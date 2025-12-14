Colombia

Ministro Sánchez llama a no ceder al miedo tras anuncio de “paro armado” del ELN: “Es una amenaza contra los más vulnerables”

El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades y rechazar las exigencias del ELN, mientras se refuerza la presencia militar en zonas críticas como Cauca, Catatumbo y Arauca

El Ministerio de Defensa de Colombia despliega fuerzas en puntos críticos ante el paro armado del ELN para proteger a la población civil - crédito composición fotográfica

El reciente anuncio de un “paro armado” por parte del ELN entre el 14 y el 17 de diciembre desencadenó una respuesta inmediata y contundente del Ministerio de Defensa de Colombia, que ordenó el despliegue máximo de fuerzas en los puntos más críticos del país.

La medida busca proteger a la población civil y garantizar la movilidad en las principales vías, en un contexto donde la amenaza terrorista se materializó en ataques, hostigamientos y la instalación de explosivos en regiones como Cauca y Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, subrayó que la ofensiva del ELN no solo representa un desafío para la fuerza pública, sino que constituye una amenaza directa contra los sectores más vulnerables de la sociedad, como campesinos, mujeres y niños, según declaró a Noticias RCN.

Ataques y explosivos del ELN en Cauca y Norte de Santander obligan al cierre de vías y refuerzan la alerta de seguridad nacional - crédito Stringer/AFP

En las últimas horas, las autoridades reportaron al menos cinco incursiones del ELN en el departamento de Cauca, especialmente sobre la vía Panamericana, donde se realizaron detonaciones controladas de cilindros bomba.

Además, la vía Cúcuta-Pamplona permaneció cerrada durante varias horas debido a la presencia de dos cilindros cargados con explosivos, que finalmente fueron desactivados por los equipos especializados.

El ministro Sánchez enfatizó la importancia de no ceder ante el pánico ni acceder a las exigencias del grupo armado, e hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades reportando cualquier actividad sospechosa.

El titular de Defensa explicó al medio citado que el ELN, al que calificó como un cartel que utiliza el narcotráfico y el terrorismo como métodos principales, opera en zonas como Chocó, Norte de Santander y Arauca, donde las necesidades sociales son más acuciantes.

Sánchez recalcó: “Este mensaje criminal del cartel del ELN no es un mensaje a un gobierno externo, es una amenaza contra los más vulnerables”. Además, reconoció que el terror se amplifica a través de redes sociales y sistemas de información empleados por los criminales, lo que dificulta la labor de las autoridades.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez advierte que la ofensiva del ELN amenaza directamente a campesinos, mujeres y niños en zonas vulnerables - crédito Ministerio de Defensa

En el Catatumbo, la situación se agrava por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, ambos vinculados al narcotráfico. Sánchez detalló que la estructura 33, asociada a alias Calarcá, busca controlar las rentas ilegales, lo que llevó a un incremento de la violencia en la región.

El ministro identificó tres factores que complican la respuesta por parte del Estado: el uso de perfidia por parte de los criminales, que se visten de civiles y se mezclan entre la población; el empleo de drones para atacar tanto a rivales como a la fuerza pública, con consecuencias para los habitantes; y la colocación de artefactos explosivos en las vías.

En respuesta a la escalada de violencia, el Ministerio de Defensa ordenó maximizar el despliegue en los puntos donde converge el flujo de la población y reforzar la ofensiva contra los cabecillas del ELN.

Sánchez recordó la existencia de recompensas por información que conduzca a la captura de líderes como alias Pablito, con más de $5′000.000 ofrecidos, y alias Silvana, con hasta $1.600 millones. Además, anunció una recompensa de hasta $200 millones para quienes aporten datos que permitan anticipar y neutralizar amenazas terroristas.

El Gobierno ofrece recompensas millonarias por información sobre cabecillas del ELN y datos que permitan anticipar amenazas terroristas - crédito Colprensa

El ministro reiteró: “Debemos rechazar esta amenaza que hace el ELN contra los colombianos, no es contra la fuerza pública, es contra los campesinos, contra las comunidades”.

Insistió en que las unidades militares y policiales permanecen en alerta máxima y que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir nuevos ataques. Sánchez subrayó la necesidad de mantener la vigilancia en los ejes viales y garantizar la movilidad de la población, al tiempo que destacó la ofensiva militar en Norte de Santander, donde se logró neutralizar a 125 integrantes del ELN, lo que evidencia la intensidad de la respuesta oficial.

