Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército que será imputado por presunto acoso sexual, renunció a la campaña de Abelardo de la Espriella

Eduardo Zapateiro era asesor de seguridad de la campaña de Abelardo de la Espriella, a la que se sumó tras declinar su aspiración - crédito Colprensa

El general en retiro Eduardo Zapateiro anunció el jueves 30 de abril de 2026 su renuncia a la campaña presidencial del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella. La decisión se conoció luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara una solicitud de audiencia de imputación de cargos en su contra por el delito de acoso sexual; un caso en el que estaría involucrado el exalto oficial según el material probatorio.

La diligencia judicial tendrá lugar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, debido al fuero constitucional que cobija al excomandante del Ejército Nacional, que ocupó esta dignidad entre el 27 de diciembre de 2019 y el 22 de julio de 2022, tras ser designado por el entonces presidente Iván Duque Márquez, que le encargó el reentrenamiento de unidades militares para recuperar la disciplina y efectividad.

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Con esta misiva, el general (r) Eduardo Zapateiro confirmó que no seguirá en la campaña de Abelardo de la Espriella, debido a que afronta un proceso por presunto acoso sexual - crédito @eezapateiro/X

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Zapateiro confirmó su salida del equipo de campaña. “En medios de comunicación ha trascendido la existencia de una citación a una diligencia judicial, por parte de la Fiscalía General de la Nación y ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. En los próximos días integraré un equipo jurídico para que asuma mi defensa en dicho proceso”, señaló el general en retiro en su misiva.

A su vez, el general en retiro reiteró que su prioridad será demostrar su inocencia en el ámbito judicial y resaltó que su decisión busca evitar la utilización política del proceso. “Me concentraré en demostrar mi inocencia en el escenario que corresponde, que no es otro que las audiencias judiciales. Por ello, y para evitar que este proceso judicial sea utilizado con fines políticos", remarcó en su pronunciamiento.

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Así pues, confirmó su salida de la aspiración del autodenominado ‘Tigre’, al que asesoraba en temas de seguridad y defensa y participaba en debates en los que exponía sus posturas frente al particular. “Anuncio que me aparto de la campaña presidencial del señor Abelardo de la Espriella, a quien deseo lo mejor en la recta final de las elecciones”, destacó Zapateiro, en una decisión que se conoce a un mes de la contienda.

El general Eduardo Zapateiro se desempeñó como comandante del Ejército durante tres años, entre 2019 y 2022 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En consecuencia, el excomandante del Ejército afirmó que asumirá con respeto el llamado de la justicia y defenderá sus derechos con vehemencia. “He dedicado mi vida al servicio y defensa de Colombia, de sus instituciones y a la protección de la población civil. Por tanto, asumiré con respeto el llamado de la justicia y con vehemencia mi defensa en mis derechos”, concluyó en su pronunciamiento, replicado en redes sociales.

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Esta es la acusación contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Zapateiro por la presunta comisión del delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A del Código Penal. Ante esto, el ente acusador señaló que la denuncia fue presentada por una subalterna, quien habría sido víctima de “asedio” de tipo sexual.

Tras su salida del Ejército Nacional, el general (r) Eduardo Zapateiro escribió un libro, en el que hizo un resumen de su trayectoria en la institución castrense - crédito suministrada a Infobae Colombia

Todo esto, mientras el general (r) se desempeñaba como comandante del Ejército, “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, previsto en el artículo 210A del Código Penal”, informó la Fiscalía frente a este caso, que lo tendría en el ojo del huracán.

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En ese sentido, la entidad judicial aseguró que en los próximos días se fijará la fecha de la audiencia de imputación, en la que el exoficial podrá conocer los detalles y señalamientos en su contra. “La imputación de cargos se presenta luego de escuchar la declaración de la víctima que advirtió los sucesos de intimidación y acoso que padeció aparentemente con el general Zapateiro como responsable directo”, explicó el ente.