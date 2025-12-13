Colombia

Pizzería colombiana brilló en prestigioso premio internacional que destaca lo mejor del plato italiano

El reconocimiento fue otorgado por la organización de los Pizza DOC Awards, que destacó la fidelidad de la propuesta a la tradición napolitana y su aporte a la cultura gastronómica italiana fuera de Europa

Guardar
Pizzardi Artigianale recibe el premio
Pizzardi Artigianale recibe el premio Best International Pizza Maker en los Pizza DOC Awards 2025 en Nápoles - crédito Tiziana Fabi/AFP

Aunque se trata de un plato originario en Italia, la pizza ha logrado adeptos y réplicas alrededor del mundo, lo que ha catalogado a la preparación como una de las más consumidas y reconocidas en el mundo.

En ese sentido, Colombia también ha formado parte de esta tendencia. La llegada de comunidades italianas y la adaptación de la receta, en ocasiones, mediante la incorporación de ingredientes locales, ha permitido que el país se destaque en la elaboración de pizza.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Colombia obtiene por primera vez
Colombia obtiene por primera vez el galardón internacional a la mejor pizza napolitana fuera de Italia gracias a Pizzardi Artigianale - crédito Pizzardi Artigianale/Instagram

Reconocimiento a restaurante colombiano que prepara pizza italiana

A propósito, la pizzería Pizzardi Artigianale, proyecto colombiano dedicado a la pizza napolitana, fue reconocido en Nápoles (Italia), por su excelencia y autenticidad con el premio Best International Pizza Maker en los Pizza DOC Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del sector a nivel mundial.

El galardón distingue el manejo adecuado de la tradición napolitana fuera de Italia, haciendo énfasis en el respeto por la receta original, la técnica, los ingredientes y la filosofía que caracterizan a esta especialidad gastronómica.

La organización de los Pizza DOC Awards seleccionó a Pizzardi Artigianale como el único representante colombiano en recibir el reconocimiento, marcando un hito al ser la primera vez que el país obtiene este premio.

El restaurante colombiano compartió escenario
El restaurante colombiano compartió escenario con referentes mundiales de la preparación como Franco Pepe y Francesco Martucci en Nápoles - crédito Ciro De Luca/Reuters

El jurado valoró el trabajo que la empresa viene desarrollando para traer al país la pasión y la excelencia de la auténtica pizza napolitana, consolidando cada preparación como un reflejo fiel de la cultura y la identidad italiana.

Durante la ceremonia, celebrada en la cuna de la pizza napolitana, Pizzardi Artigianale compartió escenario con referentes influyentes del mundo pizzero como Franco Pepe (Pepe in Grani), distinguido como Pizzaiolo dell’Anno; Francesco Martucci (I Masanielli), premiado por la Pizza dell’Anno con su creación 7 Consistenze di Cipolla; Errico Porzio, que recibió el galardón a la Catena dell’Anno; y Daniele Gagliotta, nombrado International Pizza Ambassador – Américas, entre otros.

“La presencia de Pizzardi Artigianale en este escenario internacional reafirma su compromiso con la tradición, la excelencia y el respeto por la auténtica pizza napolitana, y representa un motivo de profundo orgullo al haber llevado el nombre de Colombia a uno de los escenarios más importantes de la gastronomía mundial”, señalaron los fundadores del reconocido restaurante, ubicado en Bogotá.

El sector gastronómico colombiano celebra
El sector gastronómico colombiano celebra el hito internacional alcanzado por Pizzardi Artigianale en los Pizza DOC Awards 2025 - crédito Pizzardi Artigianale/Instagram

La Unesco declaró la cocina italiana patrimonio inmaterial de la humanidad

La cocina italiana fue reconocida, el miércoles 10 de diciembre, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en una declaratoria histórica realizada en Nueva Delhi durante la vigésima sesión del Comité del Patrimonio Inmaterial.

Es la primera vez que la Unesco incluye la totalidad de la gastronomía de un país entre sus listas, destacando su papel como legado cultural, identidad colectiva y expresión emocional que ha perdurado a través de generaciones.

La organización internacional destacó que la gastronomía italiana se ha consolidado como un “modelo de identidad sociocultural”, capaz de transformar la mesa en un centro de encuentro para intercambiar afectos, compartir ideas y fortalecer vínculos comunitarios. Según el Comité, su valor simbólico ha trascendido fronteras y se ha enriquecido con aportes de diversas culturas.

La primera ministra Giorgia Meloni celebró esta designación como una “victoria nacional”, resaltando que “este reconocimiento honra quiénes somos y nuestra identidad”. Meloni afirmó que la decisión refuerza la protección y el valor internacional de las tradiciones y los productos italianos.

Italia ya contaba con reconocimientos previos, como el arte de los pizzeros napolitanos (2017) o la tradición de búsqueda y extracción de la trufa (2021). Con este nuevo registro, el país suma 21 manifestaciones culturales en las listas de la Unesco. Los expertos destacan que la cocina italiana se define por la calidad y la simplicidad de sus ingredientes, entre los que sobresalen el tomate, el aceite de oliva virgen extra, las hierbas frescas, el queso y las carnes curadas.

Temas Relacionados

GastronomíaPizzardi ArtigianaleBogotá Pizza napolitana Pizza DOC Awards Nápoles ItaliaColombia-Noticias

Más Noticias

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este sábado 13 de diciembre

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Con doblete de José Enamorado y gol de Bryan Castillón, el Tiburón prácticamente definió la serie ante los ibaguereños, que sufrieron la expulsión de Sebastián Guzmán y esperando la revancha el 16 de diciembre

Junior de Barranquilla dio un

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón

Luego de las emociones en el compromiso de ida en Barranquilla, llegó el momento de conocer al ganador del segundo semestre y clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores

Cuándo se jugará la vuelta

Piden a la Corte Suprema de Justicia rechazar tutela para frenar la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

El magistrado Gerson Chaverra solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante, argumentando que el recurso carece de fundamento

Piden a la Corte Suprema

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

El cuadro azul apostaría por un jugador que, durante el segundo semestre de 2025, destacó por su velocidad y con una negociación que está a pocos detalles de definirse

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Enrique Peñalosa reveló cómo le

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO,

Junior vs. Tolima EN VIVO, final de ida de la Liga BetPlay 2025: el Tiburón está goleando en Barranquilla

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima