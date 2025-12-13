El Ministerio TIC certificó a 40 adultos mayores en habilidades digitales

Cuarenta adultos mayores recibieron su certificación en habilidades digitales tras culminar un proceso de formación impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC).

Cuarenta adultos mayores recibieron su certificación en habilidades digitales tras culminar un proceso de formación impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) en el Centro de Experiencia TIC, ubicado en la sede del Ministerio en Bogotá.

El programa, desarrollado en el marco de la iniciativa CiberPaz, ofreció a los participantes una formación que abarcó desde competencias básicas, como encender un computador y navegar de forma segura por Internet, hasta el uso de herramientas avanzadas.

Los adultos mayores aprendieron a utilizar aplicaciones de banca virtual, realizar compras en línea, editar fotos y videos, y manejar programas como Word, Excel y PowerPoint. Además, la capacitación incluyó el uso de funciones avanzadas en teléfonos móviles y la exploración de inteligencias artificiales como Gemini, ChatGPT y Copilot, lo que sorprendió a muchos de los asistentes por el alcance de los contenidos, según el mismo comunicado.

Durante la ceremonia, los graduados recibieron un diploma que certifica la culminación exitosa de los cursos.

Durante la ceremonia, los graduados recibieron un diploma que certifica la culminación exitosa de los cursos. El ambiente en el auditorio del Edificio Murillo Toro estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo de los participantes. Hilia Marlem Sánchez, una de las estudiantes, compartió su experiencia: “El Centro de Experiencia TIC no se convirtió solo en un lugar de aprendizaje para mí: se convirtió en un hogar. Allí encontré compañeros que me enseñaron, con su ejemplo, que todo es posible. Que las metas no tienen fecha de vencimiento, y que la edad es solo un adjetivo más en la historia de cada uno. Nunca es tarde para aprender”, declaró.

Alba Monrroy, otra de las beneficiarias, relató cómo la formación le permitió recuperar habilidades que había perdido con el tiempo: “Lo primero que aprendí fue a utilizar el computador porque se me había olvidado. No había tenido la oportunidad de seguir sistemas. Es una gran oportunidad que se nos abrió para las personas que estábamos en el anonimato de los afanes del mundo”, expresó. Por su parte, David Cárdenas, docente del Centro de Experiencia TIC, destacó el valor de la autonomía recuperada por los adultos mayores y la importancia de su participación activa en la sociedad digital.

El programa CiberPaz, eje de esta iniciativa, tiene como objetivo cerrar las brechas digitales y prevenir riesgos en línea, con un enfoque especial en poblaciones vulnerables como adultos mayores, mujeres, niños y comunidades rurales. Alexánder Ballén, director de Apropiación TIC, subrayó la relevancia de este proceso: “En el programa CiberPaz hemos detectado que las personas mayores también necesitan apropiarse de las tecnologías, que esto no es solo para profesionales, esto es para todos y todas. Aquí aprendieron desde encender un computador, hasta herramientas sencillas y básicas para desarrollarse diariamente”, afirmó.

El programa CiberPaz tiene como objetivo cerrar las brechas digitales y prevenir riesgos en línea, con un enfoque especial en poblaciones vulnerables como adultos mayores, destacó Alexánder Ballén, director de Apropiación TIC.

El impacto de la iniciativa se extiende más allá de la capital. Según Ballén, el Centro de Experiencia TIC formó a más de 100 personas durante 2025, y el programa CiberPaz ha beneficiado a más de un millón de colombianos en todo el país. Esta labor cobra especial importancia en un contexto donde el 60,5% de los adultos mayores en Colombia no utiliza Internet por falta de conocimientos, de acuerdo con datos del DANE citados en el comunicado.

La certificación de estos 40 adultos mayores representa un paso hacia la reducción de la brecha digital y la promoción de la autonomía y la inclusión social. El Ministerio TIC reafirma así su compromiso de llevar las tecnologías de la información y las comunicaciones a todos los rincones del país y de seguir impulsando oportunidades para que más colombianos desarrollen competencias digitales que mejoren su calidad de vida.

El proceso vivido por los participantes no solo les permitió adquirir nuevas habilidades, sino también reencontrar la confianza y la posibilidad de integrarse plenamente al mundo digital. La experiencia, según los testimonios recogidos, se traduce en una invitación a abrirse a nuevas oportunidades y a fortalecer la autonomía personal a través de la tecnología.