María José Pizarro y Jota Pe Hernández reavivan su enemistad en el Senado con fuertes acusaciones de “misoginia”

El 3 de diciembre, durante una sesión plenaria del Senado, la tensión entre los senadores María José Pizarro y Jota Pe Hernández alcanzó nuevos niveles; en un momento que prometía ser parte de un debate de control político contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el recinto legislativo se transformó en un ring entre ambos congresistas.

Esta nueva disputa reavivó una herida del pasado que parecía haberse cerrado, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que los había obligado a “reconciliarse” después de intensos enfrentamientos previos, por medio de unas disculpas públicas.

Lo que comenzó como un debate legislativo terminó rápidamente en una batalla de palabras cargadas de acusaciones mutuas, en la que tanto Pizarro como Hernández no dieron tregua.

Frente a esta discusión, la senadora del Pacto Histórico no pudo contener su indignación y recurrió a sus redes sociales para exponer la gravedad del comportamiento de su compañero de bancada, al día siguiente, es decir, el 4 de diciembre.

A través de su cuenta de X, la legisladora expresó: “De nada sirvió conciliar con Jota Pe Hernández. Su ‘rectificación’ fue puro show. Casi tres años después, continúa con el mismo hostigamiento y matoneo hacia mí. Con toda la seriedad, su comportamiento hacia las mujeres en política es misógino, agresivo y profundamente violento. No me doblega. No nos va a callar”.

Junto a este mensaje, Pizarro compartió un video del momento de su intervención en la plenaria, en la que no solo reprendió al senador del Pacto Histórico, sino que lo acusó de ser un machista y un misógino.

Pizarro estalló contra Jota Pe Hernández por sus declaraciones

En el video, la senadora del Pacto Histórico se dirigió directamente a Hernández con contundencia: “María José Pizarro: Es un machista y un misógino. Y no solamente es un machista y un misógino, sino que es un patán. Usted es un patán. ¿Y sabe qué es lo que le molesta?”.

“Tener que interactuar con mujeres que no están de adorno, que no se amilanan, que son capaces de mirarlo a los ojos, que hace tiempo entendieron cuál era el lugar que ocupábamos nosotras en esta sociedad e incluso estamos dispuestas a ejercer nuestras dignidades”, dijo la senadora

Pizarro continuó su intervención, al centrar su crítica en el comportamiento de Hernández durante las sesiones del Senado: “No puede ser que en un debate de control político se termine señalando de manera irresponsable toda una fuerza política e incluso ante cualquier movimiento físico de un senador, mientras está interviniendo”.

Para respaldar su argumento, la senadora compartió el fragmento en el que el senador Jota Pe Hernández la criticó duramente, acusándola de ser “hipócrita” y “contradictoria”.

El senador se refirió a las declaraciones de Pizarro sobre un incidente en el que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, le pidió a Iván Cepeda que no la mandara a matar, y la acusó de aplicar un doble moral.

“La senadora José Pizarro dice que le parece muy mal que usted le haya pedido a Iván Cepeda que no la mandara a matar. Ella dice que le parece terrible porque usted está tratando a Iván Cepeda de asesino, pero procede a llamarme matón. Es la hipocresía de la senadora José Pizarro en la plenaria de este senado”.

“Resulta que aquí maltrataron a una mujer y hay imputados por ese maltrato, y la senadora que hace campaña con las mujeres guardó silencio. Sin duda alguna, si aquí se diera una premiación en este Senado a la más hipócrita, no lo digo yo, lo dice el país, se lo ganaría ese premio a la más hipócrita, María José Pizarro”, se escucha en parte de la intervención del congresista del Partido Verde.

No obstante, la respuesta de Pizarro no se hizo esperar, y en el video que compartió, replicó fuertemente las acusaciones de Hernández, denunciando lo que ella consideraba un comportamiento sistemático de hostigamiento por parte del senador del Centro Democrático.

“¿Tengo yo que continuar aceptando señalamiento tras señalamiento falaz por parte de este senador, que lo único que ha hecho estos cuatro años es ejercer una violencia sistemática en mi contra? Yo he dicho hasta el cansancio que las mujeres estamos cansadas de responder por las actuaciones de los hombres y que son los hombres los que tienen que responder por sus propias actuaciones”.

La líder del movimiento Progresistas añadió: “En ningún momento dije que el senador era un matón, por favor. ¿Cómo voy a decir que este senador es un matón? Él coge y lo hace de manera reiterada y ese es un tipo de violencia”.

Pizarro continuó acusando a Hernández de manipular las declaraciones y de propagar mentiras sobre ella. Se refirió también a la forma en que el senador había editado videos en redes sociales, distorsionando sus palabras y creando una narrativa en su contra.