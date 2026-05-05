Colombia

María Fernanda Cabal compartió imágenes de los panfletos con los que recibirán a Gustavo Petro en la Nacional: “¿Se van a robar la universidad?”

Sectores de la oposición y académicos han alertado sobre posibles reformas en la estructura de gobierno universitario

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El debate sobre la elección de autoridades universitarias cobró fuerza tras denuncias de posibles reformas estatutarias impulsadas por el Gobierno - crédito @MariaFdaCabal / X
El debate sobre la elección de autoridades universitarias cobró fuerza tras denuncias de posibles reformas estatutarias impulsadas por el Gobierno - crédito @MariaFdaCabal / X

El anuncio de la visita del presidente Gustavo Petro a la Universidad Nacional de Colombia reavivó el debate sobre la autonomía universitaria y el futuro de su administración. Sectores académicos y voces de la oposición manifestaron inquietud por eventuales transformaciones impulsadas desde el Ejecutivo.

A horas del acto, la senadora María Fernanda Cabal compartió en X imágenes de panfletos presuntamente distribuidos en el campus, donde se leía: “¿Se van a robar la universidad como se robaron la Ungrd?” y “Pacto Hampónico. Se ha burlado de la educación pública, gratuita y de calidad en Colombia”, el último acompañado con una imagen de Juliana Guerrero.

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La senadora María Fernanda Cabal celebró la iniciativa para defender "la universidad pública de este politiquero comunista" - crédito @MariaFdaCabal / X
La senadora María Fernanda Cabal celebró la iniciativa para defender "la universidad pública de este politiquero comunista" - crédito @MariaFdaCabal / X

La legisladora acompañó la publicación con los siguiente: “Así recibirán a Petro hoy en la Universidad Nacional en Bogotá. Bravo por esos valientes que defienden la universidad pública de este politiquero comunista”.

Y es que el día 4 de mayo la candidata presidencial Paloma Valencia denunció en sus redes sociales las presuntas intensiones tras la visita del presidente: “El Gobierno estaría impulsando un cambio en los estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan al rector, vicerrectores y decanos”. Según Valencia, la normativa actual establece que la designación de las máximas autoridades corresponde a la rectoría.

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