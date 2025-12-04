Colombia

Lotería del Valle resultados miércoles 3 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería del Valle divulgó los números ganadores de su último sorteo realizado este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 3 de diciembre de 2025.

Número de sorteo: 4825

Número ganador: 0236.

Serie: 030.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

Esta lotería únicamente celebra un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Para reclamar tu premio, puedes hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tienes un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Cómo ganar la Lotería del Valle?

Para poder jugar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es definirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

