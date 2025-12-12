Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Habitantes del corregimiento de Mingueo, en Dibulla, La Guajira habrían tomado justicia por mano propia en caso de helsy Michel Navarro Ojeda - crédito ColombiaOscura/Instagram

En el corregimiento de Mingueo, en Dibulla (La Guajira), se vive una profunda tensión tras los hechos violentos ocurridos a raíz de la desaparición y asesinato de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una menor de tres años, que justo el viernes 12 de diciembre iba a graduarse del colegio.

El caso, reportado en la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025, generó una búsqueda inmediata por parte de la familia y miembros de la comunidad, que en horas de la noche hallaron el cadáver de la niña al interior de un costal, en una casa a escasos metros de su vivienda, lo que desató estupor y fuerte indignación entre los habitantes.

En respuesta al posible feminicidio, la población retuvo contra su voluntad a un adolescente de entre 14 y 15 años, señalado por algunos habitantes como presunto responsable del crimen, según información entregada por Misael Arturo Velásquez Granadillo, secretario de Gobierno de La Guajira.

La víctima fue señalada como el presunto responsable de la muerte de una niña de 3 años, aunque las autoridades no han confimado la versión - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La situación se agravó al día siguiente, jueves 11 de diciembre, cuando se divulgó que un grupo de personas decapitó al joven retenido, a quien también le habrían amputado las orejas y los genitales mientras aún se encontraba con vida. El cadáver habría sido hallado con un mensaje, cuyo contenido permanece indescifrable.

La Acsn serían responsables del atroz acto de represalia

Las autoridades departamentales, en particular la Policía de La Guajira, no han entregado información sobre la responsabilidad del menor en el asesinato de Navarro Ojeda ni sobre las circunstancias en torno a su propia muerte, limitándose a indicar que los hechos se mantienen bajo investigación. Además, mantienen la recompensa de $50 millones por la captura del responsable de los hechos.

No obstante, comenzó a circular información extraoficial, confirmada por una fuente a Infobae Colombia, que indica que detrás de la decapitación del adolescente estarían integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Asimismo, medios locales revelaron que alias Naín, líder de las Acsn, habría dado la orden telefónica para que el presunto homicida fuera trasladado rápidamente a una zona controlada por ese grupo, antes de la llegada de las autoridades.

Alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, habría ordenado el crimen del menor - crédito X

En videos difundidos en redes sociales se observa al joven, atado de manos, llorando y suplicando, mientras una multitud intenta agredirlo.

Dentro de la reconstrucción de los hechos, este medio conoció que otra persona habría señalado al adolescente retenido como el responsable, que apenas llevaba 20 días viviendo en el poblado, de acuerdo con declaraciones referidas a ese medio.

En relación con el asesinato de la menor, fuentes señalaron a Infobae Colombia que la niña habría sufrido una agresión sexual extrema; no obstante, aclararon que hasta ahora no es posible confirmar la causa de la muerte ni que el menor linchado tuviese alguna participación en el crimen.

¿Quién es el temido delincuente alias Naín?

Alias Naín, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, es considerado uno de los criminales más peligrosos de la región y líder de las Acsn.

Durante el año, figuró entre los más buscados de la zona y las autoridades ofrecieron hasta $100 millones por su captura.

Policía mantiene una recompensa de $50 millones por la captura del responsable del hecho, pero no reveló información del acto de justicia por mano propia en Mingueo - crédito Redes sociales/X

Sin embargo, en abril de 2025, la orden de captura y la recompensa habrían sido suspendidas por solicitud del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ante las entonces supuestas intenciones de las Acsn de iniciar un proceso de paz, el cual se encuentra actualmente interrumpido.

El crecimiento de alias Naín se consolidó a raíz de la Resolución 091, emitida el 1 de abril de 2025, que le otorgó el estatus de representante de paz y autorización para intervenir en los procesos de diálogo promovidos por la Presidencia de la República.

Esta decisión, que abarcó también a otros integrantes destacados de las Acsn dentro de la iniciativa de Paz Total, le entregó mayor influencia y le habría permitido fortalecer su presencia en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

La proyección pública de Naín se ha visto potenciada por acciones de autopromoción, como la publicación de videos en redes sociales donde aparece portando armas, exhibiendo lujos y acompañado de músicos vallenatos.

El supuesto responsable sería un joven menor de 17 años - crédito Paneta Radio 106.1 FM/Facebook

Entre los elementos que han contribuido a su imagen figura un corrido prohibido, creado por encargo para enaltecerlo, que se ha popularizado especialmente entre niños y adolescentes del norte del país. La letra de la canción hace referencias directas a su liderazgo y autoridad territorial, con frases sobre el control ejercido por las Acsn.

A pesar de que la resolución presidencial tenía como objetivo principal avanzar hacia el sometimiento a la justicia de los grupos armados, reportes de inteligencia, expedientes de la Fiscalía y el Gaula Militar señalan que, desde que Naín fue designado negociador, sus actividades delictivas se incrementaron.