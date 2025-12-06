‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

El emotivo acercamiento entre Diego Monroy y Eduin Caz destacó durante el festival ‘Órale Wey Fest’ en Bogotá - crédito Caracol Televisión/Montaje Infobae

El encuentro entre Diego Monroy, conocido como el imitador de Eduin Caz en Yo Me Llamo 2025, vocalista original de Grupo Firme, se convirtió en uno de los momentos más comentados para la comunidad musical en Bogotá.

Según informó Caracol Televisión, la reunión ocurrió el 4 de diciembre de 2025, un día antes de la actuación de la agrupación mexicana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, durante el festival Órale Wey Fest.

Monroy, quien logró avanzar hasta el capítulo 105 en la competencia, compartió el registro del emotivo instante a través de sus redes sociales. Allí saludó al artista real y le expresó su admiración.

El intérprete mexicano, que cumplió 31 años, le respondió: “Nos vemos el sábado entonces (6 de diciembre de 2025), para que cantes conmigo una rolita”, invitación que sorprendió a su imitador, según el medio citado.

Diego Monroy, imitador en Yo Me Llamo 2025, fue invitado al escenario por el verdadero Eduin Caz durante los conciertos de Grupo Firme - crédito @diegomonroyoficial

El gesto tuvo gran importancia para Monroy, quien expresó: “Este es el mejor regalo de cumpleaños”, en referencia a la coincidencia de la fecha del concierto y su aniversario.

Durante el diálogo, Caz reconoció haber visto algunos de los videos del imitador en la plataforma TikTok. El doble expresó: “Te sigo desde hace mucho tiempo”, mientras el cantante real destacaba las similitudes en los vestuarios utilizados tanto en el escenario como durante la competencia de Yo Me Llamo.

El participante colombiano acumula una trayectoria relevante, con más de 29.000 seguidores en Instagram y presentaciones en eventos como las ferias de Paratebueno, en Cundinamarca, donde compartió escenario con agrupaciones y artistas reconocidos, entre ellos Cholo Valderrama, Banda Blindaje, Pillao Rodríguez y Jessi Uribe.

El programa Yo Me Llamo 2025 inició su temporada con un jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, y se convirtió en una plataforma para visibilizar nuevos talentos.

Monroy, a pesar de su eliminación en instancias avanzadas, mantuvo el respaldo del público gracias a su interpretación y presencia en escenarios nacionales.

Las redes sociales destacaron la amplia trayectoria de Diego Monroy y la repercusión positiva de este encuentro - crédito @diegomonroyoficial/Instagram

ADN confirma la paternidad de ‘Yo me llamo José José’ tras años de negación

Luego de casi diez años de disputas legales y polémicas públicas, una prueba de ADN ha permitido resolver uno de los casos más seguidos en el ámbito del entretenimiento colombiano.

Manuel José, intérprete reconocido por su paso por Yo me llamo, fue identificado como el padre biológico de Isaac, un niño cuya madre, Adriana Arbeláez, sostuvo durante años que el cantante debía asumir la paternidad.

El proceso se prolongó por casi seis años, periodo en el que Arbeláez insistió en la relación con el artista y en el reconocimiento de derechos para su hijo.

La madre aportó el examen de ADN que confirmó el vínculo de paternidad. El resultado representa un giro decisivo, considerando que Manuel José había desestimado pruebas anteriores, argumentando presuntas irregularidades en los procedimientos y cuestionando la idoneidad de los peritos involucrados.

El resultado de la prueba genética, según explicó Arbeláez en diálogo con el programa La Red, tiene vigor jurídico y respaldó la decisión judicial a su favor.

El imitador lleva casi 6 años batallando judicialmente - crédito @laredcaracol/Instagram

“El juez nos dio la razón en todo. Ganamos todas las partes que estábamos pidiendo, el juez lo previno a él y habló con Manuel José para que dejara de meter documentación falsa dentro del juzgado, porque llevó mucho papeleo con montajes durante el proceso. El perito tiene 29 años laborando, razón por la que la prueba es totalmente válida y tiene firmeza jurídica”, declaró la demandante.

El fallo a favor de Arbeláez derivó en obligaciones legales para Manuel José. El incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia podría generar consecuencias judiciales en México y existen medidas migratorias que impedirían al cantante abandonar ese país mientras el proceso se resuelve.

Pese a la evidencia legal presentada, el cantante evitó pronunciarse directamente sobre el caso. En comunicación con los periodistas del programa citado, señaló que no emitirá declaraciones sin el respaldo de su equipo de abogados, debido a la presencia de un menor en el proceso.

El artista colombiano relató sus experiencias tras su cambio de residencia a México y la repercusión mediática generada a raíz del vínculo familiar atribuido a José José, su referente musical. Aunque los resultados del ADN no tienen apelación, el cantante sostuvo su intención de seguir recurriendo a instancias legales para demostrar su versión de los hechos.