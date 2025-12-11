Colombia

Crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá: emitieron orden de captura contra la mujer del disfraz azul

Una decisión judicial busca establecer la participación de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán en la violenta muerte del estudiante de la Universidad de los Andes tras una fiesta de Halloween

Las acompañantes de Suárez, Kaleidymar
Las acompañantes de Suárez, Kaleidymar Paola Fernández y Bertha Parra Torres, fueron liberadas por falta de pruebas, aunque la defensa de la víctima expresó inconformidad - crédito X

La Fiscalía de Bogotá ha intensificado la investigación sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 22 años de la Universidad de los Andes, al emitir una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana señalada como presunta determinadora del crimen.

La decisión, adoptada por el juzgado 69 de control de garantías, responde a la hipótesis de que Fernández habría instigado la agresión mortal ocurrida la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras una fiesta de Halloween en el bar Before Club, según información revelada por Noticias RCN.

En el desarrollo de la investigación, la fiscal del caso, Reyes Hernández, destacó que el homicidio no fue preterintencional, sino que existió una clara intención de causar la muerte.

Hernández afirmó: “La intención era para acabar con la vida”, y precisó que los implicados “actuaron sabiendo el riesgo que asumían y que este resultado lesivo se podría producir y no hicieron nada para evitarlo”.

La investigación judicial sostiene que
La investigación judicial sostiene que Fernández Sulbarán habría instigado la agresión mortal contra Moreno la madrugada del 31 de octubre de 2025 - crédito RedesSociales/CapturadePantalla

La funcionaria recalcó que la Fiscalía no considera que se reúnan los requisitos para un homicidio preterintencional, ya que “la intención de ellos era para acabar con la vida de esta persona”.

El expediente judicial detalla que, la noche de los hechos, Moreno salió del local acompañado por otra persona, mientras un grupo, entre quienes se encontraban Fernández, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, lo seguía con la aparente intención de agredirlo.

Testimonios recogidos por la Fiscalía señalan que Fernández, quien vestía un disfraz azul, habría incitado la golpiza al acusar a la víctima de supuestos actos indebidos. Aunque Fernández y Bertha Parra Torres fueron capturadas inicialmente junto a otros implicados, ambas recuperaron la libertad horas después por falta de pruebas.

La fiscal Hernández explicó que, aunque Fernández y Parra Torres no participaron directamente en los golpes, la investigación busca establecer el grado de responsabilidad de cada una, así como identificar si existió un instigador o determinador en el caso.

Testimonios señalan que Fernández, vestida
Testimonios señalan que Fernández, vestida de azul, incitó la golpiza al acusar a Moreno de supuestos actos indebidos -crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club

Estas personas fueron capturadas y dejadas en libertad en ese momento, pero la Fiscalía está adelantando las investigaciones con el fin de determinar el grado de responsabilidad de estas dos mujeres que se encontraban con estos hombres”, declaró la funcionaria.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Suárez Ortiz y González Castro, procesados por homicidio agravado, actuaron con dolo.

Según la fiscal, “la primera vez, muy posiblemente, la intención era lesionarlo. El dolo estaba dividido hacia causar lesiones a esta persona”. Sin embargo, al regresar para agredirlo nuevamente, “la indicación era que ahora sí lo van a acabar”, lo que derivó en “actos determinados y completamente desnudados, definidos para acabar con la vida de esta persona”.

Hernández añadió que los agresores “se alejaron del lugar cuando vieron que estaba ahogándose en su propia sangre, que le estaba brotando sangre por la boca, los ojos y la nariz”, y que lo hicieron “de manera tranquila”, lo que, a juicio de la Fiscalía, confirma la existencia de dolo en el crimen.

