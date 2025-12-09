Colombia

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló los planes que tiene con el futbolista para tener otro hijo en la celebración de sus 18 años de matrimonio

La pareja celebró su aniversario y respondió a los persistentes rumores sobre la llegada de un sexto integrante a la familia

Durante la conmemoración de 18 años junto a Falcao García, Lorelei Tarón aclaró en un video si planean tener más hijos - crédito @loreleitaron/ Instagram

La celebración del aniversario número 18 de matrimonio entre el futbolista colombiano Radamel Falcao García y la cantante argentina Lorelei Tarón ha puesto en primer plano la solidez y el perfil familiar de la pareja, que es reconocida tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

A lo largo de los años, su relación se ha caracterizado por la cercanía, el apoyo mutuo y una vida familiar que ha trascendido las exigencias y frecuentes mudanzas asociadas a la carrera profesional del futbolista.

En días recientes, la pareja compartió una escapada en Washington D. C. como parte de la conmemoración de su aniversario, coincidiendo con el sorteo del Mundial 2026. Fue en este contexto que Lorelei Tarón publicó un video en redes sociales, acompañado de un mensaje que respondió de forma directa a las preguntas de sus seguidores sobre la posibilidad de agrandar su familia.

“A punto de cumplir 18 años de matrimonio, de escapada de mini luna de miel. PD: no, no se viene el sexto… con cinco estamos completos”, expresó la artista, poniendo fin a los rumores sobre la llegada de un nuevo hijo al hogar.

Lorelei Tarón aclaró ante sus seguidores que no tienen planes de ampliar la familia y están “completos” con cinco hijos - crédito @loreleitaron/ Instagram

La respuesta de Lorelei Tarón responde a una inquietud habitual entre los seguidores de la pareja, quienes suelen preguntar si los reconocidos esposos planean tener más hijos. La aclaración deja claro que, por el momento, la familia Falcao-Tarón considera que su núcleo está completo.

El video, que resultó cómico para varios internautas, fue el espacio donde dejaron varias reacciones. “Gracias por amar tanto a nuestro tigre”, “ya iban a completar el equipo”, “pues si lo tiene por plata no va a sufrir”, “jaja me da risa como tiene que aclararlo”, “ella prefiere hablar claro porque cada vez que salía a vacaciones la embarazaba”, “si llega el sexto, también sería una bendición”, dicen los comentarios.

Lorelei Tarón aseguró que ya no tendrá más hijos con el jugador colombiano - crédito @loreleitaron/Instagram

Hermana y madre de Falcao García sufren intento de robo a mano armada cerca de Bogotá

La crisis de seguridad en los alrededores de Bogotá volvió a ser noticia tras conocerse que Michelle García, hermana menor de Falcao García, y su madre, Carmenza Zárate, fueron víctimas de un intento de robo a mano armada en la autopista que conecta Chía con la capital. El incidente, ocurrido el lunes 1 de diciembre por la tarde, involucró a un individuo que aprovechó el tráfico vehicular para acercarse al automóvil en el que se desplazaban ambas mujeres.

Según relató Michelle García, el sospechoso aparentaba ser un peatón que esperaba transporte, pero su actitud llamó la atención.

“Veo que tenía como las manos como, no sé, raras. Pasa una moto y el tipo le saca una pistola y yo: ‘Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue’”, describió en sus redes sociales. El asaltante las apuntó directamente con el arma en un momento en que el vehículo estaba detenido por la congestión. Gracias a la reacción de Michelle, quien logró acelerar el vehículo, y a la intervención inesperada de un motociclista que intentó arrollar al delincuente, las dos lograron escapar ilesas.

“En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué pasó, pero como que se despeja todo. Yo acelero y venía como una moto también que iba a atropellar al ladrón, entonces el man como que se retrocede y pudimos escapar”, agregó.

Hermana de Falcao 'El Tigre' García fue víctima de un intento de robo cerca a Bogotá - crédito Michelle García Zárate/Instagram

El testimonio de Michelle García surge pocos días después de que el asesinato del joven Jean Claude Bossard, durante un asalto similar en el norte de Bogotá, pusiera en evidencia el aumento de delitos violentos en la ciudad y sus alrededores. La deportista aprovechó para advertir públicamente a la ciudadanía: “Aprovecho para darles la recomendación, que tengan muchísimo cuidado y contarles algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace unos días”.

Además, Michelle García expresó su preocupación por la actuación del sistema judicial, resaltando que hechos recientes involucran a menores de edad reincidentes que recuperan rápidamente la libertad. Esta reflexión coincidió con los señalamientos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien cuestionó que el capturado por el crimen de Bossard ya había estado en detención antes, pero fue liberado pronto por su condición de menor.

