Lina María Garrido adelantó “minuto de silencio” por el hundimiento de la reforma tributaria: “Se quedarán con las ganas de hacer campaña”

La representante a la Cámara celebró la decisión tomada por la Comisión Cuarta del Senado, con la que oficialmente se decretó el revés del Gobierno, que buscó la aprobación del articulado para recoger $16,3 billones para financiar parte del Presupuesto Nacional de la Nación

La congresista Lina María Garrido
La congresista Lina María Garrido aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba adelantar actividades proselitistas con los recursos que querían recoger de la reforma tributaria - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Flickr/Presidencia

En una nueva derrota para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Comisión Cuarta del Senado, con nueve votos en contra y solo cuatro a favor, hundió la reforma tributaria 3.0, con la que se pretendía financiar parte del Presupuesto General de la Nación del 2026, y que pretendía recaudar cerca de 16,3 billones de pesos. Pese a que la estrategia del Ejecutivo fue la de ganar tiempo para sumar adeptos, al final no logró revertir la realidad frente a este articulado.

Esta célula no solo terminó de darle “cristiana sepultura” al proyecto de ley, sino que también dejó en evidencia la tensión entre el Gobierno nacional y el Congreso; en especial, ante la advertencia presidencial de una posible emergencia económica que sería impulsada por el jefe de Estado, como forma de contrarrestar el fracaso de la referida reforma en su tránsito por el legislativo. Así pues, pese a las tres veces que rompieron el cuórum, finalmente la reforma no prosperó.

La representante a la Cámara por el partido Cambio Radical mostró su satisfacción por el fracaso de la proposición del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1/X

En este sentido, una de las que celebró esta decisión fue la representante a la Cámara y aspirante al Senado Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, que desde el Capitolio se pronunció frente a este revés del Gobierno y no ocultó su satisfacción por la manera en que fracasó en su discusión. Y advirtió lo que se iba a ejecutar con estos recursos, que finalmente no se ejecutarán por parte de los órganos de recaudo, como la Dian, frente a la vigencia entrante.

“Un minuto de silencio: la tercera reforma tributaria de Gustavo Petro ha muerto. Se lo dije y se lo cumplo, Armando Benedetti, no vamos a dejar que ustedes le claven un impuesto más a los colombianos. Se quedarán con las ganas de hacer campaña con esa plata. Y ni se les ocurra el torcido de decretar emergencia económica, porque lo pagarán muy caro", expresó Garrido en un mensaje en sus redes sociales, en las que adjuntó un video en el que se le vio eufórica.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Lina María Garrido se pronunció sobre el hundimiento de la reforma tributaria 3.0 - crédito @linamariagarri1/X

¿Cómo se consumó el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso?

Tras varios días de postergaciones, el Senado frenó en seco la posibilidad de recaudar los montos previstos por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que había impulsado la reforma con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas y financiar compromisos del Ejecutivo para el próximo año. La iniciativa generó debates y divisiones entre los legisladores, frente a las mencionadas presiones del Gobierno, que apunta a declarar la emergencia económica.

Durante el proceso, algunas de sesiones de las comisiones económicas de la Cámara fueron suspendidas por falta de cuórum, estrategia que buscó margen para las negociaciones, aunque no logró revertir el rechazo, pues no se logró torcer la votación. Frente a esto, Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, destacó que el proyecto generaba inquietud por su impacto negativo sobre las clases bajas y medias, y criticó la actitud del Ejecutivo de insistir con el articulado.

Aunque el ministro de Hacienda,
Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó una nueva propuesta tributaria que buscaba aumentar el recaudo fiscal en $3 billones anuales, finalmente no tuvo éxito en sus iniciativas - crédito Colprensa

“Esta es la tercera sesión de debate y vi dos sesiones en las que rompieron el cuórum los cercanos al Gobierno. Pero hubo discusión y no nos iban a cambiar el voto, esta reforma golpeaba a las clases bajas y medias”, expresó el veterano congresista del partido Conservador, frente a la decisión que se tomó en la corporación, que como era de esperarse causó fuertes molestias en el Ejecutivo, pues contaba con dichos recursos para solventar el hueco fiscal.

El archivo de la reforma provocó malestar en sectores del legislativo, del ala oficialista, debido a la eliminación de alivios tributarios que habrían beneficiado a más de 100.000 deudores de la Dian con condonación de intereses, multas y sanciones. Una de las que lamentó la determinación fue la representante Olga Lucía Velásquez, que reiteró que existía la opción de modificar los puntos polémicos en el debate y avanzar en esta denominada ley de financiamiento.

Gustavo PetroGobierno PetroLina María GarridoGobierno nacionalReforma tributaria 3.0Reformas de PetroCongreso ColombiaComisión Cuarta SenadoColombia-Noticias

