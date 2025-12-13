Aprender a leer sigue siendo una deuda en Colombia y las brechas aparecen desde la infancia

Miles de estudiantes en Colombia enfrentan dificultades de lectura desde la primaria, según informe de la Fundación Empresarios por la Educación - crédito Colprensa

Antes de terminar la primaria, miles de estudiantes en Colombia ya cargan con una desventaja que los acompañará durante buena parte de su trayectoria escolar, dificultades serias para leer y comprender textos. Lejos de corregirse con el paso de los años, ese rezago tiende a profundizarse y a reproducir brechas regionales que el sistema educativo no ha logrado cerrar. Así lo advirtió un análisis sobre el estado de la competencia lectora en el país, que pone en evidencia estancamientos prolongados y retrocesos recientes.

El informe, elaborado por la Fundación Empresarios por la Educación, revisó los resultados de las pruebas Saber en distintos niveles, desde tercero de primaria hasta el grado once. La conclusión general es inquietante y es que, Colombia no está avanzando de manera sostenida en lectura, y las diferencias entre territorios aparecen desde edades tempranas y se mantienen hasta el final de la educación media.

El estancamiento en los resultados de las pruebas Saber 11 evidencia la falta de avances en comprensión lectora en la educación media colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La directora de la fundación, Andrea Escobar, explicó a El Tiempo que el diagnóstico arroja varias alertas simultáneas. “Hay tres señales que son críticas. Primero, hay dificultades que están apareciendo desde muy temprano, en tercer grado. Pero además hubo retrocesos entre los años 2022 y 2023 (que son los últimos datos disponibles sobre los que se hizo el informe). Y tercero, hay un estancamiento en la educación media, es decir, en Saber 11, donde los puntajes de desempeño podemos decir que llevan siete años prácticamente congelados”.

En efecto, los resultados de Saber 11 muestran una meseta preocupante. Entre 2017 y 2024, el puntaje promedio en lectura se movió apenas entre 52 y 54 puntos sobre 100, sin caídas abruptas, pero tampoco con señales claras de mejora. Es un desempeño que contrasta con la necesidad de fortalecer habilidades clave para el acceso a la educación superior y al mercado laboral.

El panorama es más crítico en los grados inferiores. Tras varios años sin aplicación, las pruebas Saber 3°, 5° y 9° regresaron en 2021, y desde 2023 también se evalúa séptimo. Los datos disponibles, correspondientes a 2022 y 2023, muestran descensos generalizados en lectura en casi todos los departamentos. El promedio nacional cayó de 400 a 388 puntos sobre 700 posibles, con contadas excepciones como Sucre y Vaupés en tercero de primaria.

A estas cifras se suma un patrón que se repite año tras año. Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Caldas concentran los mejores resultados en lectura en todos los niveles evaluados, mientras que Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonas y Chocó registran los desempeños más bajos. En los primeros grados, la distancia entre unos y otros puede superar los 100 puntos, una brecha que difícilmente se cierra en etapas posteriores.

Las brechas regionales en competencia lectora persisten en Colombia, con Bogotá y Cundinamarca liderando y Chocó y Vaupés rezagados - crédito Alcaldía de Bogotá

La fundación también advierte sobre un cambio metodológico que limita el seguimiento del problema. Desde 2017, las pruebas de primaria y secundaria dejaron de ser censales y pasaron a ser muestrales. “Hasta 2017 hubo en Colombia las pruebas censales de tercero, quinto y noveno, es decir, que se aplicaban a todos los niños, lo que nos permitía saber cómo estaba surtiendo ese proceso de aprendizaje. Hoy las pruebas son muestrales”, recordó Escobar, quien insistió en que contar con evaluaciones universales es clave para tomar decisiones de política pública.

Otros estudios confirman la magnitud del rezago. Una investigación del Banco Mundial, conocida por el diario antes mencionado, evaluó habilidades lectoras básicas en estudiantes de primer grado en Barranquilla, Cali, Bogotá y Manizales. Al medir cuántas palabras podían leer en un minuto, los resultados fueron alarmantes. En Cali, el 25% de los niños no reconoció ninguna palabra y otro 23% apenas leyó entre una y diez. Solo cuatro de cada diez alcanzaron el mínimo esperado para superar ese nivel escolar.

Situaciones similares se observaron en las demás ciudades, aunque con variaciones. En Bogotá, el 10% no leyó ninguna palabra; en Barranquilla, el 16%; y en Manizales, la ciudad con mejor desempeño, el 9%. Aun así, incluso allí, una proporción significativa de estudiantes no alcanzó los niveles esperados.

El promedio nacional en lectura cayó de 400 a 388 puntos en las pruebas Saber, reflejando un retroceso generalizado en los últimos años - crédito iStock

El rezago no se limita al contexto nacional. Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, basado en pruebas Pisa, concluyó que los estudiantes colombianos de noveno grado presentan una desventaja en lectura frente al promedio de la Ocde equivalente a 4,5 años de escolaridad. Un dato que resume, con crudeza, la urgencia de intervenir desde los primeros años.