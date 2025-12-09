Colombia

Consulte si tiene deudas en salud o pensión: estos trabajadores en Colombia podrían tener intereses por mora

En Colombia se debe realizar un trámite ante el fondo de pensiones y la EPS para evitar contratiempos relacionados con aportes pendientes

Personas que han trabajado de
Personas que han trabajado de manera independiente pueden tener pendientes en su historial de aportes, según reportes de las entidades encargadas - crédito Freepik

Personas que hayan trabajado como independientes, bajo contrato por prestación de servicios, como freelancers o contratistas, mantienen la obligación de cotizar mensualmente a salud y pensión en función de sus ingresos.

Esta responsabilidad no desaparece cuando se deja de pagar, ni concluye automáticamente al pasar a un empleo dependiente.

El sistema de seguridad social registra los aportes de salud y pensión de manera mensual. Si una persona no realiza el pago de un periodo en que tenía la obligación de cotizar, ese mes queda como deuda pendiente y puede acarrear consecuencias importantes a futuro, sobre todo al momento de solicitar la pensión o acceder a atención médica.

En el caso de la pensión, dejar de pagar genera mora. Estos períodos sin aportar pueden impedir que se reconozcan semanas necesarias para pensionarse, y cuando el trabajador regulariza su situación, debe asumir el pago atrasado más los intereses de mora que se liquiden automáticamente.

Si no se reporta la “pérdida de capacidad de pago” ante la administradora de pensiones, la deuda sigue vigente y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) puede imponer sanciones por omisión.

Las personas que han trabajado
Las personas que han trabajado como independientes o bajo contrato por prestación de servicios pueden presentar deudas en salud y pensión que afectan su historial ante las entidades - crédito Freepik

Para la salud, aunque el sistema no calcula intereses ni sanciones retroactivas, cualquier periodo no cotizado se traduce en huecos en la cobertura. Esto puede complicar la atención o el acceso a servicios y genera inconsistencias en el historial de la EPS, aunque no implica recargo económico por pagos extemporáneos.

Al cambiar a un empleo de nómina, el empleador empieza a cotizar por el trabajador, pero eso no elimina los periodos anteriores no pagados como independiente. Por eso, resulta clave que quienes han tenido ingresos como independientes revisen si presentan deudas, inconsistencias o lagunas en sus aportes.

Qué debes hacer si no puedes pagar:

  1. Reporta la Novedad: lo correcto es que, si no tienes la capacidad de pago, reporte una novedad de “Pérdida de Capacidad de Pago” ante tu EPS y Colpensiones o su fondo de pensiones.

¿Quiénes deben revisar sus deudas en salud y pensión?

Deben consultar aquellas personas que trabajaron por prestación de servicios, independientes obligados, freelancers, contratistas o quienes hayan alternado entre empleo dependiente e independiente y no hayan cotizado en todos los periodos con ingresos.

La obligación surge de los ingresos percibidos, no exclusivamente del estatus laboral.

Una persona haciendo cuentas sobre
Una persona haciendo cuentas sobre su situación económica. (Freepik)

Existen dos tipos de deuda: en pensión y en salud. La mora en pensión sí genera intereses y podría afectar el derecho a la pensión. Las omisiones en salud no generan mora, pero sí dejan vacíos documentales y cobertura intermitente.

¿Cómo revisar las deudas o inconsistencias?

El proceso se puede realizar a través de portales oficiales:

  • Portal Mi Seguridad Social (miseguridadsocial.gov.co): Regístrese y consulte el historial de aportes, verifique si existen inconsistencias y períodos no cotizados.
  • Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – Ugpp (ugpp.gov.co): Ingrese a la opción “Estado Único de Cuenta” para obtener el consolidado de los aportes y revisar posibles deudas.
  • Colpensiones (aportantes.colpensiones.gov.co): Revise su historial y posibles deudas presuntas si es afiliado a este régimen.
  • AFP (Porvenir, Protección, etc.): Consulte en la oficina virtual de su fondo privado el historial, semanas cotizadas y vacíos de pago.
  • EPS: Ingrese a la página web de su aseguradora en salud para verificar aportes realizados y el estado de la afiliación.

Pasos clave:

1. Identifique bajo qué modalidad cotizó (empleado o independiente).

2. Ingrese a los portales oficiales con su documento de identidad, regístrese si no lo ha hecho y busque las secciones de historial de pagos, estado de cuenta, certificados o consulta de aportes.

3. Descargue los certificados y revise que cada aporte aparezca registrado y no existan periodos sin pago.

4. Si encuentra dudas o valores pendientes, solicite aclaración con la entidad correspondiente.

En pensión pueden figurar deudas presuntas, es decir, omisiones de pago, errores en información o novedades no reportadas. Si detecta una “deuda presunta” en Colpensiones, revise sus datos de afiliación, pagos realizados, continuidad mensual y registro adecuado de novedades de retiro.

Para depurar o corregir la deuda, actualice información en el portal, solicite validación a la entidad y asegúrese de que los pagos estén correctamente registrados. En el caso de aportes extemporáneos, verifique si existe cobro de intereses y pague la totalidad para evitar inconvenientes a futuro.

Verificar los pagos y posibles
Verificar los pagos y posibles pendientes en salud y pensión ayuda a prevenir contratiempos en trámites de jubilación o acceso a servicios médicos en Colombia. | VisualesIA

Quienes representan empleadores, entidades públicas o empresas deben contar con la documentación requerida por cada portal, tales como: cédula, RUT, certificados para acceder al detalle de los movimientos históricos.

Estas revisiones permiten anticiparse a inconvenientes, facilitar la gestión de trámites oportuna y solucionar los vacíos antes de que generen afectaciones al acceso de prestaciones económicas o de salud.

Así operarán los bancos en

Mejor amigo de Karol G

Inspector de Policía de Soacha,

Ataque armado en local de

Gobierno Petro retó a la
Atentado terrorista en Cauca: este

Hija de Paola Turbay reveló

La selección Colombia recorrerá casi

