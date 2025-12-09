Colombia

Petro lanzó advertencia por hundimiento de su reforma tributaria: aseguró que las consecuencias “comienzan a verse desde el día de hoy”

El Congreso dijo “No” a la reforma tributaria del Gobierno y el presidente calificó la decisión como un hecho de “odio político”

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que la población más pobre de Colombia se verá afectada por el hundimiento de la ley de financiamiento - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la decisión que tomaron las comisiones económicas del Congreso de hundir –por segunda vez– la ley de financiamiento (reforma tributaria) presentada por su Gobierno. Con esta iniciativa, se espera lograr un recaudo de $16,3 billones para completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación.

El primer mandatario atribuyó la determinación de los congresistas al “odio político”, reiterando la importancia de que, a su juicio, se obtenga más dinero para su manejo y distribución. Esto, teniendo en cuenta que el país se encuentra en un déficit fiscal que el Gobierno debe atender.

El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, señaló.

La reforma tributaria planteaba un
La reforma tributaria planteaba un recaudo de más de $16 billones - crédito Luisa González/Reuters

Explicó que lo que el Gobierno necesitaba era que se lograra recaudar parte de las utilidades de las personas más adineradas del país, para que quedaran en manos de la Nación y poder emplearlas para responder a las necesidades de la población. Sin embargo, según indicó, “el egoísmo social” primó en el Congreso: “No quieren perder un peso de su riqueza”.

“Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”, añadió.

En ese sentido, advirtió que la población con menos recursos económicos de Colombia se verá seriamente afectada y que las consecuencias de la decisión tomada por las comisiones económicas no tardarán en verse reflejadas en la realidad del país.

“Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”, indicó.

El presidente Gustavo Petro rechazó
El presidente Gustavo Petro rechazó el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República - crédito @petrogustavo/X

En noviembre de 2025, el jefe de Estado ya había hecho una advertencia ante la posibilidad de que el Congreso rechazara la iniciativa oficialista. Para entonces, indicó que su Gobierno afrontó el archivo de otra ley de financiamiento, por lo que la repetición de esa historia supondría afectaciones para el país, que podría atravesar por una emergencia.

Salvamos al país económicamente de la maledicencia de quienes sabotearon la ley de financiación solo para no ponerle impuestos a los megarricos (sic). Si lo vuelven a hacer nos acercaremos a una emergencia”, expuso Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que, pese al hundimiento de la ley de financiamiento, el Gobierno salvó la economía del país - crédito @petrogustavo/X

Su postura difiere de la de la oposición, que considera que la ley de financiamiento era perjudicial para la ciudadanía. Una de las personas que se pronunció al respecto es el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que a través de su cuenta de X aseguró que la propuesta implicaba agravar la carga tributaria con la que carga la población.

El aspirante expuso otras alternativas que, a su juicio, servirían para mejorar la situación económica y fiscal de Colombia, sin tener que recurrir a una reforma tributaria como la que planteó el Gobierno Petro.

“Colombia no necesita más impuestos, los ciudadanos que más trabajan merecen un respiro tributario. Lo que requiere el país es reducir y optimizar el Estado, explotar nuestros recursos naturales con responsabilidad ambiental y eficiencia, desarrollar políticas públicas enfocadas en el crecimiento de los sectores productivos y la articulación con el empresariado”, escribió.

Abelardo de la Espriella resaltó
Abelardo de la Espriella resaltó que con la caída de la reforma tributaria, el país debía de entender que necesitaba un cambio - crédito @ABELAESPRIELLA/X

