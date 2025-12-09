Su cédula digital podría quedar inactiva: conozca la fecha de vencimiento y cómo renovarla a tiempo

Verificar la vigencia de los documentos digitales personales ayuda a evitar bloqueos al realizar gestiones oficiales o bancarias. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Miles de ciudadanos en Colombia podrían verse impedidos de realizar trámites y acceder a servicios si su cédula digital queda inactiva por vencimiento. Aunque este documento electrónico se implementó de manera reciente y cuenta con avanzadas medidas de seguridad, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha establecido que posee una fecha de expiración, lo que obliga a los titulares a permanecer atentos para evitar inconvenientes.

La cédula de ciudadanía digital tiene una vigencia de 10 años desde su expedición. Quienes tramitaron el documento entre 2020 y 2021 serán los primeros en enfrentar la necesidad de renovación, pues llegarán al límite de vigencia en 2030 y 2031, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras cumplir ese plazo sin realizar el procedimiento de actualización, el documento digital quedará inactivo y dejará de funcionar para cualquier trámite que requiera autenticación biométrica o acceso digital.

El periodo de validez obedece, entre otras causas, a la necesidad de actualizar periódicamente los datos biométricos del ciudadano. De esta manera, el Estado busca mantener altos estándares de seguridad y reducir los riesgos de suplantación de identidad.

Un cambio en la tecnología exige atención a las fechas límite para mantener activos los sistemas de identificación electrónica. - crédito Registraduría

Cómo verificar si la cédula digital está próxima a expirar

Existen varias opciones oficiales y sencillas para comprobar la vigencia de la cédula digital:

Mediante la aplicación móvil “Cédula Digital” , al ingresar en “Configuración” o “Información del documento”, es posible consultar la “fecha de expiración”.

En la versión digital activa en el teléfono móvil , la fecha de caducidad aparece en la parte superior o inferior del documento desde el propio dispositivo.

En caso de dudas, se puede asistir a cualquier sede autorizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y solicitar asesoría presencial para verificar el estado del documento.

Estas herramientas permiten recibir alertas oportunas y evitar que la identificación digital llegue al límite de su vigencia.

Consecuencias de tener una cédula digital inactiva

Una cédula de ciudadanía digital vencida deja de ser válida para la mayoría de los servicios digitales, trámites estatales y procedimientos bancarios que requieren identificación electrónica. La funcionalidad queda suspendida en la aplicación móvil y el usuario ya no podrá emplearla en autenticación biométrica.

La única alternativa será continuar utilizando la cédula física tradicional, ya que su validez no se afecta por la expiración del formato digital. Sin embargo, la política del Estado orienta al uso paulatino de la versión digital para optimizar servicios en línea y mejorar la seguridad.

Acceder a trámites en línea depende de la correcta renovación y activación de la identificación electrónica personal. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El paso a paso para renovar la cédula digital antes de su expiración

La renovación de la cédula digital colombiana debe hacerse de forma personal y requiere cumplir varias etapas:

1. Agendar una cita en una de las sedes que ofrezcan servicio de biometría digital, a través del portal oficial de la Registraduría.

2. Realizar el pago correspondiente al trámite, que para el año 2025 se mantendrá cercano al valor oficial vigente y puede abonarse tanto en línea como en puntos físicos autorizados.

3. Presentarse para la captura de los datos biométricos, incluyendo huellas, fotografía y actualización de la firma personal.

4. Una vez emitido el nuevo documento, descargar la aplicación “Cédula Digital Colombia”, ingresar el código de activación y completar el proceso de configuración en el smartphone.

El código QR de activación tiene validez de diez días, por lo que es fundamental realizar el proceso de activación dentro de ese plazo para no requerir una nueva emisión del código.

Características y beneficios de la cédula digital

La cédula digital colombiana integra mecanismos avanzados de seguridad, como la biometría facial y dactilar, holograma táctil y foto animada. Su tecnología sigue los estándares internacionales para documentos electrónicos, lo que reduce riesgos de falsificación e incrementa la protección de datos.

Ambas versiones, la física (en policarbonato) y la digital, son válidas para identificarse. La digital, además, permite acceder a trámites y servicios en línea con mayores garantías de protección frente a la suplantación de identidad.

Si el usuario reporta robo o pérdida de su dispositivo móvil, la Registraduría Nacional ha dispuesto que la cédula digital pueda ser inhabilitada y reactivada tras expedir un nuevo código de seguridad.

Los procesos de actualización periódica permiten mantener la seguridad y autenticidad en la identificación de los ciudadanos. - crédito Johan Largo/Infobae

Recomendaciones clave para evitar problemas con la cédula digital

Verificar con regularidad el estado y la fecha de expiración de la cédula digital es fundamental para no perder acceso a trámites en línea y servicios bancarios. Si el documento está próximo a vencer, el procedimiento de renovación debe iniciarse con antelación para evitar bloqueos o pérdida de funcionalidad en el momento de requerir identificación electrónica.

Quienes aún utilicen la antigua cédula laminada o plastificada deben primero gestionar la expedición del modelo amarillo con hologramas antes de solicitar la versión digital.