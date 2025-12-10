Serían 54 los menores que habrían muerto en bombardeos del Ejército y en enfrentamientos: “No sabemos si hay niños adicionales”

El Gobierno ha estado bombardeando campamentos de grupos armados, en los que han muerto menores de edad reclutados - crédito AFP

El 10 de diciembre de 2025, durante el debate de moción de censura que se adelantó contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro han muerto más menores de edad de los que se han reportado oficialmente.

Indicó que son 54 los menores que han fallecido en bombardeos y enfrentamientos de los grupos armados con la fuerza pública, una cifra que supera ampliamente los datos previamente conocidos, que apuntaban a 31 niños, niñas y adolescentes muertos.

“¡54 menores han muerto o en bombardeos o en enfrentamientos con la fuerza pública durante el gobierno de Gustavo Petro!”, aseguró la congresista en medio del debate.

Según Juvinao, la situación se agrava por la falta de información oficial sobre al menos cinco bombardeos adicionales, en los que el Estado colombiano no ha reportado víctimas, a pesar de que los alcaldes de municipios como Segovia, Briceño y Zaragoza han informado sobre la existencia de decenas de fallecidos.

En ese sentido, la cuestionó la postura del actual Gobierno frente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, señalando la existencia de un doble estándar y una doble moral en el manejo de estos hechos. La representante advirtió que la ausencia de información oficial sobre los bombardeos en los municipios mencionados deja abierta la posibilidad de que la cifra de menores muertos sea aún mayor, lo que incrementa la preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de operaciones militares en Colombia.

“Al día de hoy, es absolutamente increíble, el Estado colombiano y la fuerza pública no ha reportado víctimas de esos bombardeos. No sabemos cuánta gente se murió y no sabemos si hay niños adicionales a los 54 que fallecieron en más bombardeos”, señaló.

En desarrollo...