Paloma Valencia volvió a denunciar ataques desde la campaña de Abelardo de la Espriella: “He sido muy paciente”

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ambos candidatos a la Presidencia de la República de Colombia - crédito Infobae Colombia - Nathalia Angarita/Reuters

La candidata presidencial Paloma Valencia abordó las tensiones y ataques que han marcado su relación con el también aspirante Abelardo de la Espriella, señalando que desde hace más de un mes la campaña del abogado arremete contra la suya.

En entrevista con la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila para el medio Semana, Valencia mencionó que su estrategia ha consistido en mantener la paciencia y preservar las posibilidades para una eventual segunda vuelta, evitando confrontaciones abiertas.

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Durante la conversación, la también senadora sostuvo que nunca ha tenido una amistad con De la Espriella y limitó los contactos entre ambos a un único encuentro reciente en La Guajira, en el contexto de la celebración de la Virgen de los Milagros del Remedios. “Yo nunca he sido amiga de él”, afirmó, y confirmó que la única conversación relevante entre ambos se produjo en torno al plebiscito del No, cuando ella lideraba esa movilización.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Consultada sobre la escalada de hostilidades, Valencia fue enfática al mencionar que: "Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva desde hace más de un mes. Yo he sido muy paciente porque yo estoy cuidando mi segunda vuelta“, declaró al medio de comunicación.

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Valencia explicó que su objetivo principal es garantizar que la competencia dentro de la oposición no derive en heridas irreparables de cara a una eventual coalición para enfrentar al candidato Iván Cepeda en una segunda vuelta electoral.

La senadora se diferenció abiertamente de su adversario dentro del espectro de la oposición.

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“Yo soy la de siempre, la que siempre ha estado defendiendo a Colombia, la que estuvo aquí enfrentando el no, la que estuvo en el gobierno Duque frenteando el paro nacional, viviendo aquí en Colombia, recorriendo los municipios y a Abelardo le queda muy bien el nunca”, marcando el contraste entre trayectorias y posiciones frente a causas emblemáticas de la derecha colombiana.

Abelardo y Paloma se presentan junto a Cepeda en un entorno que evoca la jornada electoral y el proceso de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Paloma Valencia: “No tengo resentimientos contra nadie, ni acumulo resentimientos”

Al insistir sobre el cariz personal de los ataques, Valencia precisó que su negativa a participar en un debate sin moderador ni reglas claras responde a una concepción de la política centrada en el respeto. “Un debate sin moderador, sin tiempos, pues no. Yo creo que todo el mundo tiene que saber cómo son las cosas y no simplemente el discurso que yo he dejado que, que un poco dejaran de instalar”, sostuvo en el mismo espacio.

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Valencia puntualizó: “Yo no tengo resentimientos contra nadie, ni acumulo resentimientos”, aludiendo al impacto emocional de la disputa interna. Para la candidata, la manifestación social recogida en las encuestas indica una demanda de cambio de gobierno, alejada de la “estridencia del odio y de la agresividad”.

Ante la pregunta clave sobre si espera la victoria en la primera ronda o si trabaja pensando en una segunda, Valencia dejó clara su postura política y los motivos tácticos de su prudencia. “Yo pienso en la segunda, porque yo no quiero herir a nadie que necesitemos que llegue en la segunda”, expuso, explicando así su estilo mesurado frente a una campaña que, según sus palabras, ha recibido ataques por parte del entorno de De la Espriella.

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La candidata presidencial Paloma Valencia sonríe mientras interviene desde un podio durante un debate, dirigiéndose a un público presente en el auditorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la entrevista, Paloma Valencia, candidata presidencial y senadora, reveló que las agresiones provenientes del círculo de Abelardo de la Espriella han marcado la dinámica interna de la oposición en la campaña. Ella optó por priorizar la unidad ante la eventualidad de una segunda vuelta, desplazando cualquier enfrentamiento abierto que pueda comprometer futuras alianzas contra el candidato Iván Cepeda.

Respecto a la relación personal y política con De la Espriella, Valencia insistió: "Es que yo nunca he sido amiga de él... No, nunca“, reiterando la distancia entre ambos con base en hechos recientes y pasados, y dejando en claro que cualquier aproximación entre campañas obedece estrictamente a lógicas políticas y no a vínculos personales.

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