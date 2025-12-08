Gustavo Petro habló de la posible caída de utilidades de Ecopetrol: “Viene la desvalorización del capital petrolero y creo que es irreversible”

El jefe de Estado utilizó su cuenta de X para referirse a los riesgos financieros que enfrenta la empresa estatal, señalando que la disminución del valor del crudo podría afectar sus resultados en los próximos años - crédito Ovidio González/Presidencia

El panorama fiscal de Ecopetrol afrontaría presiones significativas hacia finales de 2025, afectado por una posible disminución del valor internacional del Brent y el fortalecimiento del dólar frente al peso colombiano. Según informó Valora Analitik, especialistas advierten que el petróleo podría cotizarse en torno a USD 50 por barril en 2026, un escenario que tendría un impacto negativo sobre los resultados económicos de la compañía estatal.

Frente a estas previsiones sobre el desempeño financiero de Ecopetrol, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió en su cuenta de X. El mandatario comentó el escenario de reducción en las utilidades de la petrolera estatal y afirmó: “Viene la desvalorización del capital petrolero y creo que es irreversible”, según se puede leer en su publicación en la red social.

Al referirse a la situación financiera de la empresa y la caída en las utilidades proyectada por analistas, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para subrayar que ya había anticipado este fenómeno ante los directivos de la empresa, así como ante periodistas y analistas del sector.

Además, cuestionó que la compañía no haya avanzado con suficiente rapidez en el proceso de transición energética, pese a que, en su opinión, esto era una obligación insoslayable.

“Lo predije a ejecutivos y a la prensa y sus expertos. Viene la desvalorización del capital petrolero y creo que es irreversible. Ecopetrol no aceleró la transición a la que estaba obligada”, escribió el presidente de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro habló de Ecopetrol en un mensaje de su cuenta de X - crédito @petrogustavo

A la publicación de Gustavo Petro siguió la respuesta del ministro de Minas, Edwin Palma, quien recurrió también a su cuenta de X para señalar que el Congreso ha limitado la capacidad de Ecopetrol para incursionar en el sector energético, al contrario de lo que sucede con otras petroleras internacionales. Según explicó, iniciativas fundamentales para permitir esta diversificación han sido retiradas del Plan Nacional de Desarrollo y un proyecto de ley clave permanece estancado en el Senado.

“El Congreso le ha negado la posibilidad a @ECOPETROL_SA que se meta en el mercado de energía como están haciendo las compañías petroleras del mundo. Lo sacaron del PND y hay un proyecto de ley embolatado en senado sobre el particular”, comentó el funcionario público miembro de la actual administración pública del país.

Palma añadió que la dirección actual de Ecopetrol no ha promovido activamente el cambio legislativo necesario para facilitar el ingreso de la empresa al mercado energético, pese a que considera que esta sería una oportunidad estratégica para el presente y el futuro. El ministro también hizo un llamado al movimiento sindical petrolero para que oriente sus esfuerzos hacia la promoción de esa transición.

Ministro Edwin Palma respondió a la publicación de Gustavo Petro y habló del tema - crédito @PalmaEdwin

Finalmente, Palma advirtió que la caída en los precios del Brent y en la cotización del dólar generan un entorno desfavorable para toda la industria, circunstancias que, según él, escapan al control del país.

“La administración de la empresa no ha hecho ningún esfuerzo en impulsar esa modificación legal que le permitiría ingresar a un mega negocio. El del presente y el futuro. Eso es lo que debería estar impulsando el movimiento sindical petrolero. Cae el valor del Brent y el dólar, y la industria se deprime. Y eso ni siquiera lo puede controlarlo el país”, escribió el jefe de la cartera de Minas añadiendo a lo dicho por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

La reacción del ministro Edwin Palma desató una variedad de respuestas en la red social X. Entre ellas, el usuario @AlvaroAmjs aportó una mirada diferente sobre la estrategia de transición energética de Ecopetrol.

Palma advirtió que la caída en los precios del Brent y en la cotización del dólar generan un entorno desfavorable para toda la industria, circunstancias que, según él, escapan al control del país - crédito Jaime Saldarriaga/ REUTERS

A su juicio, la compañía debería enfocar inversiones para ese proceso en su filial ISA, donde mantiene el control, en lugar de dispersarse en debates que consideró secundarios. Además, subrayó que ninguna otra petrolera a nivel global posee una subsidiaria con posición dominante en la transmisión eléctrica, salvo Ecopetrol.

“La inversión de Ecopetrol para financiar la transición energética debe ser en su filial donde es controlante @ISAConexiones Y no distraerse en sofismas... Ninguna petrolera en el Mundo mundial tiene una filial con monopolio en la transmisión de energía...solo Ecopetrol”, respondió el internauta.