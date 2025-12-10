Atracaron a exjugador del Deportivo Pasto cuando se movilizaba por la vía Panamericana

Ray Vanegas fue víctima de un asalto y retención ilegal en la vía Panamericana - crédito Colprensa/@rayvanegas17 /Instagram

En la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025, el futbolista colombiano Ray Vanegas fue víctima de un asalto tras ser retenido durante varias horas en la vía Panamericana, específicamente en el sur del departamento del Cauca.

Según información suministrada por el Ejército Nacional, citada por El País de Cali, los hechos ocurrieron en la noche del martes 9 de diciembre de 2025 cuando el exjugador del Deportivo Pasto transitaba en su camioneta de marca CX 30 Mazda por los sectores de Remolino y Mojarras (Cauca) cuando fue interceptado en un retén ilegal instalado por un grupo al margen de la ley.

Los atacantes lo retuvieron durante varias horas y posteriormente lo despojaron de su vehículo. Durante su retención, Vanegas logró comunicarse con un allegado para informar sobre la situación, pero poco después se perdió el contacto.

Posteriormente, patrullas conjuntas de la Policía y el Ejército que operan en ese tramo de la Panamericana auxiliaron al deportista, quien había quedado varado tras el robo de su camioneta.

El futbolista fue finalista con el Deportivo Pasto, perdiendo el título contra Junior de Barranquilla en una final que se definió en El Campín de Bogotá - crédito Dimayor

Tras recibir asistencia, Ray Vanegas pudo continuar su trayecto hacia la ciudad de Medellín, destino al que se dirigía desde Pasto, donde actualmente desarrolla actividades comerciales.

Las autoridades han intensificado los controles en la vía Panamericana, que conecta los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, en respuesta a la escalada de hechos violentos y la presencia de grupos armados ilegales que afectan la seguridad de los viajeros y residentes.

Por el momento, el jugador no se ha pronunciado sobre lo sucedido en las redes sociales, en la que ha mostrado sus actividades de fines comerciales en las que ha estado involucrado durante el segundo semestre del 2025, tras su paso por el equipo volcánico en la que fue subcampeón de la liga colombiana en 2019.

Jairo Maturana, mánager de Miguel Ayala, difundió en redes sociales un mensaje de esperanza y exigencia de libertad para los jóvenes secuestrados - crédito nicolaspantoja_/Instagram

Secuestro y rescate de Miguel Ayala y su mánager

Ray Vanegas no ha sido la única figura pública que ha estado en medio de un episodio de violencia en la Vía Panamericana.

Además del deportista colombiano, se suma el secuestro del cantante colombiano Miguel Ayala y su mánager Nicolás García Pantoja, quienes fueron interceptados por sujetos armados cuando se desplazaban desde Popayán hasta el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca).

Los hechos ocurrieron en la noche del 18 de noviembre, cuando el cantante y el empresario, tras realizar un concierto en el municipio de El Tambo, se movilizaban hasta la terminal aérea para cumplir con otros compromisos laborales.

El joven, que había sido secuestrado el 18 de noviembre de 2025 en una carretera del Cauca, fue finalmente rescatado por las autoridades - crédito Ponal

Sin embargo, según contó el conductor de Ayala a uniformados del Gaula de la Policía, los secuestradores lo obligaron a desviarse hacia una trocha cercana al lago El Bolsón (Cauca), donde despojaron a las víctimas de sus pertenencias y cambiaron de vehículo para evadir a las autoridades. Allí, el conductor fue liberado, pero Miguel Ayala y Nicolás García Pantoja fueron retenidos por el grupo armado.

La familia de Miguel Ayala recibió la primera comunicación de los captores tres días después del secuestro. Los delincuentes, que no se identificaron, exigieron 4.500 millones de pesos por la liberación y enviaron pruebas de supervivencia a través de WhatsApp, incluyendo una fotografía en la que Miguel y Nicolás aparecían encadenados en un ‘cambuche’ improvisado. Posteriormente, enviaron un video en el que ambos pedían ayuda y describían las condiciones como “horribles”.

La ubicación exacta de las víctimas se obtuvo gracias al testimonio del conductor, lo que permitió a los investigadores del Gaula localizar la zona de cautiverio, caracterizada por su difícil acceso, vegetación densa y presencia de cultivos ilícitos.

El frente Carlos Patiño pedía 7.500 millones de pesos por la liberación del joven y su manager - crédito Policía Nacional

Durante el operativo de rescate, Miguel Ayala y Nicolás García Pantoja fueron encontrados encadenados con una cadena de treinta metros de largo, que los agentes cortaron con una cizalla. Miguel Ayala indicó a los policías: “Tiene un candado chiquito. Ese se puede romper con una llave”, según informó Semana.

“Hicimos una inserción de unos hombres Jungla con hombres Gaula, que, de manera precisa, con apoyo helicoportado, llegaron al lugar del cambuche. Todas las capacidades de la Policía se pusieron al frente”, manifestó el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía al medio citado.

Las autoridades atribuyen estos hechos a una colaboración entre delincuencia común organizada y disidencias de las Farc, que operan en la región bajo un esquema de outsourcing criminal.