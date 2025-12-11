Colombia

Fiscalía le daría ultimatum a Zulma Guzmán, sería judicializada como persona ausente por envenenar a un grupo de niñas con talio

Mientras 180 países buscan a Zulma Guzmán Castro, sospechosa del envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, la Fiscalía analiza continuar con el proceso sin su presencia

La acusación por el envenenamiento
La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Mientras 180 países del mundo se alinean para encontrar a Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación estaría analizando la posibilidad de continuar con el proceso judicial sin su presencia.

Según información obtenida por El Tiempo, el ente acusador estaría preparando un ultimátum para Guzmán, con el propósito de brindarle un plazo máximo de aproximadamente diez días para que se presente ante la justicia.

En caso de no hacerlo en el tiempo estipulado por la Fiscalía, la empresaria sería judicializada bajo la figura de persona ausente, un procedimiento contemplado en el Código de Procedimiento Penal colombiano que permite continuar el proceso penal aunque el imputado no haya sido localizado.

El caso, que involucra a menores y ha generado una fuerte conmoción pública, se encuentra en una etapa decisiva mientras las autoridades agotan los mecanismos legales para lograr la comparecencia de la acusada.

La empresaria Zulma Guzmán habría
La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

Las autoridades informaron que Guzmán Castro salió del país rumbo a Argentina tras conocer la muerte de las víctimas, ocurrida entre el 5 y el 9 de abril en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Desde entonces, se ha solicitado una orden de captura y la expedición de una notificación roja de Interpol, ya que existen indicios de que la sospechosa se ha desplazado por países como Brasil, España y Reino Unido.

A pesar de los esfuerzos de los investigadores, hasta el momento no ha sido posible ubicarla, lo que ha llevado a la activación del proceso de emplazamiento para que se presente ante la justicia.

El caso de envenenamiento con talio se remonta a abril, cuando dos menores y la madre de una de ellas resultaron intoxicadas tras consumir frambuesas contaminadas con este metal.

Según la investigación, Guzmán habría coordinado la entrega de las frutas a través de un domiciliario, quien llevó el supuesto regalo a la casa de una de las víctimas, compañera de colegio de la otra menor.

Así se presentó´en SharkTank
Así se presentó´en SharkTank la mujer señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá: "Hola mi nombre es Zulma Guzman" - crédito captura de video

Las afectadas presentaron complicaciones de salud y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe, donde se confirmó la presencia del metal tóxico en sus organismos. La gravedad de los hechos motivó la solicitud de captura contra Guzmán, señalada como la principal responsable del envenenamiento.

El procedimiento de persona ausente está previsto en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal. Esta figura se aplica cuando el fiscal no logra localizar al imputado para formularle cargos o imponerle una medida de aseguramiento. En ese caso, el fiscal solicita al juez de control de garantías que declare al procesado como persona ausente, presentando pruebas de los intentos realizados para ubicarlo.

El emplazamiento se realiza mediante edicto fijado en la secretaría judicial durante cinco días hábiles y su publicación en medios radiales y de prensa de cobertura local. Una vez cumplidos estos pasos, el juez declara la ausencia, designa un abogado defensor público para representar al imputado y todas las notificaciones se surten a través de este representante. La declaratoria de persona ausente permite que el proceso penal continúe sin la presencia física del acusado.

Los abogados de las familias afectadas, Fabio Humar y Majer Abushihab, han destacado la complejidad del caso y la labor de los investigadores.

Abushihab subrayó la solidez de la investigación y la cantidad de pruebas recabadas: “La Fiscal del caso y su equipo han hecho un trabajo extraordinario, esta investigación es digna de la más absoluta admiración, el trabajo del equipo ha sido incansable y puedo decirle que este caso, como ningún otro, tiene un muy amplio y serio caudal probatorio. Por ejemplo, técnicamente se pudieron ubicar movimientos de la señora Guzmán y a partir de allí, junto con una copiosa e importante evidencia, es que solicitan su captura”, señaló a El Tiempo.

Durante la investigación, la Fiscalía ha documentado los movimientos de Guzmán tras su salida de Colombia, así como su posible participación en actividades empresariales en Argentina.

Además, se ha confirmado la presencia de talio en el organismo de la madre de una de las menores, lo que refuerza la hipótesis de un envenenamiento deliberado. Las autoridades continúan con la búsqueda internacional y han agotado los mecanismos de citación y localización antes de proceder con la judicialización como persona ausente.

