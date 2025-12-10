Colombia

Fuerte accidente de tránsito dejó un policía gravemente herido en Bucaramanga: todo quedó en video

El incidente, registrado por cámaras de vigilancia, causó lesiones graves al subintendente de la Policía Pedro Jácome, que permanece hospitalizado en la clínica Bucaramanga

El subintendente Pedro Jácome, de
El subintendente Pedro Jácome, de la Policía Santander, permanece en estado delicado tras un grave accidente de tránsito en Bucaramanga - crédito Captura video

El subintendente Pedro Jácome, adscrito al Departamento de Policía Santander, permanece en estado delicado en la Clínica Bucaramanga tras sufrir un grave accidente de tránsito en el barrio La Concordia.

El hecho, registrado en video por cámaras de seguridad, ha generado inquietud entre los habitantes de la zona por la magnitud del impacto y la aparente omisión de una señal de pare por parte del uniformado.

En las imágenes captadas por el sistema de vigilancia, se observa cómo el policía avanza en su motocicleta oficial en sentido occidente–oriente y, pese a la presencia de la señal de pare en la esquina de la carrera 22, continúa su marcha.

En ese momento, una camioneta Mazda CX-5 blanca que circulaba en sentido norte-sur irrumpe en la intersección, produciéndose una colisión de alta intensidad. El choque fue tan violento que el motociclista salió proyectado varios metros y terminó impactando contra un poste de energía, quedando inmóvil sobre el andén.

Una camioneta Mazda CX-5 blanca impactó violentamente la motocicleta oficial del uniformado en la intersección de la carrera 22

Vecinos del sector acudieron de inmediato a auxiliar al herido, mientras los paramédicos arribaron en cuestión de minutos para trasladarlo a un centro asistencial. Fuentes policiales confirmaron la identidad del afectado como el subintendente Pedro Jácome, quien permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

La Dirección de Tránsito ha iniciado el análisis de los videos y las declaraciones de testigos con el objetivo de determinar si la omisión de la señal de pare por parte del motociclista fue la causa principal del accidente.

El registro audiovisual del momento exacto del impacto ha sido clave para orientar la investigación y esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro.

Más accidentes en Bucaramanga

El balance de fallecimientos recientes en Bucaramanga y su área metropolitana revela una secuencia alarmante: tres motociclistas han perdido la vida en menos de tres días a causa de distintas tragedias viales, una cifra que ha puesto en alerta a las autoridades locales.

Joven motociclista murió al chocar
Joven motociclista murió al chocar contra un árbol- crédito Freepik

La madrugada del lunes festivo 8 de diciembre se convirtió en el escenario fatal para José David Cadena Cuadros, de 27 años, quien circulaba en motocicleta por la carrera 33.

El desplazamiento, realizado en dirección norte-sur a la altura del conjunto residencial Conucos 4, culminó de forma trágica después de que Cadena Cuadros perdiera el control del vehículo, se saliera de la vía y colisionara con un árbol. “El impacto fue tan fuerte que los dos ocupantes salieron expulsados hacia el carril contrario”, señala el reporte de las autoridades.

Tras el hecho, Cadena Cuadros fue instalado en el separador de la vía, donde los socorristas intentaron reanimarlo. “Pese a los esfuerzos por reanimarlo, falleció en el lugar debido a la severidad de las lesiones”, consta en el parte oficial. El acompañante fue remitido por equipos de emergencia a la Clínica Bucaramanga, donde permanece bajo valoración médica.

Las pesquisas están a cargo de unidades de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quienes desarrollaron la inspección técnica y el levantamiento del croquis correspondiente. Entre las hipótesis que se manejan figura un posible exceso de velocidad, aunque las circunstancias exactas se encuentran bajo investigación.

Siniestros viales en Bucaramanga y
Siniestros viales en Bucaramanga y el área metropolitana dejó tres motociclistas muertos en menos de tres días - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso de José David Cadena Cuadros se suma a otros dos accidentes recientes que han causado conmoción. El primero de la serie ocurrió la noche del 5 de diciembre en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, a la altura del sector conocido como Papi Quiero Piña.

Allí perdió la vida Jhon Alexander Perdomo Gutiérrez, domiciliario de treinta y tres años. El trágico desenlace se produjo cuando “un habitante de calle, quien al parecer llevaba varios tubos metálicos, se le atravesara de manera sorpresiva”, lo que forzó al motociclista a realizar una maniobra evasiva que resultó fallida. Perdomo Gutiérrez falleció de forma inmediata tras el impacto.

En la Noche de Velitas, el 7 de diciembre, se registró un segundo accidente en la carretera que conecta los barrios Santa Ana y La Cumbre en Floridablanca. En este siniestro murió Freddy Gómez Moreno, de cuarenta y un años, quien conducía una motocicleta de placa RIS-37C. Testigos relataron que, al intentar esquivar un perro que irrumpió en la vía, Gómez Moreno perdió el dominio del vehículo y cayó violentamente sobre el asfalto.

