Por golpear y abusar sexualmente a una joven en Buenaventura, Valle del Cauca, un hombre fue condenado a casi dos décadas de prisión

Un hombre fue sentenciado a 18 años y 5 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en un caso de abuso sexual y agresión física contra una joven de 20 años en Buenaventura (Valle del Cauca).

La decisión judicial, emitida por un juez penal de conocimiento, se fundamentó en la gravedad de los hechos ocurridos el 3 de agosto, cuando Stevan Riascos Hernández atacó a la víctima en el corregimiento Bendiciones.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que documentan cómo Riascos Hernández se ofreció a llevar a la joven a su vivienda después de compartir con un grupo de personas. Aprovechando la confianza y bajo el pretexto de la falta de transporte, la condujo a una habitación de un hostal. Allí, la sometió a violencia sexual y física, arrastrándola por el suelo hasta dejarla inconsciente.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el ataque, lo que permitió reconstruir los hechos y fortalecer la acusación. Tras recuperar el conocimiento, la víctima logró salir del establecimiento y recibió auxilio inmediato. Posteriormente, se trasladó a Cali (Valle del Cauca), donde fue atendida por especialistas médicos. La investigación determinó que el agresor fue responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y acceso carnal violento.

El 12 de agosto, Riascos Hernández, de 25 años, se presentó ante la Fiscalía en Tuluá (Valle del Cauca). En ese momento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional ejecutaron su captura. Desde entonces, permanece privado de la libertad en un centro carcelario.

La sentencia, que ya quedó en firme, establece que “Riascos Hernández atacó sexualmente a la víctima y la sometió a maltratos físicos en el corregimiento Bendiciones”, según consta en el expediente judicial. Además, el fallo subraya que “de lo sucedido quedaron registros de cámaras de seguridad”, lo que resultó determinante para la condena.

Mujer fue capturada por abuso sexual contra un menor de 14 años en Madrid

La detención de una mujer acusada de abuso sexual contra un menor de edad en Madrid, Cundinamarca, se concretó tras una investigación desarrollada por la Policía de Bogotá y materializada gracias a una orden judicial emanada del Juzgado segundo Penal de Funza.

La indiciada, que ya figuraba en los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de lesiones personales, fue localizada en la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de la capital colombiana, según precisó el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la institución.

De acuerdo con el relato de las autoridades, el caso se remonta a la denuncia presentada por los padres del menor, quienes reportaron que su hijo fue víctima de tocamientos y abuso sexual mientras permanecía en Madrid.

Como resultado de la acusación, la justicia dispuso la realización de exámenes médicos legales, los cuales, tras confirmar los hechos, permitieron avanzar hacia la orden de captura. “La persona sindicada se trasladó desde el municipio de Madrid a Bogotá buscando evadir a las autoridades, pero fue ubicada y aprehendida gracias a los planes definidos en la estrategia Bogotá Camina Segura”.

La persona privada de la libertad cuenta con antecedentes por lesiones personales dentro del Sistema Penal Oral Acusatorio, según constató la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

La Policía instó a la comunidad a mantener una actitud vigilante y a reportar cualquier situación que comprometa la vida o la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Para tales efectos, recordó la disponibilidad de las líneas de emergencia 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) como canales oficiales para interponer denuncias.