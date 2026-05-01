Paloma Valencia le puso la lupa a las reuniones entre Petro y el abogado de ‘Papá Pitufo’ y lanzó dura advertencia: “¿Se quedaron con la plata?”

La senadora del Centro Democrático, que hace parte de la campaña a la presidencia, expresó su indignación frente a las reuniones que habría sostenido el jefe de Estado con Gonzalo Boye, defensor de Diego Marín Buitrago - crédito @PalomaValenciaL/X

Los encuentros entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Gonzalo Boye, abogado de Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, revelados por el letrado que defiende los intereses del denominado ‘zar del contrabando’ en Colombia, causaron una fuerte reacción de la senadora Paloma Valencia, que puso la lupa sobre lo que serían, según ella, los intereses ocultos tras esta clase de reuniones.

La candidata presidencial del Centro Democrático advirtió sobre la gravedad de las presuntas conexiones entre altos funcionarios del Gobierno y la estructura criminal que lideraría Marín Buitrago, que se encuentra en libertad en Portugal gracias a un habeas corpus que la justicia lusitana falló a su favor. Por ello, durante su visita de campaña en Acacías (Meta), la congresista se refirió al escándalo en mención.

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“Es gravísimo lo que estamos conociendo de las vinculaciones del gobierno con Papá Pitufo y su estructura, porque aquí lo que estamos viendo es que no solamente se reunió el exfuncionario de la Uiaf, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, donde usted ve la plata que le entra a las cuentas a la gente. Ahí es donde usted ve el lavado de activos y el contrabando”, afirmó la congresista, que quiere ser la sucesora de Petro.

Paloma Valencia le pidió a Gustavo Petro que revele el supuesto video del acto de devolución de los $500 millones que habría intentado girar Diego Marín Buitrago a su campaña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recordó, además, cómo el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, se encontró con el abogado en Colombia de Marín Buitrago, Luis Felipe Ramírez, en reuniones en las que, según reveló en su momento Noticias Caracol, le ofrecieron beneficios judiciales. "Y lo último que nos faltaba, el presidente Petro sí se estaba reuniendo con el abogado de Papá Pitufo”, remarcó la aspirante en sus afirmaciones a la prensa.

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¿Cómo fue el encuentro entre Gustavo Petro y Gonzalo Boye? El letrado contó detalles

En diálogo con Caracol Radio, Boye fue tajante en decir que “la reunión sí se produjo” y detalló que el encuentro tuvo lugar en Bogotá, aunque evitó ofrecer más detalles sobre los participantes y el contenido de la conversación. El abogado, que representa en España a Marín Buitrago, explicó que tras la primera reunión se concretó una segunda, ya en territorio español, con la presencia de Isaac Beltrán, de la Uiaf.

Él es el abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo, en España - crédito suministrado a Infobae Colombia

La presencia de Beltrán, que era a la que hacía mención Valencia, se dio en calidad de enviado especial del Gobierno colombiano. Según el abogado, “es evidente que un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental”, por lo que con sus afirmaciones abrieron una serie de interrogantes sobre los alcances de estos encuentros entre el propio Petro y sus funcionarios con emisarios de Marín Buitrago.

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Frente a este asunto, Valencia insistió en la necesidad de respuestas claras, en especial sobre los recursos que habrían circulado en torno a estas gestiones. “Acuérdense que ahí está el cuento de que ‘Papá Pitufo’ les dio 500 millones de pesos y que dizque hay un video donde lo devolvieron. Pidamos una cosa: que nos muestren el video, ¿o fue que se quedaron con la plata?”, reclamó la candidata, que exigió transparencia.

Al caso que hace referencia Valencia es al dinero que Marín Buitrago, a través de un emisario, habría mandado a la campaña Petro Presidente, y que en su momento habría sido recibido por el activista catalán Xavier Vendrell. Aunque se dijo que había un clip que comprobaría el retorno de los recursos, hasta el momento la cinta no ha sido revelada, en un episodio en el que también estaría involucrado el foráneo Ramón Devesa.

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El video que dejaría mal parado a Gustavo Petro: viajó en una avioneta que sería de ‘Papá Pitufo’

A las declaraciones de Boye se suma la difusión de un video en el que se observa al entonces candidato Gustavo Petro abordando una avioneta vinculada presuntamente a Marín Buitrago, dado a conocer por Blu Radio. El registro, fechado el 12 de noviembre de 2021, muestra al hoy presidente subiendo a la aeronave junto a otro hombre con el rostro cubierto; un episodio del que el mandatario habría dado pistas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el primer contacto que tuvo con Diego Marín ('Papá Pitufo') fue en un viaje que hizo a Buenaventura. Afirmó que desconoció que la aeronave fuera del zar del contrabando - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En efecto, el presidente, consultado por el periódico Vida, reconoció que “Diego Marín intentó infiltrar su campaña” y explicó que el vuelo privado fue gestionado por Ferney Lozano, sindicalista y exalcalde de Yumbo. “La matrícula de la avioneta la consultamos y no aparecía ningún registro de nada en contra. Yo nunca supe que esa avioneta era de él (de Diego Marín), pero ahora sabemos que sí”, dijo el mandatario.

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Incluso, indicó que uno de los acompañantes en ese desplazamiento “había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias ‘Pitufo’ para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer”. Con ello, habría entregado detalles que estarían siendo confirmados con la publicación del clip, que dura apenas 10 segundos.

Marín Buitrago es relevante debido a que la justicia colombiana lo acusa de haber dirigido durante más de tres décadas una red de contrabando de textiles, calzado y cigarrillos a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena. Por ello, las autoridades lo han señalado de sobornar a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la entrada de mercancía.

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