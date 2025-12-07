Colombia

Andrea Petro se pronunció después de que revelaran supuestos chats del viceministro de Igualdad en que arremete contra ella: “No entraré en confrontaciones”

En un mensaje publicado en la red social X, la hija mayor del presidente Petro enfatizó la importancia del respeto en el trato entre funcionarios

Una declaración en redes sociales
Una declaración en redes sociales fue el mecanismo elegido por la primogénita del jefe de Estado para expresar su rechazo a los insultos y evitar entrar en polémicas tras la difusión de conversaciones privadas - crédito Universidad de los Llanos y @andreapetro91/Instagram

Chats publicados recientemente por El Colombiano revelan que supuestamente Dumar David Guevara, viceministro de Diversidades, utilizó expresiones despectivas hacia Andrea Petro, primogénita del presidente Gustavo Petro, y hacia Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario, durante una visita al Ministerio de Igualdad y Equidad que tuvo lugar en agosto.

Luego de que el medio antes mencionado difundiera los supuestos chats del funcionario, la hija del primer mandatario del país compartió un mensaje en su cuenta de X en el que expresó que no participará en enfrentamientos: “No entraré en confrontaciones”.

Según el reporte de El Colombiano, en agosto Andrea Petro y su madre visitaron el Ministerio de Igualdad con el objetivo de presentar ideas sobre foros relacionados con migración y discapacidad. Ambas buscaban conversar con Charlotte Callejas, viceministra de Mujeres, y tenían la intención de saludar al titular del ministerio, Juan Florián.

Sin embargo, el encuentro no se concretó debido a la intervención de Dumar Guevara, tal como muestran los chats reseñados por el medio.

La hija del presidente resaltó
La hija del presidente resaltó la importancia del respeto en el trato y evitó abordar de forma explícita los señalamientos - crédito Joel González/Presidencia

En esos mensajes, Guevara escribió: “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse”, frase registrada en el grupo interno de la entidad.

Posteriormente, Guevara utilizó expresiones peyorativas para referirse tanto a la hija como a la exesposa del presidente. En los chats, se puede leer: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas”.

Poco después de que se conocieran las conversaciones, Andrea Petro publicó un mensaje en su cuenta de X fijando su posición ante las publicaciones, aunque no se refirió de manera directa a la controversia. La hija del presidente resaltó la importancia del respeto en el trato y evitó abordar de forma explícita los señalamientos.

Andrea Petro hizo un
Andrea Petro hizo un mensaje en su cuenta de X luego de la controversia en que es mencionada - crédito @andreapetro91

“Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos. El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos”, comentó la hija del jefe de Estado en su publicación en la red social X.

De acuerdo con el medio antes citado, en junio de 2023, la Organización Colombiana para Migrantes, bajo la dirección de Andrea Petro, decidió apartar a Dumar Guevara debido a conductas que consideraron contrarias a los valores éticos y profesionales de la entidad. Pese a esa separación, Guevara ingresó después al Ministerio del Interior y, en 2024, ocupó un puesto clave en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Fuentes consultadas por El Colombiano afirmaron que “él dice que es el mejor amigo de Andrea y que se habla con el Presidente al chat personal, pero no es cierto. Ella y Mary Luz no quieren saber nada de él”. Al día siguiente de la visita de Andrea Petro y Mary Luz Herrán al Ministerio, ambas informaron directamente a Gustavo Petro sobre la presencia de Guevara en esa institución, algo que, según fuentes oficiales, el presidente desconocía.

De acuerdo con el medio
De acuerdo con el medio antes citado, en junio de 2023, la Organización Colombiana para Migrantes, bajo la dirección de Andrea Petro, decidió apartar a Dumar Guevara debido a conductas que consideraron contrarias a los valores éticos y profesionales de la entidad - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Mientras se difundían los supuestos mensajes ofensivos, el medio antes mencioando también informó sobre la presunta entrega de un contrato por $55.000 millones al consorcio Publicidad Móvil de Colombia S.A.S. (Publimóvil), encargado de la organización de eventos y actividades para el Ministerio de Igualdad.

El acuerdo, formalizado el 24 de octubre por FonIgualdad, generó inquietud entre funcionarios y especialistas al no haberse realizado una convocatoria abierta y asignarse a una compañía que, de acuerdo con registros, tuvo entre sus empleados a Dumar Guevara en 2015 y 2018, años en los que la dirección estaba a cargo de José Luis Bolívar.

