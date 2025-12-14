Colombia

José Antonio Ocampo hizo su balance sobre la economía colombiana en 2025 y resaltó lo que le espera al próximo Gobierno: “Uno de luces y sombras”

El economista señala que, a pesar de la mejora en el empleo y el crecimiento, persisten desafíos como el aumento del déficit fiscal y la insuficiente inversión

José Antonio Ocampo, exministro de
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda - crédito Colprensa

A vísperas de que se termine el año 2025, comienzan a realizarse los balances y resultados de las diferentes materias en Colombia.

Es el caso del crecimiento económico en Colombia que fue del 3,6 % en el tercer trimestre del año en curso, lo que es una señal clara de este impulso, con todos los sectores en expansión salvo el minero y algunas actividades de construcción, como la vivienda.

Para el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, en su columna de opinión publicada en El Tiempo, la recuperación económica en Colombia no respondió a una política oficial de reactivación, sino al dinamismo del sector privado.

Del mismo modo, el exfuncionario en el Gobierno de Gustavo Petro enfatizó que la economía nacional estuvo “entre luces y sombras”.

La tasa de desocupación nacional
La tasa de desocupación nacional fue del 8,9% en octubre, marcando una mejora significativa respecto al año anterior - crédito Colprensa

Además del crecimiento económico, otra de las luces que recalcó el economista fue el comportamiento del empleo nacional, al considerar que, con datos ajustados por estacionalidad, “el desempleo se redujo al 8,9% en octubre, más de un punto menos que en octubre de 2024”.

Además, el empleo creció 2,8% entre enero y octubre respecto al mismo periodo del año anterior, y “tres cuartas partes han sido empleo formal, aunque la tasa de informalidad sigue siendo muy alta: 55%”.

Las ‘sombras’ de la economía colombiana en 2025, según Ocampo

No obstante, el análisis de Ocampo identificó dos sombras leves. La primera es la inflación, que “aunque disminuyó en noviembre, sigue en los niveles de hace un año y está más de dos puntos por encima de la meta del Banco de la República”. La segunda es el aumento del déficit comercial, que tras reducirse en 2023 y un poco más en 2024, “ha comenzado a aumentar”.

El déficit comercial colombiano vuelve
El déficit comercial colombiano vuelve a aumentar por el repunte de importaciones y la caída de exportaciones mineras - crédito Hapag Lloyd AG

El exministro atribuyó este deterioro tanto al repunte de las importaciones como a la caída de las exportaciones mineras, que no ha sido compensada por el “fuerte crecimiento de las exportaciones de café y de productos no tradicionales que, de hecho, puede ser considerada como otra luz”.

Además, enfatizó en el bajo nivel de inversión, asegurando que afecta las posibilidades de crecimiento futuro en el país.

La inversión ha oscilado en torno al 17 % del PIB vs. un 22 % en promedio en la década anterior a la pandemia. La construcción es el principal problema, tanto en vivienda como en otras edificaciones”, indicó.

También, el académico resaltó que una de las sombras más grandes para Colombia durante el presente año fue el déficit fiscal.

“Hubo una disminución fuerte del déficit en 2023, del 6,5 % al 3,6 % del PIB, si el déficit del Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles) se contabiliza en el año en que se causa y no cuando se paga. Después de esta reducción, el déficit ha aumentado nuevamente a más de 6 % del PIB, e incluso el Gobierno no ha logrado que la reducción de pago de intereses se refleje en una mejora significativa del déficit total”, aseveró.

Para José Antonio Ocampo, las
Para José Antonio Ocampo, las sombras de la economía obedecen a las críticas del Gobierno Petro por medidas realizadas en anteriores gobiernos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Críticas al Gobierno Petro

Así mismo, el exministro de Hacienda cuestionó varias afirmaciones del Gobierno en materia fiscal. La primera es que “no ha aumentado la deuda pública, que es, por lo tanto, una herencia de gobiernos pasados”.

Ocampo refutó esta idea: “Es incorrecto, porque después de la reducción que se logró en 2023, la deuda ha tenido nuevamente una tendencia a aumentar, pese algunas acciones positivas de Crédito Público”.

La segunda afirmación oficial que Ocampo consideró errónea es que “las altas tasas de interés de la deuda pública son por culpa del Banco de la República”.

El exministro explicó que, en realidad, “si se compara con diciembre de 2023, el Banco ha reducido su tasa en unos 4 puntos porcentuales y el sector privado un poco más; en cambio, la tasa de los TES a un año solo ha disminuido marginalmente y las de 5 y 10 años han aumentado”.

José Antonio Ocampo, exministro de
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda - crédito Asobancaria

La tercera afirmación que desmintió el exministro es la que lo responsabiliza, durante su gestión, de haber mantenido el subsidio a la gasolina heredado del Gobierno de Iván Duque, a lo que Ocampo enfatizó.

“Todo lo contrario: fui quien convencí al Presidente de eliminar ese subsidio y gracias a ello el déficit del Fepc por causación disminuyó del 2,5 % del PIB en 2022 al 1 % en 2023. Lo que no se hizo después fue la segunda parte del acuerdo: comenzar a reducir el subsidio al Acpm en julio de 2023”, comentó.

Por último, el exministro de Hacienda declaró que, tanto el alto déficit fiscal como la alta deuda pública, al igual que una nueva reforma tributaria, serán los puntos claves que deberá tener en cuenta el sucesor de Gustavo Petro en el 2026.

El alto déficit fiscal y la alta deuda pública serán herencias complejas para la próxima administración, que tendrá que hacer los ajustes del gasto que no ha hecho el Gobierno actual, pese a la reiterada recomendación de todos los analistas externos. Y tendrá que hacer una nueva reforma tributaria, pero no como sustituto del ajuste del gasto, como ha sido la propuesta de este Gobierno”, concluyó.

