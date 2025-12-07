Bananeras del Magdalena están en el ojo del Gobierno: trabajan más de 10 horas y “las mujeres ganan la mitad de los hombres”

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, explicó que la inspección se hizo a partir de denuncias presentadas por una organización sindical y en la previa de la conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras - crédito Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo efectuó una inspección laboral en las fincas bananeras Rubi y Vijagual, ubicadas en Ciénaga (Magdalena), donde se identificaron graves incumplimientos en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, así como en la normativa laboral vigente. Dentro de los principales hallazgos se encuentran jornadas superiores a diez horas, desigualdad salarial de género y obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical.

Las conclusiones se presentaron en durante la conmemoración de los 97 años de la masacre de las bananeras, un hecho histórico que sigue marcando la agenda laboral del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante las visitas hechas el 4 y 5 de diciembre de 2025, los equipos de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo verificaron situaciones que podrían afectar de manera muy grave los derechos de los trabajadores del sector bananero. Las inspecciones respondieron a denuncias presentadas por la organización sindical Sintrainagro, que señaló incumplimientos en la convención colectiva, no pago de incapacidades, jornadas laborales superiores a lo permitido y presuntos obstáculos para la libertad sindical.

En 2024, el Magdalena fue un actor clave en la producción y exportación de banano colombiano, ya que representó ell 33.7% del total nacional exportado - crédito Portalfruticula.com

El informe de la inspección detalló que los trabajadores enfrentan jornadas de trabajo en contravía de la ley 2101 y la circular ministerial 101 de 2025. Además, se constató el no pago de incapacidades de la empresa Agroinversiones Bananera del Caribe S.A.S. y la existencia de riesgos ergonómicos, físicos, químicos y biológicos derivados de las labores agrícolas. El documento también recogió denuncias de persecución sindical, despidos de trabajadores y el uso de pactos colectivos en detrimento de la organización sindical.

La magnitud de la problemática

Las cifras reveladas por la inspección ponen en evidencia la magnitud de las problemáticas. Uno de los datos más alarmantes es la brecha salarial de género. “Las mujeres trabajadoras de las fincas ganan la mitad de los obreros hombres”, afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, durante el evento conmemorativo.

En el acto de conmemoración de la masacre de las bananeras, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, Sanguino resaltó la gravedad de los hallazgos: “Nos hemos encontrado con que aún siguen ignorando las mínimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo de esos obreros bananeros”.

La Reforma Laboral cubre a todos los trabajadores formales de Colombia - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Sanguino enfatizó en el compromiso del Gobierno con la Reforma Laboral y la vigilancia del cumplimiento de la misma. “Estamos adelantando en su nombre, señor presidente, un esfuerzo enorme, junto con los trabajadores, para que la Reforma Laboral no sea letra muerta, para que su reglamentación y la vigilancia de su cumplimiento sea una tarea cotidiana”.

Acciones para garantizar la dignidad laboral

De paso, el funcionario también hizo un llamado a intensificar las acciones para garantizar la dignidad laboral. “El esfuerzo tenemos que redoblarlo en este gobierno, señor presidente. Usted, que tiene en su corazón la causa de los obreros, de esos obreros, unos enterrados en el cementerio de Ciénaga y otros arrojados en el mar por los vagones del tren de la United Fruit Company. Esas causas que están en su corazón, presidente, y en el corazón del gobierno del cambio, las vamos a hacer realidad”.

Masacre de las bananeras

La inspección se desarrolló dentro de la conmemoración de los 97 años de la masacre de las bananeras, ocurrida en diciembre de 1928 en Ciénaga. En aquel episodio, trabajadores de la United Fruit Company fueron reprimidos de forma violenta por el Ejército colombiano durante una huelga que exigía mejores condiciones laborales. El número de víctimas nunca se estableció con precisión, pero el hecho dejó una huella profunda en la historia laboral y política del país, influyendo en la legislación y en la relación entre el Estado, los trabajadores y las empresas extranjeras.

El Ministerio del Trabajo busca una reparación integral para las víctimas de la masacre de las bananeras - crédito Ministerio del Trabajo

La memoria de la masacre sigue presente en la agenda pública y sindical. En septiembre de 2025, el Congreso de la República recibió, el 23 de septiembre de 2025, una propuesta legislativa impulsada por el Ministerio del Trabajo para reparar a las víctimas de la masacre y fortalecer la protección de los derechos laborales y sindicales. El proyecto contempla medidas de reparación integral, apoyo psicosocial y asesoría legal para los familiares de las víctimas, así como el fortalecimiento de los procesos culturales y educativos para preservar la memoria histórica.

Medidas para garantizar la norma laboral

Tras la inspección, el Ministerio del Trabajo anunció que consolidará las actuaciones administrativas correspondientes y adoptará medidas para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral, la protección de las organizaciones sindicales y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La entidad reiteró su compromiso de avanzar en inspecciones rigurosas, acompañamiento territorial y articulación con las organizaciones de trabajadores para dignificar el empleo rural y combatir la precarización laboral en todo el país.

En este escenario, el Gobierno busca que el respeto por la dignidad laboral se consolide como una práctica cotidiana, reflejando el espíritu de cambio y justicia social que impulsa la actual administración.