Joven se encuentra en UCI tras ser atropellado y abandonado por la Policía en Bogotá, según denuncia de su familia y videos de seguridad

El joven de 24 años fue arrollado cuando se movilizaba en bicicleta y, pese a la llegada de patrulleros y una ambulancia, habría sido dejado en la vía pública durante varias horas, tiempo en el que fue golpeado y robado

Según la familia del joven,
Según la familia del joven, los policías que llegaron al lugar del accidente en la calle 66 con carrera 90 lo habrían dejado abandonado en la vía, pese a su evidente estado de gravedad - crédito Colprensa y Noticias Caracol

Un joven de 24 años permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa María del Lago, en Bogotá, luego de ser atropellado cuando se movilizaba en bicicleta y, según denuncia su familia, haber sido abandonado por varias horas en la vía pública pese a la presencia de la Policía y una ambulancia.

Los hechos, ocurridos en el occidente de la capital, quedaron registrados en cámaras de seguridad y hoy son motivo de fuertes cuestionamientos a la actuación de las autoridades.

De acuerdo con el relato de los familiares, el accidente se registró en la calle 66 con carrera 90. Tras el impacto, el conductor del vehículo que arrolló al joven se detuvo inicialmente para auxiliarlo.

Los policías llegaron, pero lo habrían dejado ‘botado’

Minutos después, las cámaras de seguridad del sector captaron la llegada de dos policías adscritos al CAI La Florida y de una ambulancia.

Sin embargo, según la versión de la familia, la atención fue incompleta y, posteriormente, el joven fue dejado a su suerte en plena vía.

Una de las familiares relató a Noticias Caracol que, aproximadamente diez minutos después del accidente, llegaron los uniformados y que, según los videos, tres minutos después de su arribo levantaron al joven y lo arrastraron hacia un andén ubicado al lado de un caño.

Según la familia, en los
Según la familia, en los videos de seguridad se observa el momento en el que el joven es arrastrado por los policías hacia un andén del sector tras el accidente - crédito Noticias Caracol

“La ambulancia llega, según la información de la Policía, lo atienden, le dan como primeros auxilios y tiempo después, entre la Policía y la ambulancia, deciden no llevárselo y dejarlo ahí”, señaló.

Según esta versión, tanto el personal médico como los policías se retiraron del lugar poco después, al igual que el conductor implicado en el accidente, dejando al joven herido solo durante varias horas.

Duró horas en el piso

Ya avanzada la noche, personas en situación de calle y otros individuos se acercaron al lugar, lo golpearon, lo arrastraron hacia el caño y le robaron sus pertenencias, entre ellas la ropa y los zapatos.

Clínica Santa María del Lago,
Clínica Santa María del Lago, en el occidente de Bogotá, donde el joven de 24 años permanece internado en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico - crédito Clínica Santa María del Lago

“Se acercan indigentes, se acercan vándalos, lo arrastran un poco más hacia el caño, lo dejan sin ropa, le roban los zapatos, la ropa, queda semidesnudo. En el video se ve todo, cómo pasan, lo golpean, como para saber si tiene conciencia o no y saber si lo podían robar o no”, relató la familiar, visiblemente afectada.

La Policía Nacional explicó al medio citado que los dos agentes involucrados justificaron su retiro del lugar argumentando que debían atender una riña en otro punto del sector. Según la versión institucional, los uniformados habrían conversado con el joven, constataron que estaba consciente y, por esta razón, tomaron la decisión de retirarse del sitio.

No obstante, esta explicación no ha convencido a la familia, que cuestiona duramente que no se haya realizado un traslado inmediato a un centro asistencial, teniendo en cuenta que el joven había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y no podía sostenerse por sí mismo.

“No sé bajo qué circunstancias deciden no llevarlo cuando acababa de tener un golpe contra el piso, golpe en la cabeza, y que se daban cuenta que él no era capaz de sostenerse por sí mismo”, expresó otro de sus familiares.

Accidentes de tránsito continúan siendo
Accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de emergencias en Bogotá, con peatones y ciclistas entre las víctimas más vulnerables - crédito Colprensa

Catorce horas después del accidente, los allegados lograron encontrar al joven en condiciones críticas, lo que obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Santa María del Lago, donde fue ingresado directamente a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos informaron que su estado de salud es delicado y su pronóstico se mantiene reservado.

El caso ha generado una fuerte indignación entre los familiares y en sectores de la ciudadanía, que exigen respuestas sobre la responsabilidad tanto de la Policía como de los servicios de emergencia que atendieron inicialmente el llamado.

Asimismo, han surgido interrogantes sobre la actuación de las entidades distritales y el papel de la Secretaría de Seguridad frente a lo ocurrido.

