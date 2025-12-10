Luis Gilberto Murillo oficializó su aspiración a la Presidencia de Colombia con 1,2 millones de firmas: “Exigencia de soluciones”

El excanciller Luis Gilberto Murillo contó con una buena cantidad de seguidores en las instalaciones de la Registraduría - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con un emotivo acto en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo inscribió el martes 9 de diciembre de 2025 su candidatura a la Presidencia de la República. Y lo hizo con un total de 1.222.000 firmas, que fueron puestas a disposición de las autoridades electorales para su validación, cuando se necesitan solamente algo más de 630.000 rúbricas para que sea válida su participación.

El acto de inscripción de la candidatura presidencial se convirtió, según el hoy candidato, en una demostración de fuerza territorial y respaldo ciudadano, pues representa más que un requisito legal. “Cada una de estas 1.222.000 firmas lleva depositado un sueño, un anhelo de dignidad y una exigencia de seguridad con soluciones”, afirmó Murillo Urrutia durante el evento, en el que dio un paso hacia adelante en su intención de llegar a la Casa de Nariño.

El evento, que se llevó a cabo en la Plaza de la Democracia de la Registraduría en Bogotá, reunió a líderes del Partido Ecologista Colombiano, representantes del Caribe y delegados de municipios de todo el país. La presencia de estas figuras es la representación, según Murillo, del carácter nacional y plural del movimiento que impulsa su candidatura: una promovida desde las regiones olvidadas, como la de su natal Andagoya (Chocó), que espera representar con orgullo.

Luis Gilberto Murillo dirá presente en la primera vuelta: así fue su inscripción

El propio candidato remarcó en su intervención que sus apoyos tienen un origen descentralizado. “No estamos entregando planillas; estamos entregando la materialización de un pacto de esperanza”, declaró Murillo. Para él, el proceso no se limitó a las grandes ciudades, sino que involucró a comunidades de todos los municipios, sobre todo del Pacífico, lo que “simboliza la voz de las comunidades que exigen ser protagonistas del cambio y el desarrollo nacional”.

La jornada en la capital de la República fue solo el primer paso de una agenda que busca conectar el centro político con las zonas del país históricamente marginadas. Tras el acto protocolario, el excanciller se trasladó a Quibdó, Chocó, en donde encabezó un acto de acción de gracias e inscripción de su candidatura. Todo ello, basado en la convicción de que “el centro de la nación se construye desde los territorios”, como quedó plasmado en su discurso.

La organización de la campaña también reconoció el trabajo de los voluntarios y líderes que participaron en la recolección de firmas, al señalar que la ruta hacia “La Colombia que Merecemos” queda oficialmente trazada. Y recalcó que su movimiento no tiene prevista su participación en la consulta interpartidista, prevista para el 8 de marzo de 2026, pues está convencido de que tiene la capacidad de dar la pelea en la jornada del 31 de mayo entrante.

“Nosotros no cerramos ninguna posibilidad, pero vamos directo a primera vuelta, vamos a ganar en segunda vuelta y entramos a la casa de Nariño”, expresó el exministro, que estuvo hasta febrero de 2025 al frente de la Cancillería; cargo del cual se retiró para empezar a preparar su candidatura, pero también motivado por fuertes diferencias con el jefe de Estado, en especial, en su manejo de las relaciones con los Estados Unidos, que derivaron en una fuerte crisis.

Es oportuno recordar que en un diálogo con Infobae Colombia, también fue enfático en expresar que buscó alternativas internacionales para resolver la crisis en la licitación de pasaportes; por lo que firmó en octubre de 2024 un memorando de entendimiento con Portugal, con implicaciones a largo plazo, del cual fue claro en expresar que no se siguieron las indicaciones que se establecieron para el éxito de este convenio, hoy bajo la lupa de la Procuraduría.