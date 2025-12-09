Colombia

En operativo en Bogotá desmantelaron a Los Fronterizos: la banda, dirigida por ‘La Madre’ y ‘Chiquita Brava’ ,estaría vinculada a 11 homicidios

La organización ilegal operaba en las localidades de Bosa, Kennedy y el vecino municipio de Soacha y, al parecer, está vinculada a una masacre de tres personas que se presentó en el barrio Laureles, de Bosa

En total fueron capturadas 18 personas - crédito Mebog

En una rueda de prensa que se llevó a cabo la mañana del martes 9 de diciembre de 2025, y liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, se conocieron los pormenores de una redada en contra del microtráfico en Bogotá que dejó un total de 18 capturas en medio de una investigación que busca esclarecer un total de siete hechos violentos que dejaron un total de once muertos.

La operación que se extendió por diez meses fue llevada a cabo en coordinación entre la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación, permitió la desarticulación del grupo delincuencial Los Fronterizos, conformado por diez hombres y ocho mujeres.

La organización criminal dedicada al homicidio y la venta de estupefacientes operaba en las localidades de Bosa, Kennedy y el vecino municipio de Soacha (Cundinamarca).

Además y como parte de las pesquisas y el trabajo de inteligencia, se contó con la participación de tres agentes encubiertos, que tuvieron la misión de recopilar material probatorio sobre el modus operandi de la organización.

Las autoridades realizaron interceptaciones a más de cincuenta líneas telefónicas y entrevistaron a ciudadanos afectados para identificar parte del accionar criminal de la empresa delincuencial que en medio de su guerra por el dominio de varias líneas de microtráfico asesinaron a varias personas.

Esto dejó el operativo de
Esto dejó el operativo de caída de 'Los Fronterizos' - crédito Mebog

Cómo actuaban ‘Los Fronterizos’ en Bogotá y Soacha: a sangre y fuego por líneas de microtráfico

‘Los Fronterizos’ dividían sus roles para cometer homicidios selectivos con el objetivo de ejercer control territorial en la venta de estupefacientes.

Uno de los casos que se busca esclarecer es la masacre en el barrio Laureles de la localidad de Bosa, en la que tres personas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 2023.

Entre los capturados se encuentran alias Pollo, de 39 años, señalado como cabecilla del grupo; "La Madre", una mujer de 50 años encargada de la administración de la venta de alucinógenos en Bosa; y “Chiquita Brava”, responsable de las actividades ilegales en Soacha.

La organización dirigía a personas encargadas de la logística y distribución de estupefacientes que comercializaban las sustancias a domicilio o al menudeo en esquinas y parques de Bosa Centro, Laureles; y las comunas León XIII y Compartir en Soacha.

El alcalde Galán presentó junto
El alcalde Galán presentó junto a la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad los resultados del operativo - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

“Nosotros desde que llegamos priorizamos la lucha contra las bandas delincuenciales, y ha sido una prioridad lograr impactar aquellas bandas que no solamente producen violencia, como ocurre en este caso, sino también aquellas que se dedican al tráfico de estupefacientes, que es dinamizador de esa violencia”, indicó el alcalde Galán.

El mandatario de la capital aceptó que las cifras de año 2024 respecto al delito de homicidio se dispararon, pero rescató todos los esfuerzos que desde su administración se han ejecutado con la ayuda de las autoridades.

“En este momento tenemos una reducción del 3% comparado con el año pasado y vamos a seguir trabajando para poder desarticular todas las bandas que producen violencia en nuestra ciudad”, aseguró Galán.

Sobre lo anterior, el alcalde Mayor hizo hincapié en la relevancia de no parar con estos operativos.

“Calculamos que cerca del 19% de los homicidios que ocurren en Bogotá están directamente relacionados con el tráfico de estupefacientes. Por eso es una prioridad para nosotros golpear estas bandas delincuenciales y lograr su desarticulación”, expuso el gobernante.

El mandatario aceptó que se han realizado acciones para mitigar el aumento en los casos de homicidios que se dispararon durante 2024, y que muestra una leve mejoría a inicios de diciembre de 2025 - crédito Mebog

El seguimiento a ‘Los Fronterizos’ que dejó un primer operativo llevado a inicios de 2025

En febrero de 2025, las autoridades ya habían capturado a tres integrantes de este grupo e incautado tres armas de fuego, munición y un chaleco balístico.

Pero ahora en la operación cuyos resultado presentó Galán junto al brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog; el coronel Elver Alfonso, director de investigación criminal y César Restrepo, secretario de Seguridad, se ejecutaron 18 órdenes de captura mediante 15 allanamientos simultáneos en Bogotá y Soacha.

Producto de lo anterior se incautaron 3.000 dosis de estupefacientes, 33 teléfonos celulares con información relevante para la investigación, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática.

Declaraciones del brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

“Aquí es importante señalar que fueron 52 líneas (telefónicas) interceptadas que nos arrojaron más de 2.800 horas de audio que fueron fundamentales para procesarlas, para analizarlas, y determinar cómo era su modus operandi y cómo articulaban todas esas capacidades, precisamente, para intimidar y sembrar el miedo en esta zona limítrofe de Soacha y Bogotá“, agregó el coronel Alfonso.

A los 10 hombres y 8 mujeres detenidos, uno de ellos de nacionalidad venezolana, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Al final y según cifras oficiales durante lo corrido del 2025 la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado 6.537 personas por el delito de tráfico de estupefacientes en la ciudad.

Operativo BogotáLos FronterizosRed de microtráficoHomicidios selectivosBosaKennedySoachaAlias PolloAlias La MadreMasacre en BosaCarlos Fernando GalánInseguridad en BogotáPolicía Metropolitana de BogotáColombia-Noticias

