Abogado reveló que detectaron talio en otros dos familiares de la niña que murió tras consumir frambuesas

Las autoridades de al menos tres países enfocan sus esfuerzos en localizar a Zulma Guzmán Castro, que figura en la investigación por la muerte de dos menores a causa de talio.

Según El Tiempo, dos integrantes de la familia De Bedout mostraron presencia de talio en sus cuerpos, pese a no haber tenido contacto directo con las frambuesas implicadas.

El abogado Fabio Humar comunicó al medio que los rastros tóxicos fueron identificados tanto en Juan de Bedout como en uno de sus hijos, que no se encontraban en la residencia cuando se produjo la entrega del alimento contaminado en abril pasado.

“Juan de Bedout y otro de sus hijos, que no tuvieron contacto con las frambuesas envenenadas, presentan rastro de talio en sangre. Lo que quiere decir que el envenenamiento viene desde mucho antes de estos hechos”, declaró el penalista en entrevista con El Tiempo.

De acuerdo con la publicación, la esposa de Juan de Bedout, que falleció por una enfermedad distinta, también tenía residuos del metal pesado.

La investigación avanzó tras la colaboración del domiciliario que repartió las frambuesas, y el rastreo de llamadas permitió asociar el hecho con Guzmán Castro, actualmente solicitada por la Interpol.

El testimonio del repartidor resultó fundamental para esclarecer la ruta seguida por el encargo y los contactos vinculados.

“El joven domiciliario fue clave para determinar de dónde había salido el domicilio de las frambuesas y quién lo contactó para la entrega. Él nos condujo al edificio que ustedes mencionaron, de donde recibe unas llamadas. Así se llegó al teléfono de la señora Zulma”, relató Humar en testimonio citado por El Tiempo.

Otra pista surgió tras el análisis de comunicaciones originadas en una oficina dedicada a servicios espirituales y de mentalismo, donde volvió a surgir el nombre de la empresaria.

Entre las pruebas documentadas figura una llamada desde Argentina, uno de los destinos recientes ligados a las pesquisas.

La trazabilidad de la compra de las frambuesas y los nexos telefónicos con Zulma Guzmán fueron establecidos en la investigación periodística.

La empresaria, a través de terceros y de un presunto mensaje en WhatsApp, rechazó cualquier vínculo mediante mensajes enviados a través de terceros.

Detalles de la investigación

Las autoridades colombianas lograron identificar a Zulma Guzmán Castro tras varios meses de investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación. El caso comenzó con el análisis del origen del paquete de frutas consumido por cuatro niñas, donde dos de ellas fallecieron por envenenamiento.

El avance clave se produjo gracias al testimonio del domiciliario responsable de la entrega, que había realizado el servicio mediante una empresa de mensajería.

Este trabajador, tras ser interrogado, señaló el edificio donde recibió el paquete, ubicado en las cercanías del parque de la 93. Esto permitió a los investigadores rastrear el recorrido exacto de la encomienda hasta llegar a la residencia de las niñas y determinar el punto de inicio de la cadena de distribución.

El abogado Fabio Humar, representante de la familia afectada, aseguró que los estudios realizados en la clínica confirmaron el uso de un veneno letal basado en un metal complejo.

Las indagaciones orientaron a las autoridades hacia una posible motivación de venganza personal. Humar detalló que Zulma Guzmán mantenía una relación extramatrimonial con el padre de una de las menores, coincidencia que vincula el lugar de entrega del paquete envenenado con el domicilio donde se desarrollaba este vínculo.

Además, la investigación estableció que Guzmán Castro disponía de contactos que le habrían permitido planificar y ejecutar el envío del paquete sin exponerse de manera directa, lo que complicó el rastreo inmediato de su participación.

Tras reunir suficientes pruebas y emitir la orden de captura, Interpol lanzó una circular roja para su búsqueda internacional en más de 180 países. Las pesquisas indican que después de la muerte de las menores, la sospechosa salió de Colombia y se desplazó por al menos cuatro países, aunque su ubicación actual permanece desconocida.