Universidad española entregará becas a colombianos para maestrías: así puede aplicar

La convocatoria de becas para maestrías virtuales en español estará abierta hasta el 2 de febrero de 2026 a través de la plataforma de Icetex - crédito Johan Largo

La Universidad Antonio de Nebrija abrió la convocatoria de becas virtuales del 50% para programas de maestría, brindando una nueva oportunidad a profesionales colombianos interesados en adelantar estudios de posgrado bajo modalidad virtual.

Estas becas, ofrecidas desde España y orientadas a diferentes áreas del conocimiento, están dirigidas a quienes tengan la motivación y los requisitos necesarios para obtener un título oficial expedido por la institución, con una duración de 12 meses y fecha de inicio el 9 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el Icetex, el proceso de postulación se extenderá hasta las 5:00 p. m. del 2 de febrero de 2026. Posteriormente, la Comisión Nacional de Becas publicará sus resultados a partir del 12 de febrero de 2026, notificando a los seleccionados vía correo electrónico según confirmaron fuentes de la Universidad Antonio de Nebrija.

Los aspirantes deben contar con título universitario, promedio mínimo de 3.7/5.0 y al menos 12 meses de experiencia profesional para postularse a las becas Nebrija - crédito Icetex

El programa tiene como objetivo apoyar a profesionales universitarios colombianos, tanto residentes en Colombia como en el exterior. Se dará prioridad a quienes acrediten una trayectoria profesional afín con el programa deseado o estén vinculados laboralmente a entidades públicas o privadas. Los aspirantes deben cumplir una serie de exigentes requisitos para poder participar en la convocatoria:

Edad: los postulantes deben ser mayores de 21 años y menores de 65 al cierre del proceso. Esta condición es inapelable y se verificará con base en la fecha de nacimiento frente a la fecha límite de la convocatoria.

Formación: se requiere haber terminado estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente. El título profesional debe estar registrado y avalado o, en el caso de ser obtenido en el extranjero, debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Promedio académico: los aspirantes deben tener un promedio mínimo de 3.7/5.0 en sus estudios de pregrado. El certificado debe ser oficial y expedido por la respectiva institución, sin que se admitan promedios inferiores bajo ninguna circunstancia.

Experiencia profesional: es obligatoria la acreditación de al menos 12 meses de experiencia laboral posterior a la obtención del título universitario.

Admisión definitiva: el requisito central es contar con la carta de admisión definitiva por parte de la Universidad Antonio de Nebrija para alguno de los programas de maestría ofrecidos en el periodo 2025-2026.

La carta de admisión definitiva de la Universidad Antonio de Nebrija es un requisito obligatorio para participar en la convocatoria de becas virtuales - crédito Icetex

Entre los programas disponibles sobresalen las maestrías en español como: lengua extranjera, comunicación política y gestión de crisis, marketing y publicidad digital, dirección estratégica de destinos turísticos inteligentes, administración de empresas, finanzas avanzadas, dirección y organización de proyectos, liderazgo y dirección estratégica de personas, análisis de negocios, dirección comercial y marketing digital, derecho internacional humanitario, neuropsicología y psicopedagogía.

La documentación requerida para participar debe cargarse en formato PDF en la plataforma indicada por Icetex. Los aspirantes deberán presentar:

Copia legible de la cédula de ciudadanía colombiana

Carta de admisión definitiva emitida por la universidad

Título de pregrado

Certificado oficial de notas donde conste el promedio mínimo exigido

Certificado de experiencia laboral detallando funciones y periodos de trabajo, así como un certificado de residencia—que, según el caso, puede consistir en un documento expedido por la alcaldía local o copia de factura de servicios públicos con dirección y municipio para quienes residen en Colombia.

Para quienes viven en España, se habilita presentar NIE o DNI.

Las maestrías disponibles incluyen áreas como comunicación política, marketing digital, administración de empresas, neuropsicología y derecho internacional humanitario - crédito Icetex

Es relevante destacar que, aunque el proceso de admisión es gestionado únicamente por la Universidad Antonio de Nebrija, las postulaciones para la beca deben tramitarse a través de la plataforma de Icetex. El organismo no interviene en la selección ni en la evaluación académica, pero sí verifica la situación financiera de los candidatos con préstamos previos; quienes mantengan mora en créditos con la entidad serán excluidos automáticamente del proceso.

Las candidaturas que no presenten la carta de admisión definitiva expedida por la Universidad Antonio de Nebrija quedarán descartadas. Para gestionar el proceso de admisión a los programas de maestría, los interesados pueden comunicarse al correo internacional@nebrija.es o al teléfono +57 601 508 76 29, donde recibirán orientación sobre documentos y trámites requeridos.

La convocatoria representa una oportunidad para el desarrollo académico y profesional de los colombianos, permitiendo acceder a formación de alto nivel en idioma español y bajo la modalidad virtual, facilitando la conciliación entre la vida profesional y los proyectos de actualización formativa.