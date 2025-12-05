Ejército rescató a joven venezolana reclutada por disidencias de las Farc: escapó herida antes del rescate

Esta es la menor que fue rescatada por las autoridades - crédito redes sociales/X

Una operación de emergencia realizada en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, permitió el rescate de una adolescente venezolana de 13 años que había sido reclutada y mantenida bajo amenaza por miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Según informó el Ejército, la intervención puso en evidencia el continuo reclutamiento forzado de menores en la frontera entre Colombia y Venezuela, una práctica que afecta a comunidades vulnerables y complica el panorama humanitario en la región.

Autoridades detallaron que la adolescente, proveniente del estado venezolano de Zulia, atravesó la frontera tras la muerte de su padre y el encarcelamiento de su madre.

Tras un tiempo en territorio colombiano, fue captada por la estructura armada en la región del Catatumbo, donde comenzó a ser utilizada para labores de vigilancia sobre movimientos militares.

El escape se produjo cuando la menor, acompañada de su pareja sentimental, se aprovechó de un enfrentamiento interno entre integrantes del grupo armado para huir hacia el casco urbano de Santa Rosa del Sur.

Durante la fuga, la joven sufrió una herida de bala en una mano. Las autoridades reportaron que tras recibir atención en el centro de salud municipal, la situación se agravó porque presuntos integrantes del grupo armado, bajo órdenes de alias Danilo, irrumpieron en la sala de urgencias con la intención de recapturarla y atentar contra su vida. La estructura usó redes de apoyo para localizarla.

El personal médico logró contactar rápidamente a la Brigada 19 del Ejército Nacional de Colombia, que organizó un operativo para evacuar a la adolescente y garantizar su seguridad física.

El general José Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19, señaló en declaraciones recogidas emitidas por el Ejército: “Esta organización al margen de la ley la tenía retenida y amenazada, porque pretendían atentar contra su vida. La menor, con el fin de protegerse, se fugó acompañada de su compañero sentimental y sostuvo un enfrentamiento con miembros del grupo residual”.

La investigación oficial indica que, tras su reclutamiento, la menor fue trasladada a la zona rural de Santa Rosa del Sur. Allí fue obligada a portar armas y a participar en acciones armadas contra el Clan del Golfo y las fuerzas estatales, bajo amenazas de muerte en caso de intentar huir.

Una vez rescatada, la joven fue puesta bajo protección de la Comisaría de Familia Municipal junto con entidades del sistema de infancia, con el propósito de restablecer sus derechos. El Ejército Nacional dispuso su traslado en un vuelo humanitario hacia un hospital de mayor complejidad fuera de Bolívar, donde se encuentra bajo atención médica especializada y estrictas medidas de seguridad.

El Ejército Nacional denunció el caso ante los organismos judiciales, reiterando su rechazo por el empleo de menores en el conflicto armado por parte de estructuras armadas ilegales, y especificó que continúa las operaciones para proteger a la población civil, con especial foco en la niñez en zonas de riesgo.

La utilización de menores por parte de grupos criminales sigue siendo objeto de preocupación internacional; organismos defensores de derechos humanos han registrado un aumento de casos en la frontera colombo-venezolana en los últimos meses.

Las autoridades comunicaron que dieron de baja a dos integrantes del grupo armado al margen de la ley en medio de los operativos.

Rescate de menores en el Cauca

Semanas atrás, las autoridades informaron que dos menores de edad que habían sido reclutadas por disidencias de las Farc en el departamento del Cauca fueron rescatadas en el municipio de Timba, según confirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Las niñas, de 14 y 15 años, se encuentran bajo protección de la organización indígena. El Cric informó que el rescate se produjo 35 días después del reclutamiento, tras una acción humanitaria en la que participaron autoridades y la guardia indígena.

Durante el retorno, los vehículos que transportaban a las menores fueron atacados y sufrieron daños en las llantas por parte de miembros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias, quienes intentaron impedir su paso. Las adolescentes ya fueron trasladadas a sus resguardos. Desde la organización indígena se reiteró el llamado a los grupos armados para que respeten a los menores y cesen su reclutamiento.