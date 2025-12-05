Colombia

María José Pizarro y Jota Pe Hernández reavivan su enemistad en el Senado con fuertes acusaciones de “misoginia”

La senadora del Pacto Histórico dejó claro en su intervención durante el debate de control político contra el ministro de Defensa, que escaló rápidamente, que no se dejaría callar por su colega del Partido Verde

Guardar
María José Pizarro compartió un video en el que se dirige con dureza a Jota Pe Hernández, acusándolo de ser un “patán” y un “misógino” - crédito @PizarroMariaJo/X

El 3 de diciembre, durante una sesión plenaria del Senado, la tensión entre los senadores María José Pizarro y Jota Pe Hernández alcanzó nuevos niveles; en un momento que prometía ser parte de un debate de control político contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el recinto legislativo se transformó en un ring entre ambos congresistas.

Esta nueva disputa reavivó una herida del pasado que parecía haberse cerrado, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que los había obligado a “reconciliarse” después de intensos enfrentamientos previos, por medio de unas disculpas públicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que comenzó como un debate legislativo terminó rápidamente en una batalla de palabras cargadas de acusaciones mutuas, en la que tanto Pizarro como Hernández no dieron tregua.

María José Pizarro volvió a
María José Pizarro volvió a estar contra el senador Jota Pe Hernández- crédito @JotaPeHernandez/X - Colprensa

Frente a esta discusión, la senadora del Pacto Histórico no pudo contener su indignación y recurrió a sus redes sociales para exponer la gravedad del comportamiento de su compañero de bancada, al día siguiente, es decir, el 4 de diciembre.

A través de su cuenta de X, la legisladora expresó: “De nada sirvió conciliar con Jota Pe Hernández. Su ‘rectificación’ fue puro show. Casi tres años después, continúa con el mismo hostigamiento y matoneo hacia mí. Con toda la seriedad, su comportamiento hacia las mujeres en política es misógino, agresivo y profundamente violento. No me doblega. No nos va a callar”.

Junto a este mensaje, Pizarro compartió un video del momento de su intervención en la plenaria, en la que no solo reprendió al senador del Pacto Histórico, sino que lo acusó de ser un machista y un misógino.

La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro no se guardó nada al responder a Jota Pe Hernández, calificando su intento de reconciliación como una farsa - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro estalló contra Jota Pe Hernández por sus declaraciones

En el video, la senadora del Pacto Histórico se dirigió directamente a Hernández con contundencia: “María José Pizarro: Es un machista y un misógino. Y no solamente es un machista y un misógino, sino que es un patán. Usted es un patán. ¿Y sabe qué es lo que le molesta?”.

“Tener que interactuar con mujeres que no están de adorno, que no se amilanan, que son capaces de mirarlo a los ojos, que hace tiempo entendieron cuál era el lugar que ocupábamos nosotras en esta sociedad e incluso estamos dispuestas a ejercer nuestras dignidades”, dijo la senadora

Pizarro continuó su intervención, al centrar su crítica en el comportamiento de Hernández durante las sesiones del Senado: “No puede ser que en un debate de control político se termine señalando de manera irresponsable toda una fuerza política e incluso ante cualquier movimiento físico de un senador, mientras está interviniendo”.

María José Pizarro señaló que
María José Pizarro señaló que no había servido de nada una conciliación con Jota Pe Hernández - crédito @PizarroMariaJo/X

Para respaldar su argumento, la senadora compartió el fragmento en el que el senador Jota Pe Hernández la criticó duramente, acusándola de ser “hipócrita” y “contradictoria”.

El senador se refirió a las declaraciones de Pizarro sobre un incidente en el que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, le pidió a Iván Cepeda que no la mandara a matar, y la acusó de aplicar un doble moral.

“La senadora José Pizarro dice que le parece muy mal que usted le haya pedido a Iván Cepeda que no la mandara a matar. Ella dice que le parece terrible porque usted está tratando a Iván Cepeda de asesino, pero procede a llamarme matón. Es la hipocresía de la senadora José Pizarro en la plenaria de este senado”.

El senador Jota Pe Hernández
El senador Jota Pe Hernández estalló en contra de María José Pizarro durante una sesión en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

“Resulta que aquí maltrataron a una mujer y hay imputados por ese maltrato, y la senadora que hace campaña con las mujeres guardó silencio. Sin duda alguna, si aquí se diera una premiación en este Senado a la más hipócrita, no lo digo yo, lo dice el país, se lo ganaría ese premio a la más hipócrita, María José Pizarro”, se escucha en parte de la intervención del congresista del Partido Verde.

No obstante, la respuesta de Pizarro no se hizo esperar, y en el video que compartió, replicó fuertemente las acusaciones de Hernández, denunciando lo que ella consideraba un comportamiento sistemático de hostigamiento por parte del senador del Centro Democrático.

“¿Tengo yo que continuar aceptando señalamiento tras señalamiento falaz por parte de este senador, que lo único que ha hecho estos cuatro años es ejercer una violencia sistemática en mi contra? Yo he dicho hasta el cansancio que las mujeres estamos cansadas de responder por las actuaciones de los hombres y que son los hombres los que tienen que responder por sus propias actuaciones”.

María José Pizarro denunció el
María José Pizarro denunció el hostigamiento constante de Jota Pe Hernández hacia ella - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La líder del movimiento Progresistas añadió: “En ningún momento dije que el senador era un matón, por favor. ¿Cómo voy a decir que este senador es un matón? Él coge y lo hace de manera reiterada y ese es un tipo de violencia”.

Pizarro continuó acusando a Hernández de manipular las declaraciones y de propagar mentiras sobre ella. Se refirió también a la forma en que el senador había editado videos en redes sociales, distorsionando sus palabras y creando una narrativa en su contra.

Temas Relacionados

María José PizarroJota Pe HernándezCongresoMosoginiaPelea en el SenadoPacto HistóricoPartido VerdeColombia-Noticias

Más Noticias

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

La información sobre el posible traspaso fue expuesta dos días antes de que el club juegue la final de la MLS

El Inter Miami de Messi

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Destapan nuevo caso de corrupción: funcionario creó nómina paralela para apropiarse de al menos $500 millones de la Rama Judicial

La Comisión de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 20 años al profesional de la administración judicial en Cartagena, tras comprobar los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación

Destapan nuevo caso de corrupción:

Desde cuándo empezará a pagarse el nuevo salario mínimo de 2026 a millones de trabajadores colombianos: hay fecha clave

El debate sobre el ajuste anual enfrenta a sindicatos, Gobierno nacional y empresarios por el impacto en la inflación y el empleo formal

Desde cuándo empezará a pagarse

“No hay ninguna prueba contra Huertas”: Petro sobre acusaciones de altos funcionarios aliados con las disidencias de alias Calarcá

El jefe de Estado aseguró que los encargados de filtrar información son exmilitares que buscan desestabilizar su Gobierno

“No hay ninguna prueba contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

El Chato sorprendió al mundo:

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Dayro Moreno vs. “20 diablas”: el video por el que el goleador es tendencia en Colombia

Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”

Junior se va de Barranquilla: la Conmebol lo obligó a buscar estadio para la temporada 2026

La Dimayor violaría la ley si alarga la Liga BetPlay y la Copa Colombia: “Afecta la salud física y mental de los futbolistas”