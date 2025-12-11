Colombia

El alto costo de viajar con enfermedades graves: la pesadilla de los pacientes colombianos

En Colombia, el aumento de enfermedades como el cáncer, diabetes y enfermedades renales, entre otros, complica los viajes al extranjero, especialmente cuando los pacientes no saben si podrán continuar con su tratamiento

. Las restricciones no solo
. Las restricciones no solo afectan la atención médica en el país, sino que también complican el proceso de viajar con enfermedades preexistentes - crédito Shutterstock

Viajar con enfermedades graves o condiciones médicas preexistentes supone retos adicionales más allá de la simple planificación del viaje. En Colombia, el aumento de enfermedades de alto costo como el cáncer, la diabetes y la enfermedad renal crónica evidenció la dificultad de dichos pacientes para acceder a un tratamiento adecuado y a servicios de salud en otros países.

Según la Cuenta de Alto Costo (CAC) —organismo que gestiona la información y auditoría de enfermedades costosas en salud—, al 1 de enero de 2023, se registraron 458.589 casos de cáncer invasivo en Colombia. A estos se suman más de 2 millones de personas diagnosticadas con diabetes y más de un millón con enfermedad renal crónica a finales de 2024; estas condiciones requieren atención médica continua, lo que genera altos costos para quienes las padecen.

En el mismo periodo, la Superintendencia de Salud de Colombia reportó un aumento del 46% en las quejas por barreras de acceso a tratamientos para enfermedades graves o crónicas. Este panorama se complicó más cuando los pacientes intentan viajar, ya que enfrentan dudas sobre la continuidad de su tratamiento, la cobertura de su seguro y la atención médica en el destino.

Las personas con enfermedades crónicas
Las personas con enfermedades crónicas deben considerar los detalles del tratamiento médico, la cobertura del seguro y, sobre todo, la disponibilidad de medicación en el destino - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Viajar con enfermedades graves en la mayoría de casos implica un desafío para la salud y la logística

Para las personas que viven con enfermedades graves o condiciones médicas preexistentes, el simple acto de viajar puede convertirse en una preocupación constante. Además de los trámites usuales, como la compra de pasaje o la preparación de itinerarios, surgen muchas dudas sobre la continuidad de los tratamientos, el acceso a atención médica adecuada en el destino y las coberturas de los seguros de viaje.

La logística y la seguridad médica se vuelven factores determinantes a la hora de planificar un viaje para estas personas.

Así, las preguntas sobre la disponibilidad de atención médica adecuada en el destino, la cobertura de seguros de viaje para enfermedades preexistentes y las posibles complicaciones de salud durante el viaje se convierten en cuestiones esenciales que deben resolverse antes de partir, de acuerdo con los datos recolectados por Universal Assistance.

Algunos países están evaluando nuevas
Algunos países están evaluando nuevas restricciones migratorias para personas con enfermedades graves - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate internacional sobre las restricciones a viajeros con condiciones médicas preexistentes cobró relevancia, especialmente en Estados Unidos. En su momento se informó que autoridades migratorias en ese país estarían evaluando criterios más estrictos para otorgar visas a personas que padecen enfermedades como la obesidad, diabetes o incluso el cáncer.

Aunque no se implementó ninguna regulación oficial, este tipo de debates pusieron de manifiesto un riesgo adicional para quienes necesitan atención médica constante. Las restricciones migratorias pueden hacer que quienes viven con comorbilidades enfrenten obstáculos no solo médicos, sino administrativos.

El miedo a no recibir atención médica adecuada o no tener acceso a medicación durante un viaje es una preocupación común. Además, el proceso migratorio, incluyendo la adquisición de la visa (en los países que la requiere), puede ser agotador y complicado.

Obtener una visa, enfrentarse a
Obtener una visa, enfrentarse a restricciones y gestionar la atención médica en otro país son desafíos a los que se enfrentan muchos pacientes que desean viajar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tres pasos clave para viajar con tranquilidad

Para quienes viven con enfermedades graves, viajar no debería ser un sueño inaccesible; sin embargo, hay medidas fundamentales que pueden tomar para garantizar que su viaje sea seguro y sin imprevistos.

Estos son tres pasos clave:

  1. Consulta con tu médico: antes de viajar, es crucial consultar con el equipo médico que lo atiende para evaluar qué implicaciones tiene su condición para viajar, qué cuidados adicionales necesita y qué medidas de precaución debe tomar en el destino.
  2. Investigar sobre seguros y asistencia especializada: el paciente debe informarse bien sobre los seguros de viaje que cubren condiciones preexistentes o enfermedades graves y asegurarse de que la póliza contemple todas las necesidades médicas específicas, incluyendo la cobertura para tratamientos continuos.
  3. Viaja preparado: lleve consigo todos los medicamentos y equipos médicos necesarios para su rutina diaria. No es recomendable interrumpir el tratamiento por un viaje.
Algunos países imponen restricciones para
Algunos países imponen restricciones para quienes padecen enfermedades graves, por lo que es fundamental revisar los requisitos antes de viajar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, debe tener un seguro médico internacional, ya que debe cubrir las condiciones preexistentes, y algunos países exigen un monto mínimo de cobertura. Por otra parte, la documentación médica es esencial, como una historia clínica reciente, recetas médicas y certificados para medicamentos si se llevan en cantidad significativa.

Si el viaje es para tratamiento médico específico, se deben presentar documentos adicionales como una carta del hospital extranjero, prueba de solvencia económica para cubrir los costos del tratamiento y la estadía, y requisitos migratorios para el acompañante. Es recomendable consultar siempre con las autoridades consulares del país de destino para asegurarse de cumplir con todos los requisitos.

