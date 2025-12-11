Colombia

Así recibieron a Karina García en Medellín tras salir ganadora en ‘La mansión de Luinny’

La creadora de contenido vivió una bienvenida llena de música, globos, parranda y mucho cariño en el aeropuerto, demostrando que su comunidad digital sigue apoyándola con entusiasmo en cada etapa de su carrera

Guardar
Karina García regresa a Colombia
Karina García regresa a Colombia y es recibida como una reina por sus fans - crédito @karinagarciaoficiall/IG

El regreso de la influencer Karina García a Colombia, tras cumplir compromisos laborales en República Dominicana, se transformó en una celebración multitudinaria que evidenció el respaldo incondicional de su comunidad digital.

A su llegada, la creadora de contenido fue recibida por un grupo de seguidores que la esperaban con música, globos y una pancarta que la proclamaba como “Reina”, según se pudo ver a través de sus redes sociales.

Este recibimiento, marcado por la calidez y la alegría, no solo reafirmó su popularidad, también consolidó su posición como una de las figuras más queridas del entretenimiento digital en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de abrazos y sonrisas, Karina García se dejó llevar por el ritmo de la papayera y bailó con entusiasmo, contagiando su energía a quienes la acompañaban. Además, su hija, Isabella Vargas estuvo a su lado celebrando y registrando el momento, mientras lo compartía en las plataformas digitales.

El emotivo recibimiento a Karina García en Colombia - crédito @issaflow_/IG

Este gesto no solo reflejó la cercanía entre madre e hija, pues las dos bailaron, tomaron aguardiente con los seguidores de Karina, se tomaron fotos y disfrutaron del recibimiento con total complicidad, y también evidenció el impacto que la influencer mantiene en el público colombiano.

De acuerdo con las imágenes, tan pronto Karina llegó al la zona de salidas, el público se fue encima de ella a abrazarla, darle regalos, tomarse fotos con ella, bailar en grupo, felicitarla y brindar junto a ella.

La trayectoria de Karina García en el reality La casa de los famosos Colombia marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que su espontaneidad y carisma la posicionaron como una de las participantes más recordadas de la segunda temporada, a pesar de no haber llegado a la final.

Ahora, con su paso por La mansión de Luinny como representante de Colombia, también logró acaparar a más seguidores que no dudan en demostrarle el amor que le tienen, mientras que otros la aplauden por haberse convertido en la primera ganadora de ese formato.

Karina García regresa y su comunidad la recibió con todas las de la ley - crédito @issaflow_/IG

Las personas que se dieron cita en el aeropuerto para recibir a Karina llevaban sombreros blancos, camisetas con el rostro de García estampado, carteleras con mensajes de cariño, globos, flores, dulces y peluches de pollitos, que es la manera en como le dicen a la modelo colombiana.

Después la creadora de contenido colombiana llegó a su casa en Medellín, se reencontró con su hijo menor y vio que allá también la estaba esperando una gran sorpresa.

Había globos rosados y plateados colgando por toda la sala, ramos de flores, muñecos, corazones inflables y estaba toda la Navidad montada, pues ella no había estado en los días de decoración de su hogar porque todavía se encontraba en República Dominicana terminando con asuntos laborales y personales tras su paso por el reality del que terminó ganadora. Incluso, la modelo pasó la noche de Velitas solo con su hija Isabella Vargas en ese país.

El paso por los dos programas de convivencia le abrieron nuevas oportunidades en el ámbito digital y profesional a Karina García y fortaleció su vínculo con la audiencia.

Karina García recibió regalos de
Karina García recibió regalos de sus seguidores al llegar a Colombia - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Además, su participación estuvo acompañada de episodios personales que captaron la atención de los seguidores, como su relación con el cantante Altafulla, también exparticipante del reality.

La relación entre las dos celebridades fue motivo de conversación durante varios meses y fue seguida de cerca por los fanáticos, los cuales observaron cómo ambos compartían momentos de complicidad tanto dentro como fuera de la casa.

Sin embargo, con el tiempo, las diferencias personales y los proyectos individuales marcaron distancia entre ellos y terminaron. Mientras la creadora de contenido optó por enfocarse en su carrera digital, el cantante priorizó su desarrollo en la música. Esta falta de sincronía en sus objetivos derivó en el final de una historia que había despertado ilusión entre sus seguidores.

Temas Relacionados

Karina GarcíaRegreso Karina GarcíaLlegada Karina GarcíaHija Karina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializaron 11 integrantes de banda dedicada al terrorismo y vandalismo en Bogotá: fabricaban bombas molotov y papas bomba

Los capturados en operativos conjuntos de las autoridades son señalados de coordinar y ejecutar acciones violentas en varios puntos de Bogotá

Judicializaron 11 integrantes de banda

Eduardo Zapateiro respondió a versión de Juan Miguel Huertas, acusado de aliarse con ‘Calarcá’, sobre un posible complot: “Fue él quien quedó expuesto”

El excomandante del Ejército Nacional, ahora inmerso en la política, aseguró que las acusaciones de Huertas le ha implicado graves afectaciones a la seguridad de su familia y la propia, además de aclarar que nunca ha sido mencionado en las revelaciones de los informes del líder de las disidencias de las Farc

Eduardo Zapateiro respondió a versión

Estos son los destinos colombianos en los que más dinero gastan los turistas extranjeros

El consumo de los visitantes es una pieza clave para la economía de las ciudades que más reciben extranjeros en el país

Estos son los destinos colombianos

De la Espriella respondió a María Claudia Lacouture por reunión de AmCham con Iván Cepeda: “Eso nos ha hecho perder el rumbo”

Tras la intervención de Cepeda ante empresarios, De la Espriella utilizó X para advertir sobre los supuestos riesgos de entablar diálogo con figuras como Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico

De la Espriella respondió a

Congresista estadounidense le cantó la tabla a Petro y le dijo que sus mensajes son de un “drogadicto alcoholizado”

Carlos Giménez respondió al hilo del presidente colombiano sobre la lucha contra el narcotráfico, calificando sus mensajes de “sandeces escritas en la madrugada”

Congresista estadounidense le cantó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro acusó a Francisco Barbosa

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

ENTRETENIMIENTO

A Karina García la recibieron

A Karina García la recibieron por todo lo alto en Medellín tras haber ganado el ‘reality’ ‘La mansión de Luinny’

⁠Marco Antonio Solís envió sentido mensaje a Karol G por la invitación a su documental: “Es un honor”

Así reaccionó Laura de León cuando le preguntaron nuevamente por una posible separación de Salomón Bustamente y los detalles de cómo está su pie

Yina Calderón generó controversia con nuevo corte de cabello: “Quedó igualita a la negra Candela”

Yina Calderón pone en duda la historia de Tatiana Murillo sobre un atentado y desata controversia en el ‘reality’: “Me molesta que se lo haya inventado”

Deportes

Puebla y Guadalajara, las primeras

Puebla y Guadalajara, las primeras ciudades visitadas por la FCF para ser sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

Dimayor haría un revolcón para la Liga Betplay en 2026: estos son los cambios que habrá para el fútbol colombiano

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000

Carlos Antonio Vélez reveló los 5 jugadores que deberían salir de Atlético Nacional para el 2026

Este es el precio oficial de las boletas para el partido Colombia vs. Portugal en la plataforma de la FIFA: hasta 700 dólares