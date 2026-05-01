Colombia

Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército que será imputado por presunto acoso sexual, renunció a la campaña de Abelardo de la Espriella

El ex alto oficial expresó que conformará un equipo jurídico para asumir su defensa y aseguró que su prioridad será demostrar su inocencia en el escenario judicial y evitar que el proceso penal que avanza en su contra sea utilizado con fines políticos

Guardar
La Corte Suprema mantiene abierta la investigación penal contra el general retirado Eduardo Zapateiro por presuntos vínculos con el Clan del Golfo - crédito Colprensa
Eduardo Zapateiro era asesor de seguridad de la campaña de Abelardo de la Espriella, a la que se sumó tras declinar su aspiración - crédito Colprensa

El general en retiro Eduardo Zapateiro anunció el jueves 30 de abril de 2026 su renuncia a la campaña presidencial del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella. La decisión se conoció luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara una solicitud de audiencia de imputación de cargos en su contra por el delito de acoso sexual; un caso en el que estaría involucrado el exalto oficial según el material probatorio.

La diligencia judicial tendrá lugar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, debido al fuero constitucional que cobija al excomandante del Ejército Nacional, que ocupó esta dignidad entre el 27 de diciembre de 2019 y el 22 de julio de 2022, tras ser designado por el entonces presidente Iván Duque Márquez, que le encargó el reentrenamiento de unidades militares para recuperar la disciplina y efectividad.

PUBLICIDAD

Eduardo Zapateiro no seguirá en la campaña de Abelardo de la Espriella
Con esta misiva, el general (r) Eduardo Zapateiro confirmó que no seguirá en la campaña de Abelardo de la Espriella, debido a que afronta un proceso por presunto acoso sexual - crédito @eezapateiro/X

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Zapateiro confirmó su salida del equipo de campaña. “En medios de comunicación ha trascendido la existencia de una citación a una diligencia judicial, por parte de la Fiscalía General de la Nación y ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. En los próximos días integraré un equipo jurídico para que asuma mi defensa en dicho proceso”, señaló el general en retiro en su misiva.

A su vez, el general en retiro reiteró que su prioridad será demostrar su inocencia en el ámbito judicial y resaltó que su decisión busca evitar la utilización política del proceso. “Me concentraré en demostrar mi inocencia en el escenario que corresponde, que no es otro que las audiencias judiciales. Por ello, y para evitar que este proceso judicial sea utilizado con fines políticos", remarcó en su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Así pues, confirmó su salida de la aspiración del autodenominado ‘Tigre’, al que asesoraba en temas de seguridad y defensa y participaba en debates en los que exponía sus posturas frente al particular. “Anuncio que me aparto de la campaña presidencial del señor Abelardo de la Espriella, a quien deseo lo mejor en la recta final de las elecciones”, destacó Zapateiro, en una decisión que se conoce a un mes de la contienda.

Reconocimiento de Tropa y Posesión del Nuevo Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro. (Colprensa - Álvaro Tavera).
El general Eduardo Zapateiro se desempeñó como comandante del Ejército durante tres años, entre 2019 y 2022 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En consecuencia, el excomandante del Ejército afirmó que asumirá con respeto el llamado de la justicia y defenderá sus derechos con vehemencia. “He dedicado mi vida al servicio y defensa de Colombia, de sus instituciones y a la protección de la población civil. Por tanto, asumiré con respeto el llamado de la justicia y con vehemencia mi defensa en mis derechos”, concluyó en su pronunciamiento, replicado en redes sociales.

Esta es la acusación contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Zapateiro por la presunta comisión del delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A del Código Penal. Ante esto, el ente acusador señaló que la denuncia fue presentada por una subalterna, quien habría sido víctima de “asedio” de tipo sexual.

General (r) Eduardo Enrique Zapateiro con su libro
Tras su salida del Ejército Nacional, el general (r) Eduardo Zapateiro escribió un libro, en el que hizo un resumen de su trayectoria en la institución castrense - crédito suministrada a Infobae Colombia

Todo esto, mientras el general (r) se desempeñaba como comandante del Ejército, “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, previsto en el artículo 210A del Código Penal”, informó la Fiscalía frente a este caso, que lo tendría en el ojo del huracán.

En ese sentido, la entidad judicial aseguró que en los próximos días se fijará la fecha de la audiencia de imputación, en la que el exoficial podrá conocer los detalles y señalamientos en su contra. “La imputación de cargos se presenta luego de escuchar la declaración de la víctima que advirtió los sucesos de intimidación y acoso que padeció aparentemente con el general Zapateiro como responsable directo”, explicó el ente.

Temas Relacionados

Eduardo ZapateiroAcoso sexual Ejército ColombiaCampaña Abelardo de la EspriellaElecciones presidenciales 2026 ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: goles y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana 2026

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: goles y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana 2026

Paloma Valencia le puso la lupa a las reuniones entre Petro y el abogado de ‘Papá Pitufo’ y lanzó dura advertencia: “¿Se quedaron con la plata?”

Las denuncias contra el presidente apuntan a posibles ofrecimientos de beneficios a la defensa del empresario, señalado por la justicia colombiana como cabecilla de una estructura dedicada durante décadas al contrabando y al soborno de funcionarios aduaneros

Paloma Valencia le puso la lupa a las reuniones entre Petro y el abogado de ‘Papá Pitufo’ y lanzó dura advertencia: “¿Se quedaron con la plata?”

Gobierno Petro presentó estudio que muestra que el aumento del salario mínimo no genera subidas en el precio de productos y servicios

De acuerdo con la SIC, el incremento continuo del sueldo básico real entre 2007 y 2025 impulsó el crecimiento del consumo en los hogares, ya que los sectores con menores ingresos tienden a destinar una mayor proporción de sus ingresos adicionales a las compras

Gobierno Petro presentó estudio que muestra que el aumento del salario mínimo no genera subidas en el precio de productos y servicios

Violento ataque con machete contra una profesora en zona rural de Marquetalia, Caldas, generó indignación en la comunidad educativa

La profesora Cenelia Vásquez Cárdenas fue agredida por dos hombres cuando se dirigía a su escuela en la vereda La Bamba; la víctima permanece hospitalizada tras sufrir heridas en rostro, cabeza y extremidades

Violento ataque con machete contra una profesora en zona rural de Marquetalia, Caldas, generó indignación en la comunidad educativa

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de abril de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de abril de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Deportes

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: goles y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana 2026

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: goles y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana 2026

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Árbitro colombiano reportó agresión con una yuca durante la Copa Sudamericana: esta fue la sanción que impuso la Conmebol

La Dimayor abrió el proceso para la adjudicación de los derechos de televisión y digitales del fútbol profesional colombiano

La selección Colombia revivió en el Sudamericano Femenino Sub-17: goleó a Bolivia por 3-0 en Asunción