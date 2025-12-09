Colombia

‘Estado de Fuga 1986’: esto fue lo que pasó con el cadáver de Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzetto en Bogotá

El destino del autor de los hechos, así como el impacto en las víctimas y el cierre del restaurante, siguen generando interrogantes y reflexiones luego del estreno de la serie de Netflix

Ana María Parra, guionista de 'Estado de fuga 1986' expuso que uno de sus desafíos fue llevar un buen ritmo en la serie - crédito Infobae

La serie de Netflix Estado de fuga 1986, basada en la masacre de Pozzetto y en la novela Satanás del escritor bogotano Mario Mendoza, se posicionó como una de las tendencias más destacadas en Colombia tras su estreno el 4 de diciembre, fecha en la que se conmemoraron 39 años de la tragedia que impactó a la Bogotá de los años 80.

El 4 de diciembre de 1986, Campo Elías Delgado, un veterano de la guerra de Vietnam, estudiante de Literatura y profesor de inglés, irrumpió durante la noche en el restaurante Pozzetto, ubicado en la Carrera 7 # 61-24, en el sector de Chapinero, y abrió fuego contra varios comensales luego de una tranquila cena, según registros de prensa de la época.

Campo Elías Delgado era un enigmático sujeto que participó como militar en la guerra de Vietnam - crédito Ilustración Jesús Avilés/Infobae

Durante la misma jornada, Delgado asesinó también a una joven de 15 años a la que le dictaba clases particulares y a la madre de la adolescente. Más temprano, en su apartamento, mató a su madre, Rita Elisa Morales de Delgado, envolvió su cuerpo en papel periódico y lo incineró con gasolina. El saldo total fue de 29 víctimas fatales, ningún herido.

Las víctimas identificadas fueron: Rita Elisa Morales de Delgado, Nora Becerra de Rincón, Claudia Marcela Rincón, las vecinas Gloria Isabel Agudelo, Nelsy Patricia Cortés, Matilde Rocío González Rojas, Mercedes González Rojas y Claudia del Pilar Bermúdez.

En el acto criminal ejecutado en el restaurante italiano, también murió el mayor Álvaro Pérez Buitrago, el dirigente Carlos Alfredo Cabal Cabal, el ciudadano italiano Giorgio Vindi Gonñello, el periodista Jairo Gómez Remolina, la estudiante de derecho Grace Guzmán Valenzuela; otras identidades como Consuelo Pesantes Andrade, su padre Antonio Maximiliano Pesantes Ricaurte, Hernando Ladino Benavides, Salamita Glogower, el médico Andrés Montaño Figueroa, Margie Clauded Cubillos Garzón, entre niñas y adultos que formaron parte del trágico recuento.

El icónico restaurante recordado por su trágica historia cerró sus puertas de manera indefinida en 2020 - crédito Fotomontaje Infobae

Uno de los grandes hechos enigmáticos que marcaron dicho episodio fue el incierto destino del cuerpo de Campo Elías Delgado, que desapareció bajo circunstancias poco claras. La serie, tal como habría ocurrido en la vida real, habla de un supuesto sacerdote que reclamó el cadáver en Medicina Legal días después de la tragedia; posteriormente se estableció que se trataba de un falso religioso, y hasta la fecha no se conoce el destino del cuerpo del autor de la masacre.

Con relación a la vida de Delgado, crónicas y la serie han explorado aspectos de su pasado, como el suicidio de su padre, también llamado Campo Elías Delgado, que según reportes de la época se quitó la vida en el cementerio de Bucaramanga afectado por una supuesta infidelidad de su esposa. Mientras la serie presenta a Delgado siendo un niño de nueve años en ese momento, reportes periodísticos establecen que tenía casi 15.

¿Qué pasó con el restaurante Pozzeto, epicentro de la masacre principal del 4 de diciembre de 1986?

Pozzetto fue un restaurante fundado en 1973 por el inmigrante italiano Gino Surace, que construyó un legado gastronómico en la capital colombiana. Tras su fallecimiento, la administración pasó a sus hijos, destacando a Alessandro Surace, chef del establecimiento.

La masacre de Pozzeto marcó una época oscura que vivió Bogotá en los años 80 - crédito X/Netflix

La sede original permaneció activa hasta el fin de semana del 5 al 7 de julio de 2019, cuando anunció su traslado a una nueva dirección en la Calle 69a # 6-19. Sin embargo, el 2 de febrero de 2020, debido al fallecimiento del fundador, a la muerte de uno de sus hijos y a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de covid-19, la familia comunicó el cierre definitivo del local, poniendo así fin a 40 años de historia culinaria sin que, hasta la fecha, se haya producido una reapertura.

Blessd anunció su primera gira

Golpe internacional a la economía

Asociaciones médicas piden "cordura" al

Santiago Botero habló del grupo

Disidencias de 'Iván Mordisco' están

Hora y dónde ver FMS

La selección Colombia recorrerá casi

