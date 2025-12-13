Pizzería colombiana brilló en prestigioso premio internacional que destaca lo mejor del plato italiano

Pizzardi Artigianale recibe el premio Best International Pizza Maker en los Pizza DOC Awards 2025 en Nápoles - crédito Tiziana Fabi/AFP

Aunque se trata de un plato originario en Italia, la pizza ha logrado adeptos y réplicas alrededor del mundo, lo que ha catalogado a la preparación como una de las más consumidas y reconocidas en el mundo.

En ese sentido, Colombia también ha formado parte de esta tendencia. La llegada de comunidades italianas y la adaptación de la receta, en ocasiones, mediante la incorporación de ingredientes locales, ha permitido que el país se destaque en la elaboración de pizza.

Reconocimiento a restaurante colombiano que prepara pizza italiana

A propósito, la pizzería Pizzardi Artigianale, proyecto colombiano dedicado a la pizza napolitana, fue reconocido en Nápoles (Italia), por su excelencia y autenticidad con el premio Best International Pizza Maker en los Pizza DOC Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del sector a nivel mundial.

El galardón distingue el manejo adecuado de la tradición napolitana fuera de Italia, haciendo énfasis en el respeto por la receta original, la técnica, los ingredientes y la filosofía que caracterizan a esta especialidad gastronómica.

La organización de los Pizza DOC Awards seleccionó a Pizzardi Artigianale como el único representante colombiano en recibir el reconocimiento, marcando un hito al ser la primera vez que el país obtiene este premio.

El jurado valoró el trabajo que la empresa viene desarrollando para traer al país la pasión y la excelencia de la auténtica pizza napolitana, consolidando cada preparación como un reflejo fiel de la cultura y la identidad italiana.

Durante la ceremonia, celebrada en la cuna de la pizza napolitana, Pizzardi Artigianale compartió escenario con referentes influyentes del mundo pizzero como Franco Pepe (Pepe in Grani), distinguido como Pizzaiolo dell’Anno; Francesco Martucci (I Masanielli), premiado por la Pizza dell’Anno con su creación 7 Consistenze di Cipolla; Errico Porzio, que recibió el galardón a la Catena dell’Anno; y Daniele Gagliotta, nombrado International Pizza Ambassador – Américas, entre otros.

“La presencia de Pizzardi Artigianale en este escenario internacional reafirma su compromiso con la tradición, la excelencia y el respeto por la auténtica pizza napolitana, y representa un motivo de profundo orgullo al haber llevado el nombre de Colombia a uno de los escenarios más importantes de la gastronomía mundial”, señalaron los fundadores del reconocido restaurante, ubicado en Bogotá.

La Unesco declaró la cocina italiana patrimonio inmaterial de la humanidad

La cocina italiana fue reconocida, el miércoles 10 de diciembre, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en una declaratoria histórica realizada en Nueva Delhi durante la vigésima sesión del Comité del Patrimonio Inmaterial.

Es la primera vez que la Unesco incluye la totalidad de la gastronomía de un país entre sus listas, destacando su papel como legado cultural, identidad colectiva y expresión emocional que ha perdurado a través de generaciones.

La organización internacional destacó que la gastronomía italiana se ha consolidado como un “modelo de identidad sociocultural”, capaz de transformar la mesa en un centro de encuentro para intercambiar afectos, compartir ideas y fortalecer vínculos comunitarios. Según el Comité, su valor simbólico ha trascendido fronteras y se ha enriquecido con aportes de diversas culturas.

La primera ministra Giorgia Meloni celebró esta designación como una “victoria nacional”, resaltando que “este reconocimiento honra quiénes somos y nuestra identidad”. Meloni afirmó que la decisión refuerza la protección y el valor internacional de las tradiciones y los productos italianos.

Italia ya contaba con reconocimientos previos, como el arte de los pizzeros napolitanos (2017) o la tradición de búsqueda y extracción de la trufa (2021). Con este nuevo registro, el país suma 21 manifestaciones culturales en las listas de la Unesco. Los expertos destacan que la cocina italiana se define por la calidad y la simplicidad de sus ingredientes, entre los que sobresalen el tomate, el aceite de oliva virgen extra, las hierbas frescas, el queso y las carnes curadas.