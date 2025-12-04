Colombia

Ferrari 488 se estrelló contra motociclista en La Calera: así quedó el carro deportivo

El costoso automóvil, que participó del ‘Track Day’, de Ferrari, en el autódromo de Tocancipá en marzo pasado, quedó fuertemente afectado por el impacto

Así quedó el automóvil, cuya
Así quedó el automóvil, cuya referencia es Ferrari 488 - crédito captura de pantalla tomada de @ELTIEMPO/X

Un accidente de tránsito de gran impacto se registró en las horas de la mañana del 4 de diciembre de 2025 en la vereda de Márquez, entre La Calera y Sopó, Cundinamarca, cuando un automóvil Ferrari 488 colisionó con una motocicleta.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para gestionar la emergencia, retirar los vehículos involucrados y restablecer la circulación en esa zona, informó el diario El Tiempo.

En el sector de Márquez, donde ocurrió el siniestro, la magnitud del choque quedó evidenciada en imágenes difundidas en redes sociales: el Ferrari resultó devastado en su costado derecho y el panorámico quedó destruido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los conductores de ambos vehículos.

