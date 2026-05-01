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Árbitro colombiano reportó agresión con una yuca durante la Copa Sudamericana: esta fue la sanción que impuso la Conmebol

Andrés Rojas fue el encargado de impartir justicia en el partido entre Blooming de Bolivia y River Plate de Argentina, correspondiente a la fase de grupos

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El equipo boliviano, que ejercía como local, fue obligado a pagar 15.000 dólares luego de que el juez central enviara este reporte a la Conmebol - crédito Red Uno

Tras la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica, River Plate inició un nuevo capítulo en su historia al mando de Eduardo Coudet, con el que afrontan el campeonato de primera división argentina, así como la Copa Sudamericana.

El Millonario fue ubicado en el grupo H con Carabobo de Venezuela, Red Bull Bragantino de Brasil y Blooming de Bolivia. Y fue justamente con el equipo Celeste que iniciaron su andadura en la competencia como visitantes, en duelo disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, el pasado 8 de abril.

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En el duelo, arbitrado por juez central colombiano Andrés Rojas, el equipo argentino jugó con un futbolista menos desde los primeros minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, que vio la tarjeta roja a los 4 minutos tras derribar a un rival que se iba mano a mano y con peligro de gol, tras revisión del VAR.

River vs Blooming
El colombiano Andrés Rojas fue el árbitro designado para el partido entre River Plate y Blooming en Santa Cruz de la Sierra - crédito Aizar Raldes/AFP

A pesar de la desventaja numérica, River se adelantó en el marcador a los 35 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi, que definió de volea tras un centro de Fabricio Bustos. En la parte complementaria, Blooming aprovechó su superioridad numérica y logró el empate a través de Anthony Vásquez en el minuto 53. Los del “Chacho” —que tuvieron en el banco de suplentes a Kevin Castaño todo el partido— tuvieron que aguantar hasta rascar su punto como visitante.

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Aunque ambos equipos se encuentran ahora concentrados en la segunda fecha, un curioso hecho adquirió trascendencia luego de que Rojas presentara su informe arbitral a la Conmebol, como corresponde tras concluirse todos los partidos de las competiciones internacionales organizados por la entidad.

El pasado 22 de abril se conoció la decisión de sancionar a Blooming con una multa de USD 15.000, “por la infracción al artículo 12.2 literal b) del Código Disciplinario”, correspondiente al arrojo de objetos al campo de juego. Aunque en ese momento no se conoció con exactitud la naturaleza del objeto, el secretario general del club, Fabricio Franzhek, reconoció en declaraciones recogidas por el programa boliviano de televisión El Mañanero de la cadena Red Uno, que dicho objeto fue ni más ni menos que una yuca.

Las redes sociales se tomaron con gracia la sanción por la yuca arrojada a Rojas - crédito @Borda_analista/X
Las redes sociales se tomaron con gracia la sanción por la yuca arrojada a Rojas - crédito @Borda_analista/X

El tribunal disciplinario de la Conmebol evaluó el alimento arrojado por el hincha como un objeto contundente, clasificándolo como proyectil y riesgo para los participantes del encuentro, motivo por el cual la entidad sudamericana resolvió aplicar la penalización económica. “Una yuca es tomada en cuenta como un objeto contundente, como un proyectil. El tribunal adquirió ese criterio y nos impone la multa de 15 mil dólares”, explicó Franzhek al citado programa.

La dirigencia de Blooming calificó la multa como inesperada y perjudicial, ya que representa una pérdida financiera considerable ocasionada por un hecho aislado, atribuido a la conducta de un aficionado. El club aseguró que debe acatar la decisión, recalcando que no existe alternativa legal para revertir la sanción.

Desde la institución boliviana insistieron en la necesidad de que la afición evite comportamientos similares en futuros partidos internacionales con el objetivo de prevenir sanciones adicionales. “Perder 15 mil dólares de esta manera es muy feo, pero no tenemos otra opción. Pedimos a los hinchas que estos hechos no vuelvan a suceder”, subrayó.

Una vez la noticia se difundió en redes sociales, las reacciones en Colombia no tardaron en hacerse notar, tomándose con gracia lo ocurrido. “Lanzan una pierna de pollo y una botella de agua y tienen ya lo del sancocho”, “Y si el pedazo de yuca hubiera ido con chicharrón, ¿la multa sería de 30.000?”, “¿No había bofe al menos?”, “La sanción es porque la tiraron sin suero”, fueron algunas de las singulares reacciones de los usuarios.

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