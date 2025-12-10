Deuda externa colombiana se disparó en septiembre, confirmó el Banco de la República

Según el informe más reciente, la deuda aumentó un 6 % - crédito Freepik

El saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó USD 211.584 millones, lo que equivale al 48,6% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe más reciente del Banco de la República.

Este volumen representa casi la mitad de la producción económica nacional y, de acuerdo con el Emisor, el tema se perfila como uno de los ejes de debate en la agenda de los precandidatos presidenciales, quienes deberán incluirlo en sus propuestas de gobierno.

En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025, la deuda externa colombiana experimentó un incremento de USD 9.879 millones (4,9%) respecto a diciembre de 2024, según el informe.

El 84% de este saldo corresponde a pasivos con vencimiento mayor a un año, mientras que el 16% restante está asociado a créditos con vencimiento igual o menor a un año. El documento detalla que la mayor parte de la deuda se compone de préstamos y bonos.

El análisis de BanRep atribuye el aumento del saldo a un crecimiento tanto en la deuda de largo plazo, que subió en USD 8.441 millones, como en la de corto plazo, que aumentó en USD 1.438 millones.

Por sectores, la deuda pública representa el 55,8% del total, mientras que la privada constituye el 44,2%. Dentro del monto global, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

Al cierre de septiembre de 2025, el saldo de la deuda externa del sector público se situó en USD 118.135 millones (27,9% del PIB), cifra superior en USD 4.940 millones (4,2%) respecto a diciembre de 2024.

El Banco de la República explicó que este comportamiento se debe al aumento de las obligaciones de largo plazo, que crecieron en USD 4.912 millones, y a una reducción de las de corto plazo en USD 96 millones.

Por tipo de acreedor, el mayor incremento se registró en las obligaciones con tenedores de bonos, que subieron en USD 5.102 millones, seguidas por la banca comercial (USD 563 millones) y la banca bilateral (USD 362 millones), mientras que las obligaciones con organismos internacionales disminuyeron en USD 1.116 millones.

Del saldo de la deuda pública, el 70% corresponde a obligaciones del gobierno nacional, el 21% a entidades descentralizadas y el 9% restante a otros deudores.

Por tipo de instrumento, el 56% del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 31% a préstamos con la banca multilateral y el 13% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras. Además, el 95% de la deuda pública está en cabeza de entidades no bancarias.

En cuanto al sector privado, al cierre de septiembre de 2025, la deuda externa alcanzó USD 93.450 millones (21,5% del PIB). De este monto, el 87,4% corresponde a obligaciones del sector no bancario y el 12,6% a deudas adquiridas por instituciones bancarias.

Dentro del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representan el 78,6%, los créditos de leasing financiero el 7,2%, las obligaciones por crédito de proveedor el 6,9% y el 7,3% restante corresponde a bonos y pasivos de seguros.

En el sector bancario privado, a septiembre de 2025, el 55,4% de la deuda externa corresponde a préstamos, el 41,2% a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y el 3,4% a depósitos de no residentes.

En relación con el servicio de la deuda, durante el tercer trimestre de 2025, el sector público pagó USD 11.363 millones por obligaciones de largo plazo, una cifra 581 millones de dólares menor que la registrada en el mismo periodo de 2024.

La tasa de interés promedio de la nueva deuda externa desembolsada por entidades públicas se situó en 6,3%, lo que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, según el Banco de la República.