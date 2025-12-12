Colombia

Delincuencia organizada estaría detrás de los daños y el robo de la red semafórica en el occidente de Bogotá, denunció concejal

El aumento de delitos a la infraestructura ha llevado a la implementación de nuevas estrategias de seguridad y a la captura de presuntos responsables

Los robos y actos de vandalismo contra semáforos en Kennedy y Bosa afectan gravemente la movilidad y la seguridad vial en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En el occidente de Bogotá, una serie de robos y actos de vandalismo contra la infraestructura de semáforos ha generado un impacto severo en la movilidad y la seguridad vial de habitantes en localidades como Kennedy y Bosa.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que, entre octubre y diciembre, se registraron 181 ataques que resultaron en el robo de 287 módulos fundamentales para la operación semafórica, dejando fuera de servicio 44 intersecciones a la fecha.

La problemática fue denunciada por Jesús David Araque, concejal del Nuevo Liberalismo, que advirtió sobre la posible existencia de “ataques planificados y sistemáticos” dirigidos específicamente a las intersecciones semafóricas del occidente de la ciudad.

Organizaciones criminales especializadas estarían detrás de los ataques sistemáticos a los semáforos del occidente de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Araque señaló que “en los últimos dos meses se han registrado 181 actos de vandalismo, que incluyen el robo de 287 módulos esenciales para la operación de los semáforos. Por esa razón actualmente hay 38 intersecciones semafóricas sin funcionar en Kennedy y Bosa”.

El concejal sostuvo que estos ataques no serían hechos aislados, sino “premeditados, organizados y reiterativos” que buscan crear caos y afectar la rutina diaria de conductores, motociclistas y peatones.

Araque resaltó también la simultaneidad de los delitos: “En un solo día se reportaron 15 robos simultáneos, lo que indica que estas no son acciones de simples delincuentes sino de una organización especializada que sabe cómo operar”, argumentó.

Acciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá

La Secretaría de Movilidad ha implementado acciones para contrarrestar los hurtos. Se reforzaron los gabinetes y controladores con enrejados y estructuras metálicas, y se asignaron agentes de tránsito para gestionar el tráfico en intersecciones críticas.

Las autoridades avanzan en la judicialización de los responsables y piden colaboración ciudadana para proteger la infraestructura vial - crédito Pexels

Entre tanto, la policía, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, ha capturado a cinco personas vinculadas a los actos vandálicos, que están en proceso de judicialización.

Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta a diario el impacto de la falta de orden en las intersecciones semafóricas en su vida cotidiana. Usuarios del sistema reportaron a Infobae Colombia tiempos de desplazamiento que pasaron de 45 minutos a tres horas debido al desorden vehicular.

Marina Patiño, trabajadora de Corabastos, relató: “Esto no fue solo lo de hoy (6 de diciembre) desde hace días los semáforos están apagados o intermitentes. Cada vez que uno sale sabe que se puede encontrar con un trancón absurdo. Ya no es sorpresa”.

Las afectaciones se evidencian desde el 6 de diciembre, cuando se presentaron congestiones prolongadas en avenidas principales como la avenida Guayacanes, avenida Bosa y la avenida 1° de Mayo.

Imágenes muestran la congestión extrema en corredores principales, donde buses y carros permanecen detenidos sin apoyo de autoridades de movilidad - crédito Redes sociales/X

Residentes y usuarios denunciaron la ausencia de agentes de tránsito, lo que llevó a conductores y vecinos a organizarse de manera improvisada para regular el paso de los vehículos, según testimonios recogidos por este medio.

Entre tanto, el concejal Julián Forero Castiblanco también alertó sobre el deterioro del sistema semafórico, advirtiendo que a pesar de inversiones que ascendieron a $55.918 millones en 2023 y 11.825 millones previstos para 2024, los resultados no se reflejan en una mejor gestión vial.

Forero afirmó que existen 1.691 intersecciones semaforizadas en la ciudad, de las cuales 93 funcionan de manera provisional y varios puntos críticos presentan fallas recurrentes, lo que ya ha derivado en choques y desorden vial.

Ante el incremento de los actos y la persistente falta de agentes, Araque pidió el apoyo de la ciudadanía: “Si usted ve a alguien que está forcejeando el mobiliario público o este tipo de elementos llame de inmediato a la línea 123. Entre todos tenemos que proteger a nuestra ciudad”, instó el concejal.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y avanzan en la judicialización de los implicados, mientras residentes y operadores claman por soluciones urgentes para restablecer la movilidad y prevenir nuevas acciones contra los semáforos.

