Colombia

Universidad española entregará becas a colombianos para maestrías: así puede aplicar

El proceso de selección priorizará a quienes tengan trayectoria afín y cumplan con los requisitos exigidos, incluyendo promedio académico mínimo, experiencia laboral y documentación completa en formato digital

Guardar
La convocatoria de becas para
La convocatoria de becas para maestrías virtuales en español estará abierta hasta el 2 de febrero de 2026 a través de la plataforma de Icetex - crédito Johan Largo

La Universidad Antonio de Nebrija abrió la convocatoria de becas virtuales del 50% para programas de maestría, brindando una nueva oportunidad a profesionales colombianos interesados en adelantar estudios de posgrado bajo modalidad virtual.

Estas becas, ofrecidas desde España y orientadas a diferentes áreas del conocimiento, están dirigidas a quienes tengan la motivación y los requisitos necesarios para obtener un título oficial expedido por la institución, con una duración de 12 meses y fecha de inicio el 9 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el Icetex, el proceso de postulación se extenderá hasta las 5:00 p. m. del 2 de febrero de 2026. Posteriormente, la Comisión Nacional de Becas publicará sus resultados a partir del 12 de febrero de 2026, notificando a los seleccionados vía correo electrónico según confirmaron fuentes de la Universidad Antonio de Nebrija.

Los aspirantes deben contar con
Los aspirantes deben contar con título universitario, promedio mínimo de 3.7/5.0 y al menos 12 meses de experiencia profesional para postularse a las becas Nebrija - crédito Icetex

El programa tiene como objetivo apoyar a profesionales universitarios colombianos, tanto residentes en Colombia como en el exterior. Se dará prioridad a quienes acrediten una trayectoria profesional afín con el programa deseado o estén vinculados laboralmente a entidades públicas o privadas. Los aspirantes deben cumplir una serie de exigentes requisitos para poder participar en la convocatoria:

  • Edad: los postulantes deben ser mayores de 21 años y menores de 65 al cierre del proceso. Esta condición es inapelable y se verificará con base en la fecha de nacimiento frente a la fecha límite de la convocatoria.
  • Formación: se requiere haber terminado estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente. El título profesional debe estar registrado y avalado o, en el caso de ser obtenido en el extranjero, debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
  • Promedio académico: los aspirantes deben tener un promedio mínimo de 3.7/5.0 en sus estudios de pregrado. El certificado debe ser oficial y expedido por la respectiva institución, sin que se admitan promedios inferiores bajo ninguna circunstancia.
  • Experiencia profesional: es obligatoria la acreditación de al menos 12 meses de experiencia laboral posterior a la obtención del título universitario.
  • Admisión definitiva: el requisito central es contar con la carta de admisión definitiva por parte de la Universidad Antonio de Nebrija para alguno de los programas de maestría ofrecidos en el periodo 2025-2026.
La carta de admisión definitiva
La carta de admisión definitiva de la Universidad Antonio de Nebrija es un requisito obligatorio para participar en la convocatoria de becas virtuales - crédito Icetex

Entre los programas disponibles sobresalen las maestrías en español como: lengua extranjera, comunicación política y gestión de crisis, marketing y publicidad digital, dirección estratégica de destinos turísticos inteligentes, administración de empresas, finanzas avanzadas, dirección y organización de proyectos, liderazgo y dirección estratégica de personas, análisis de negocios, dirección comercial y marketing digital, derecho internacional humanitario, neuropsicología y psicopedagogía.

