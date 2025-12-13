Colombia

Galán reprobó el 2025: inseguridad y falta de liderazgo son las falencias más mencionadas

Varios cabildantes de la capital entregaron su opinión sobre lo que han sido los últimos 365 días de la administración de Carlos Fernando Galán

La inseguridad que se registra
La inseguridad que se registra en la capital fue el tema que más mencionaron los cabildantes que participaron en el informe - crédito Montaje Infobae (Colprensa/AFP/AlcaldíadeBogotá)

Debido a que la labor principal del Concejo de Bogotá es hacer control político, vigilar y debatir todo lo relacionado con la gestión del distrito, incluyendo el trabajo de la Alcaldía de Bogotá; de cierta forma, los cabildantes son veedores directos de la labor que cumple Carlos Fernando Galán.

Es por ello que Infobae Colombia contactó a varios concejales, de diferentes posturas políticas, para conocer su percepción sobre el trabajo de la Alcaldía de Bogotá durante el 2025.

Entre comentarios negativos y positivos, los concejales Armando Gutiérrez, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrés Barrios, calificaron lo que ha sido la gestión de Galán en la capital durante los últimos 365 días. Así calificaron los concejales a Galán:

Armando Gutiérrez

Gutiérrez fue el único cabildante
Gutiérrez fue el único cabildante que aprobó la gestión de Galán en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

Como concejal de Bogotá por el Partido Liberal, he seguido con rigurosidad y compromiso la gestión del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. Desde el inicio de esta administración he valorado que, más allá de las diferencias naturales entre visiones políticas, existe una coincidencia fundamental: Bogotá necesitaba un liderazgo que impulsara orden, planificación y capacidad de ejecución. En ese sentido, el alcalde ha demostrado una voluntad clara de encaminar la ciudad hacia una gestión más técnica y enfocada en resultados.

Uno de los aspectos que destaco es su apuesta por fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana en la administración pública. El énfasis en la transparencia, la articulación entre sectores y el seguimiento a la inversión en las localidades son elementos que permiten avanzar hacia una ciudad más organizada, equitativa y moderna.

Desde el concejo he respaldado aquellas iniciativas que buscan mejorar la movilidad, ampliar la oferta social y garantizar una mejor calidad de vida para los bogotanos. Reconozco que el alcalde ha asumido retos significativos en materia de seguridad, espacio público, transporte y finanzas distritales. Aunque aún queda mucho por hacer, se han planteado caminos claros para enfrentar estas problemáticas con decisiones responsables y orientadas al bienestar colectivo.

Como liberal, creo en el diálogo, en la construcción colectiva y en la defensa del interés general. Por eso, seguiré acompañando, vigilando y aportando para que esta administración continúe avanzando en la ruta correcta. Mi compromiso es con Bogotá y con los millones de ciudadanos que merecen una ciudad segura, justa y con oportunidades.

Julián Uscátegui

Para Uscátegui, Carlos Fernando Galán
Para Uscátegui, Carlos Fernando Galán sigue en deuda con Bogotá a pesar de sus buenas intenciones - crédito Concejo de Bogotá

La gestión del alcalde Carlos Fernando Galán durante 2025 deja un balance mixto. Aunque hay avances y esfuerzos importantes, aún persisten problemas graves que afectan la vida diaria y la tranquilidad de millones de bogotanos.

Su alcaldía ha pretendido gobernar con discurso técnico, moderado y bien intencionado; sin embargo, en las calles se percibe otra realidad: los problemas más sensibles de la ciudad no solo siguen ahí, sino que en varios casos se han agravado. La inseguridad, el desorden y la falta de autoridad continúan siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El tema más crítico, sin duda, es la seguridad. Bogotá atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Entre enero y noviembre de 2025, los homicidios se mantuvieron en niveles preocupantes y los hurtos se volvieron cada vez más violentos.

A esto se suma el aumento de la violencia intrafamiliar, que creció un 12%, con 42.929 casos, y de las lesiones personales, que aumentaron un 10%, llegando a 18.167 hechos. Estas cifras reflejan un deterioro serio de la convivencia y una presión cada vez mayor sobre la capacidad de respuesta del distrito.

A pesar de este panorama, la alcaldía sigue destinando apenas cerca del 2% del presupuesto a seguridad, un porcentaje claramente insuficiente para enfrentar organizaciones criminales cada vez más fuertes y mejor organizadas.

Bogotá hoy tiene un buen alcalde, pero necesita un liderazgo más firme, decisiones claras y una administración que ponga el orden y la seguridad como prioridades. En 2025, la gestión de Carlos Fernando Galán, si bien mejora frente a las anteriores, todavía queda en deuda con esa expectativa legítima de los bogotanos.

Diana Diago

Para la cabildante, 2025 es
Para la cabildante, 2025 es el peor año de la administración Galán hasta el momento - crédito Concejo de Bogotá

Este es el peor año de Galán en lo que va de su gobierno, la principal promesa de campaña, “Bogotá camina segura” se ha diluido con la más reciente encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos. De acuerdo con la encuesta, hoy Bogotá tiene la percepción de inseguridad más alta desde (2014). El 61,6% de los bogotanos se sienten inseguros.

En dos años, el alcalde no ha logrado que la ciudad deje de tener la tasa de hurto a personas más alta de todo el país; además se están presentando tres casos de homicidios diarios, no hay un solo día en el que los bogotanos no nos despertemos con la noticia de un tiroteo.

En otros sectores tampoco parece haber avances: no hay avances en la contratación de la segunda línea del metro, obras como la de la 68 o el Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali siguen sin ver la luz, y además, Bogotá presentó un aumento de 1.8 puntos porcentuales en la cifra de pobreza multidimensional. Hoy Bogotá no camina segura, pero tampoco camina con movilidad ni con inversión social.

Andrés Barrios

Para Barrios, la administración Galán
Para Barrios, la administración Galán aprueba en algunos aspectos, pero la inseguridad opaca todo lo positivo - crédito Concejo de Bogotá

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha demostrado, en varios frentes de su gestión, que cuando existe voluntad política y capacidad técnica, Bogotá puede avanzar.

Quiero reconocer los aciertos de la administración distrital que hoy benefician a los bogotanos, como es el caso de algunas obras de infraestructura largamente esperadas. La ampliación de la carrera novena, que beneficiará a más de un millón de ciudadanos a través de 1.3 kilómetros de vía y tres carriles de circulación.

Otra obra importante es la extensión de la Avenida José Celestino Mutis en Engativá, la cual hoy es una realidad para más de 600.000 personas, después de seis años de retrasos que esta administración logró superar. Esta obra no solo mejora la movilidad del occidente de la ciudad, sino que reduce tiempos de desplazamiento, descongestiona corredores alternos y fortalece la conexión entre Engativá, Barrios Unidos y el centro occidente de la ciudad.

Sin embargo, mientras la infraestructura avanza, la seguridad retrocede. Entre enero y noviembre de 2025, Bogotá registra 1.070 homicidios, a ello se suman 43.269 casos de violencia intrafamiliar, una señal de alerta roja para toda la institucionalidad. La ciudad enfrenta una presión criminal evidente y la ciudadanía sigue expuesta a altos niveles de riesgo a diario. La administración avanza en obras, pero la seguridad demanda el mismo ritmo y la misma determinación.

Por eso he insistido en que la administración, en cabeza de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, debe acelerar la implementación de herramientas ya aprobadas y que pueden aliviar la crisis.

Bogotá no puede seguir dejando solas a las personas que enfrentan uno de los delitos más comunes y traumáticos; es indispensable que esta ruta empiece a funcionar.

