Colombia

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea durante el concierto de Grupo Firme en El Campín, Bogotá

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país

Guardar
Pelea en el concierto de Grupo Firme en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X.

La difusión de videos virales en redes sociales convirtió una pelea entre mujeres en las tribunas del estadio El Campín, Bogotá, en uno de los episodios más comentados durante la primera fecha del Órale Wey Fest, en el que se presentaba Grupo Firme. El hecho, que ocurrió en medio del concierto, no solo sorprendió a los asistentes, sino que reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país.

En las imágenes que circularon ampliamente en plataformas de X, TikTok e Instagram, se observa cómo las mujeres involucradas protagonizan empujones, manotazos y jalones de cabello, mientras algunos espectadores intentan separarlas y otros optan por grabar la escena. Aunque el altercado tuvo una duración breve, la reacción del público fue inmediata y el tema se instaló rápidamente en la conversación digital, generando opiniones divididas sobre el comportamiento en este tipo de espectáculos.

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país - crédito X

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la intervención de las autoridades ni si las participantes en la pelea fueron retiradas del recinto. Tampoco se ha esclarecido el motivo que desencadenó la confrontación, lo que ha dado pie a especulaciones y comentarios en redes sociales.

Este episodio se suma a una serie de incidentes recientes en conciertos realizados en la capital colombiana, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de las medidas de control y la necesidad de reforzar la seguridad en escenarios con alta concurrencia.

La batalla campal en el concierto de Damas Gratis

Un muerto y varios heridos dejo enfrentamiento de asistentes a concierto de Damas Gratis en Bogotá - crédito redes sociales/X

La cancelación abrupta del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá la noche del 6 de agosto de 2025 dejó un saldo trágico: una persona fallecida y cuatro heridos, según informó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. La suspensión del evento, que debía iniciar minutos después, se produjo tras una violenta riña que escaló rápidamente y obligó a evacuar el recinto, generando conmoción entre los asistentes y las autoridades locales.

En el balance presentado tras el cierre del Puesto de Mando Unificado (PUM), en la madrugada, Quintero detalló que los heridos reciben atención en centros asistenciales y lamentó especialmente la muerte registrada en las inmediaciones del coliseo. El funcionario expresó: “Sobre todo nos duele profundamente el desenlace fatal de una de las personas que en inmediaciones del coliseo fue presuntamente atropellada por un automóvil”. La entidad distrital inició la recopilación de evidencias y material audiovisual, tanto dentro como en los alrededores del Movistar Arena, con el objetivo de identificar a los responsables de los actos violentos.

Durante los disturbios, se registraron agresiones físicas, daños en la infraestructura y el cierre de puertas, lo que dificultó el acceso del personal de seguridad. En algunos videos difundidos, se observa a asistentes portando armas cortopunzantes, lo que agravó la situación y elevó el nivel de riesgo. Tras al menos 40 minutos de enfrentamientos, gestores de diálogo y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDMO (antiguo Esmad) evacuaron el recinto, priorizando la seguridad de los asistentes y el control del orden público.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero aseguró que buscan la judicialización de la implicada en los enfrentamientos que se registraron en el Movistar Arena - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

La investigación en curso le sigue el rastro a una mujer que habría sido la que comenzó los disturbios dentro del Movistar Arena.

“Ella está siendo investigada para identificar claramente quién es porque es necesario judicializar a todas las personas violentas que actuaron ese día”, dijo Quintero en entrevista a Blu Radio. Además, señaló que, aunque en redes sociales circulan datos sobre su posible identidad, aún no pueden confirmarla oficialmente.

Y agregó: “Estamos confirmando a qué barra pertenece. Vamos a hablar con las barras para que nos ayuden, de alguna manera, a saber más quién es la persona”.

Temas Relacionados

Grupo FirmeConcierto Grupo FirmeBogotáPeleaMujeres peleaVideoEstadio El CampinColombia-Noticias