La documentación requerida para participar debe cargarse en formato PDF en la plataforma indicada por Icetex. Los aspirantes deberán presentar:

  • Copia legible de la cédula de ciudadanía colombiana
  • Carta de admisión definitiva emitida por la universidad
  • Título de pregrado
  • Certificado oficial de notas donde conste el promedio mínimo exigido
  • Certificado de experiencia laboral detallando funciones y periodos de trabajo, así como un certificado de residencia—que, según el caso, puede consistir en un documento expedido por la alcaldía local o copia de factura de servicios públicos con dirección y municipio para quienes residen en Colombia.
  • Para quienes viven en España, se habilita presentar NIE o DNI.
Las maestrías disponibles incluyen áreas
Las maestrías disponibles incluyen áreas como comunicación política, marketing digital, administración de empresas, neuropsicología y derecho internacional humanitario - crédito Icetex

Es relevante destacar que, aunque el proceso de admisión es gestionado únicamente por la Universidad Antonio de Nebrija, las postulaciones para la beca deben tramitarse a través de la plataforma de Icetex. El organismo no interviene en la selección ni en la evaluación académica, pero sí verifica la situación financiera de los candidatos con préstamos previos; quienes mantengan mora en créditos con la entidad serán excluidos automáticamente del proceso.

Las candidaturas que no presenten la carta de admisión definitiva expedida por la Universidad Antonio de Nebrija quedarán descartadas. Para gestionar el proceso de admisión a los programas de maestría, los interesados pueden comunicarse al correo internacional@nebrija.es o al teléfono +57 601 508 76 29, donde recibirán orientación sobre documentos y trámites requeridos.

La convocatoria representa una oportunidad para el desarrollo académico y profesional de los colombianos, permitiendo acceder a formación de alto nivel en idioma español y bajo la modalidad virtual, facilitando la conciliación entre la vida profesional y los proyectos de actualización formativa.

Temas Relacionados

Universidad Antonio de Nebrija Educación virtualBecas en EspañaBecas para colombianosBecas IcetexBecas para maestríasColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Centro Democrático presentó su lista cerrada al Senado: Álvaro Uribe está en el puesto 25

El partido de derecha colombiano apostó fuertemente por el actual representante a la Cámara Andrés Forero, al colocarlo como líder de su lista al Senado. Además, sumó a otras figuras relevantes y a la presencia estratégica del expresidente para las elecciones de 2026

Centro Democrático presentó su lista

Así quedó el calendario de los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026: esto se sabe

El combinado nacional integra el grupo K con Portugal, Uzbekistán y uno de los ganadores del Torneo de Repechaje en México, tras el sorteo de la FIFA

Así quedó el calendario de

Gobierno colombiano pidió detener operaciones militares extraterritoriales, tras bombardeos cerca a Buenaventura

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio advirtió que ninguna intervención armada extranjera puede ejecutarse sin autorización estatal, tras conocerse reportes de ataques estadounidenses revelados por el diario The Washington Post

Gobierno colombiano pidió detener operaciones

Así reaccionó figura de Portugal tras conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026: “Será el equipo más difícil”

La tricolor dirigida por Néstor Lorenzo jugará ante la campeona de Europa en 2016 y ante uno de los máximos referentes del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo

Así reaccionó figura de Portugal

Estas serían las fechas y posibles ciudades en las que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

En el Center Kennedy de Washington se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo que arrojó a Portugal, Uzbekistán y la ganadora del Repechaje Internacional 1, conformado por Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, como selecciones a los que la Tricolor se enfrentará

Estas serían las fechas y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confesó que quiere

Yina Calderón confesó que quiere trabajar con Andrea Valdiri y desató comentarios en redes sociales: qué dijo

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de sus últimos días: “Mientras aún vivía”

Ornella Sierra avivó rumores de embarazo por particular mensaje: “Nuevo integrante”

Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala, reveló los detalles más duros de su secuestro: “La noche era lo más horrible”

Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

Deportes

Las redes estallaron con memes

Las redes estallaron con memes por el duelo entre Colombia vs. Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así quedó el calendario de los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026: esto se sabe

Así reaccionó figura de Portugal tras conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026: “Será el equipo más difícil”

Estas serían las fechas y posibles ciudades en las que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026: Colombia jugará ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y contra el debutante Uzbekistán