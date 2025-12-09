Colombia

Sepelio de alias el Flaco, explosivista de las disidencias de las Farc, se convirtió en masivo evento con pólvora

El sujeto murió después de protagonizar un enfrentamiento con la fuerza pública, que dejó varios fallecidos

El sepelio se convirtió en una fiesta, en la que la música y pólvora fueron protagonistas - crédito X

El sepelio de Emanuel Marín, conocido como alias el Flaco, explosivista de las disidencias del frente Isaías Pardo, se convirtió en un evento multitudinario en el corregimiento de Rionegro, que se encuentra situado en el municipio de Iquira, Huila.

El joven de 21 años, originario de Páez (Cauca), murió en medio de un enfrentamiento armado contra la Policía del Huila durante la noche del viernes 5 de diciembre de 2025, cuando un grupo de disidentes intentó atacar la estación policial de Tesalia con cilindros bomba y armas de largo alcance.

La magnitud del ataque y la respuesta de los uniformados, que repelieron la incursión, dejó como saldo la muerte de alias el Flaco y otros tres integrantes del grupo armado, entre ellos una mujer.

Una procesión con música y
Una procesión con música y fuegos artificiales recorrió las calles luego de que un enfrentamiento con la fuerza pública dejara varios fallecidos - crédito Colprensa

Las imágenes difundidas en redes sociales fueron grabadas por habitantes del lugar y en ellas se aprecia una caravana compuesta principalmente por motociclistas jóvenes, acompañados de música a alto volumen y fuegos artificiales.

Del mismo modo, en el video se observa a disidentes uniformados desplazándose en una camioneta equipada con bafles, mientras numerosos curiosos se congregan en las calles y balcones para presenciar el cortejo fúnebre.

Según confirmó Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila, “El video difundido en redes sociales corresponde al sepelio de alias el ‘Flaco’, guerrillero experto en explosivos”, explicó el funcionario.

La operación armada que terminó con la muerte de Marín fue ordenada por alias Masa, comandante del bloque central Isaías Pardo, según información de inteligencia oficial. El objetivo del ataque era asesinar a por lo menos 10 policías encargados de la seguridad en Tesalia, municipio vecino al departamento del Cauca.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, citado por el diario La Nación: “El propósito (del ataque disidente) era cobrar la vida, herir a los policías que se encontraban en la estación de Policía”.

Durante la incursión, los disidentes impactaron la estación con un cilindro cargado de explosivos, causando daños en las paredes para facilitar el ingreso al cuartel. Sin embargo, los uniformados respondieron con armas de largo alcance, lo que derivó en un enfrentamiento en el que resultaron abatidos varios atacantes.

En el Huila continúan los
En el Huila continúan los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales - crédito X

En la retirada, los miembros del grupo armado abandonaron tres petardos de alto poder, tres cilindros bomba, artefactos improvisados, granadas de fragmentación y tatucos. Las autoridades establecieron que alias el Flaco habría sido el encargado de colocar los explosivos que destruyeron un cajero electrónico durante el ataque.

Tras recibir heridas de fusil, sus compañeros arrastraron su cuerpo fuera del lugar para intentar brindarle atención médica, pero falleció horas después. La mayoría de los disidentes involucrados en el ataque y en el sepelio eran jóvenes, según las autoridades locales.

Mascotas sobrevivieron al ataque

Blanquita y Mona, las perritas que acompañan a los policías de Tesalia, lograron volver sanas y salvas tras el ataque armado que sacudió la estación, lo que se convirtió en un símbolo de esperanza. La presencia de estas mascotas, que desde hace años brindan compañía y ánimo a los agentes, se convirtió en una luz en medio de los difíciles momentos vividos.

La violencia en el Huila
La violencia en el Huila tiene en alerta a las autoridades - crédito Policía Nacional

En medio del estruendo de las detonaciones y las ráfagas de fusil, Blanquita y Mona huyeron asustadas, lo que generó incertidumbre sobre su paradero y sumó preocupación entre los policías. La primera en regresar fue Blanquita, que apareció exhausta, pero ilesa, mientras que horas más tarde Mona se acercó tímidamente hasta reencontrarse con los uniformados que han velado por su bienestar.

Actualmente, ambas recorren los pasillos, patios y áreas de descanso de la estación, brindando afecto y ánimo a los policías tras el violento ataque.

