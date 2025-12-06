Colombia

Por golpear y abusar sexualmente a una joven en Buenaventura, Valle del Cauca, un hombre fue condenado a casi dos décadas de prisión

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que documentan cómo Riascos Hernández se ofreció a llevar a la joven a su vivienda después de compartir con un grupo de personas. Aprovechando la confianza y bajo el pretexto de la falta de transporte, la condujo a una habitación de un hostal

Guardar
Condenado por abuso sexual en
Condenado por abuso sexual en Buenaventura - crédito Fiscalía General de la Nación

Un hombre fue sentenciado a 18 años y 5 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en un caso de abuso sexual y agresión física contra una joven de 20 años en Buenaventura (Valle del Cauca).

La decisión judicial, emitida por un juez penal de conocimiento, se fundamentó en la gravedad de los hechos ocurridos el 3 de agosto, cuando Stevan Riascos Hernández atacó a la víctima en el corregimiento Bendiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que documentan cómo Riascos Hernández se ofreció a llevar a la joven a su vivienda después de compartir con un grupo de personas. Aprovechando la confianza y bajo el pretexto de la falta de transporte, la condujo a una habitación de un hostal. Allí, la sometió a violencia sexual y física, arrastrándola por el suelo hasta dejarla inconsciente.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el ataque, lo que permitió reconstruir los hechos y fortalecer la acusación. Tras recuperar el conocimiento, la víctima logró salir del establecimiento y recibió auxilio inmediato. Posteriormente, se trasladó a Cali (Valle del Cauca), donde fue atendida por especialistas médicos. La investigación determinó que el agresor fue responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y acceso carnal violento.

El 12 de agosto, Riascos Hernández, de 25 años, se presentó ante la Fiscalía en Tuluá (Valle del Cauca). En ese momento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional ejecutaron su captura. Desde entonces, permanece privado de la libertad en un centro carcelario.

La sentencia, que ya quedó en firme, establece que “Riascos Hernández atacó sexualmente a la víctima y la sometió a maltratos físicos en el corregimiento Bendiciones”, según consta en el expediente judicial. Además, el fallo subraya que “de lo sucedido quedaron registros de cámaras de seguridad”, lo que resultó determinante para la condena.

Un hombre fue sentenciado a
Un hombre fue sentenciado a 18 años y 5 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en un caso de abuso sexual y agresión física contra una joven de 20 años en Buenaventura (Valle del Cauca) - crédito Pablo Rodriguez/EFE

Mujer fue capturada por abuso sexual contra un menor de 14 años en Madrid

La detención de una mujer acusada de abuso sexual contra un menor de edad en Madrid, Cundinamarca, se concretó tras una investigación desarrollada por la Policía de Bogotá y materializada gracias a una orden judicial emanada del Juzgado segundo Penal de Funza.

La indiciada, que ya figuraba en los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de lesiones personales, fue localizada en la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de la capital colombiana, según precisó el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la institución.

La detenida registra antecedentes por
La detenida registra antecedentes por el delito de lesiones personales en el Sistema Penal Oral Acusatorio - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el relato de las autoridades, el caso se remonta a la denuncia presentada por los padres del menor, quienes reportaron que su hijo fue víctima de tocamientos y abuso sexual mientras permanecía en Madrid.

Como resultado de la acusación, la justicia dispuso la realización de exámenes médicos legales, los cuales, tras confirmar los hechos, permitieron avanzar hacia la orden de captura. “La persona sindicada se trasladó desde el municipio de Madrid a Bogotá buscando evadir a las autoridades, pero fue ubicada y aprehendida gracias a los planes definidos en la estrategia Bogotá Camina Segura”.

La mujer es señalada de abusar de un menor de 14 años en Madrid, Cundinamarca - crédito @PolicíaBogotá/X

La persona privada de la libertad cuenta con antecedentes por lesiones personales dentro del Sistema Penal Oral Acusatorio, según constató la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

La Policía instó a la comunidad a mantener una actitud vigilante y a reportar cualquier situación que comprometa la vida o la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Para tales efectos, recordó la disponibilidad de las líneas de emergencia 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) como canales oficiales para interponer denuncias.

Temas Relacionados

Stevan Riascos HernándezCondenaAbuso sexualAgresión físicaBuenaventuraColombia-Noticias

Más Noticias

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operación del Ejército al sur de Bolívar

En la operación se logró la captura de otro combatiente, la entrega de uno más y la incautación de tres armas de fuego

Dos presuntos integrantes del Clan

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

El reconocido ‘streamer’ español que está de visita por Colombia aseguró que le dará un premio a quien acierte los dos finalistas y el campeón del certamen futbolístico más importante de selecciones a nivel mundial con seis meses de antelación

Ibai Llanos se refirió a

Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

La creadora de contenido dejó a todos boquiabiertos al apoyar públicamente a su exnovio Sebastián Arévalo en la reñida competencia del ‘reality’, desatando comentarios

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Petro celebró respaldo del Congreso de Diputados de España, aunque el pronunciamiento fue promovido únicamente por partidos de izquierda

Especialistas y críticos advierten que la Proposición no de Ley, promovida por partidos y coaliciones de izquierda como Bildu y Sumar, carece de efectos oficiales y no representa un respaldo formal de todo el Congreso de España

Petro celebró respaldo del Congreso

Incautan cocaína escondida en una encomienda con lámparas en aeropuerto de Palmira

La incautación incluyó tres lámparas que contenían paquetes plastificados con un peso bruto total de un kilo de clorhidrato de cocaína

Incautan cocaína escondida en una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

Artistas internacionales le rinden homenaje a Shakira en Colombia y en las redes sociales celebran su impacto global

Yina Calderón afirmó que las “bonitas no lo hacen bien” y habló de la mansión de Westcol: “Qué fracaso”

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

Asaf Torres siente “miedo” de los memes que le han hecho con Yina Calderón: “Ya yo pienso que la tengo preñada”

Deportes

Ibai Llanos se refirió a

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

Bayern Múnich aplastó por 5-0 al Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga: Luis Díaz jugó todo el partido