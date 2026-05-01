Violento ataque con machete contra una profesora en zona rural de Marquetalia, Caldas, generó indignación en la comunidad educativa

La profesora Cenelia Vásquez fue atacada con machete por dos hombres en la vereda La Bamba, municipio de Marquetalia, mientras se dirigía a su trabajo docente - crédito Visuales IA

Un grave hecho de violencia contra una docente conmueve a la comunidad de Marquetalia, en el departamento de Caldas, tras el ataque con machete contra la profesora Cenelia Vásquez Cárdenas.

La agresión ocurrió el miércoles 29 de abril de 2026, hacia las 7:40 a. m., en la vereda La Bamba, mientras la docente se movilizaba en motocicleta desde el casco urbano hacia su lugar de trabajo, la Institución Educativa El Placer, ubicada en la vereda Unión Baja.

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Según información recogida por medios locales de fuentes judiciales, José Reinel Aristizábal García interceptó a la víctima y la atacó con un arma blanca pesada.

La agresión, calificada como extremadamente violenta en el informe médico, le causó múltiples heridas en rostro, cabeza, tórax y extremidades, fracturas y la amputación parcial de un dedo de la mano izquierda. El dictamen de Medicina Legal estableció que las lesiones pusieron en peligro su vida y requirieron atención médica inmediata.

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Desarrollo de los hechos y respuesta de la comunidad

La docente Cenelia Vásquez permanece bajo observación médica en el Hospital San Félix de La Dorada tras sufrir graves heridas en rostro, manos y cuerpo - crédito Facebook

Durante el trayecto hacia su escuela, Cenelia Vásquez fue abordada por dos hombres. La caída de la motocicleta, provocada presuntamente por uno de los atacantes, la dejó vulnerable ante el ataque con machete.

Tras el suceso, ocupantes de un jeep de servicio público y el Cuerpo de Bomberos la auxiliaron y trasladaron inicialmente al Hospital San Cayetano de Marquetalia. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida de urgencia al Hospital San Félix en La Dorada, donde permanece bajo observación y recibe atención especializada.

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El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, detalló que la profesora “resultó gravemente lesionada por recibir un ataque con un objeto cortocontundente, tipo machete; está recibiendo atención médica especializada y rogamos por su recuperación”.

Gómez Escudero confirmó la captura de uno de los presuntos responsables, que fue puesto a disposición de las autoridades. La Fiscalía, en audiencia judicial, imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, remarcando la brutalidad de la agresión y el peligro inminente para la vida de la docente.

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La comunidad educativa de Caldas repudió el ataque y exigió mayor seguridad para docentes rurales, destacando la vulnerabilidad en zonas apartadas - crédito Visuales IA

Rechazo institucional y movilización social

La Secretaría de Educación de Caldas y la Alcaldía de Marquetalia expresaron su rechazo ante el ataque. El comunicado oficial del gobierno local calificó la agresión como una “actuación cobarde” y la catalogó como una manifestación de violencia de género.

“Rechazamos de manera categórica este tipo de actos que atentan contra la integridad, la dignidad y la vida de las mujeres. Como administración municipal, nos oponemos firmemente a cualquier manifestación de violencia de género”, subraya el texto difundido.

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La comunidad educativa del departamento mostró su solidaridad con la familia de Cenelia Vásquez y reiteró su preocupación por la seguridad del magisterio rural.

“No toleramos ningún tipo de agresión contra nuestros docentes, ellos representan la esperanza de nuestras comunidades, especialmente, en zonas rurales donde su labor transforma vidas. Acompañamos de manera articulada con las autoridades competentes confiando en que se hará justicia y se garantizará la judicialización del responsable”, señaló la Secretaría de Educación.

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La Secretaría de Educación de Caldas rechazó la agresión y exigió garantías de seguridad y justicia para los maestros del departamento - crédito Secretaría de la Mujer

Violencia de género y riesgo en zonas rurales de Colombia

El ataque a la profesora Cenelia Vásquez ocurre en un contexto de preocupación nacional por la seguridad de las mujeres, especialmente en regiones apartadas.

Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo reveló que, en el primer trimestre de 2026, se registraron 3.664 delitos sexuales contra mujeres en Colombia, de los cuales 1.870 corresponden a niñas y adolescentes. Además, se contabilizaron 15 feminicidios consumados y 114 tentativas, junto a 11 transfeminicidios en el mismo periodo.

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Los departamentos más afectados por delitos sexuales y feminicidios son Guaviare, Vaupés y San Andrés, aunque la situación de Caldas pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en zonas rurales. El informe también señala que la violencia intrafamiliar sigue en aumento, con 4.957 casos notificados en los tres primeros meses de 2026.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la ausencia estatal y la presencia de actores armados en las zonas periféricas agravan la situación, dificultando la protección y la atención de las víctimas.

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Las autoridades y organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer las rutas de atención, prevención y protección de las mujeres, así como de implementar políticas públicas efectivas que respondan a las realidades de las regiones más afectadas.