de servicios apoyan la legalidad y procedimiento administrativo del retiro impuesto al general, conforme a la ley colombiana - crédito Ju8zgado Civil Once

El general retirado declaró a El Tiempo: “Nunca haría algo deshonesto que dañe mi honra o mi nombre”. Defendió sus más de tres décadas de carrera y rechazó todas las imputaciones de actuar contra el Estado.

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Urrego ha sostenido en diversas entrevistas que su salida estuvo relacionada con el operativo judicial en la residencia del ministro y las repercusiones que estos hechos tuvieron en el Gobierno. Según su versión, nunca recibió notificación formal de informes de inteligencia ni documentación directamente respaldatoria.

Benedetti, por su lado, afirmó en redes sociales que Urrego “quiere hacer creer que lo apartaron por el allanamiento”, reiterando que la desvinculación obedeció a “un informe de inteligencia” sobre un posible entorpecimiento de la agenda presidencial.

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Decisión judicial y cierre del proceso

El fallo judicial, registrado oficialmente el 27 de abril de 2026, determinó que la petición de Urrego había sido plenamente respondida. Por tanto, la tutela perdió fundamento (“carencia actual de objeto”) y el proceso quedó concluido, de acuerdo con los criterios citados por el medio mencionado.

La causa fundamenta que la salida del oficial fue determinada tras un análisis de inteligencia presentado a la Presidencia, desmarcando así cualquier intervención directa del ministro Benedetti (parte dos) - crédito Ju8zgado Civil Once

De esta manera, la justicia colombiana dio por cerrado el procedimiento, lo que puso fin a la controversia legal y administrativa entre el general Urrego y las autoridades del Gobierno, y reafirmó el curso institucional para la tramitación de futuras solicitudes semejantes dentro de la Policía Nacional.

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