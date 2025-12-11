Colombia

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

El creador de contenido caleño formará parte de la tercera entrega del ‘reality’, donde mostrará su historia y personalidad en competencia con celebridades elegidas por el público y la producción

Campanita llegaría de 'Día a
Campanita llegaría de 'Día a Día' a ‘La casa de los famosos’ - crédito @_campanita15/Instagram

El programa de Canal RCN, La casa de los famosos Colombia, anunció la incorporación de Franck Stiward Luna Valencia, conocido como “Campanita”, como participante confirmado para la tercera temporada del reality en 2026.

La elección de “Campanita” responde a su popularidad digital y a su perfil carismático. El joven, originario de Cali, y exparticipante del Desafío the box de Caracol Televisión, cuenta con una destacada presencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram y su perfil en TikTok superan los 700.000 seguidores.

“Campanita” se ha consolidado como creador de contenido y bailarín profesional. El público suele reconocerlo por su apodo, aunque pocos conocen el origen del mismo.

Según él mismo reveló, “este apodo lo tengo desde los 15 años cuando viajé con un grupo de bailarines a Turquía para una competencia de baile. Los otros bailarines quedaron encantados con mi forma de ser extrovertida y alegre, así que empezaron a llamarme Campanita”. El sobrenombre lo ha acompañado por siete años y se transformó en su marca personal.

Franck Luna "Campanita", creador de
Franck Luna “Campanita”, creador de contenido y bailarín caleño, ingresa como nuevo participante confirmado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia - crédito @_campanita15/ Instagram

Sobre su participación, “Campanita” explicó que no entra a buscar pareja, sino que su propósito es “dar mucho contenido sano, divertido y que millones de personas me conozcan detrás de mi personaje, voy a estar fluyendo, pero soy muy directo, lo que me parece lo voy diciendo, espero que disfruten de mi estadía”, dijo el nuevo participante confirmado.

El anuncio se dio desde la cuenta oficial del Canal RCN en Instagram, donde la producción detalló: “Las campanas sonarán más fuertes que nunca en #LaCasaDeLosFamososCol 🔔🔥El sabor y el picante llegan con ‘Campanita’ y sabemos que más de uno no estará preparado para lo que se viene", confirmando la participación del caleño en el reality.

Hasta la fecha, se confirmó la participación de siete personas que han obtenido su lugar mediante el voto popular en el portal oficial del canal: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith. Además, el Jefe eligió previamente a Manuela Gómez, quien también estará en la competencia.

