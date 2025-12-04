“¿Diabla?”: Angélica Lozano cuestionó al ministro de Trabajo luego de ser atacada con una metáfora

El cruce de críticas entre la senadora Angélica Lozano y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino ha desatado una ola de reacciones en redes sociales - crédito Joel González/Presidencia - @AngelicaLozanoC/X

Una nueva controversia política estalló en Colombia tras el cruce de mensajes en redes sociales entre la senadora Angélica Lozano y el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. La disputa, que involucra acusaciones de sectarismo y descalificaciones mutuas, comenzó después de que la senadora del Partido Verde hiciera un comentario sobre el éxito de la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

Angélica Lozano celebró el reconocimiento de su colega, el senador Juan Felipe Lemos, que encabezará la lista del Partido de la U al Senado, y sobre todo destacó su papel como conciliador durante la tramitación de la mencionada reforma.

Todo parecía ser un reconocimiento positivo hasta que el ministro Sanguino intervino, de manera burlona, con un mensaje dirigido a Lozano en el que le preguntaba si estaba hablando en serio: “Senadora @AngelicaLozanoC: el día de los inocentes es el 28 de diciembre. Aún faltan unos días (sic)”.

Las palabras del alto funcionario sugirieron que lo dicho por la congresista era inverosímil o fuera de lugar.

Juan Felipe Lemos será la cabeza de lista para el Senado del Partido de la U de cara a las elecciones del 2026 - crédito suministrada a Infobae

El comentario del ministro Sanguino no fue bien recibido por la senadora, que no dudó en responder a las críticas del ministro de Trabajo, y molesta por la descalificación, replicó con un mensaje contundente

A través de su cuenta de X, la senadora cuestionó las razones por las que Sanguino había ignorado el mérito de Lemos: “¿Por qué negar @AntonioSanguino que el coordinador ponente @JFLemosU fue rotundamente conciliador y contra viento y marea y específicamente a pesar de mirada conservadora de otros del Senado, él se la jugó por hacerla realidad?”.

La senadora hizo énfasis en la postura conciliadora de Lemos, que, a pesar de las dificultades y de las diferencias políticas, se comprometió con la Reforma Laboral, algo que, según Lozano, merecía ser reconocido públicamente.

La senadora Angélica Lozano cuestionó al ministro del Trabajo por no reconocer el trabajo de Juan Felipe Lemos en la discusión de la Reforma Laboral - crédito @AngelicaLozanoC/X

En lugar de calmar las aguas, la respuesta de Lozano encendió aún más la polémica y el ministro Sanguino continuó la confrontación con una publicación que rápidamente captó la atención de los internautas.

“¿Hablas de sectarismo? Vea pues, ‘la diabla repartiendo ostias’”, escribió Sanguino en X, en un claro intento de ridiculizar a la senadora.

La expresión utilizada por el ministro fue una forma despectiva de referirse a la legisladora, insinuando que ella actuaba de manera agresiva o implacable, como alguien malvada o peligrosa; hizo la metáfora de que ella estaba lanzando “golpes” por doquier.

El ministro Antonio Sanguino respondió de manera irónica a la senadora Angélica Lozano tras su elogio a Juan Felipe Lemos por su papel en la Reforma Laboral - crédito @AntonioSanguino/X

El uso del término “diabla” desató una nueva ola de reacciones, y Lozano no tardó en responder. En su siguiente mensaje, la senadora, visiblemente frustrada por las descalificaciones, arremetió contra el ministro.

“¿Sectaria yo? ¿Diabla? Caramba, ni que fuera yo quien desconoce a quienes aportan desde el pluralismo y la diferencia”, escribió Lozano. Además, hizo una dura crítica sobre el giro ideológico que, según ella, había dado Sanguino, que había adoptado una postura más radical contra el petrismo en los últimos años. “Dale poder a una persona y conocerás a la persona. Tu antipetrismo radical de hace 4 años, qué giro drástico ha dado”, agregó.

La publicación finalizó con un tono sarcástico, deseando a Sanguino “feliz día” en lo que parecía una clara ironía.

La senadora Angélica Lozano defendió su actitud pluralista y criticó el giro radical del ministro Sanguino contra el petrismo - crédito @AngelicaLozanoC/X

El cruce de comentarios no pasó desapercibido para los internautas, que rápidamente comenzaron a tomar partido en la discusión, con algunos apoyando a Lozano y otros respaldando al ministro de Trabajo.

Pero lo que sobre todo llamó la atención fue cuando la senadora recordó que Antonio Sanguino, aunque fue parte de la Alianza Verde y tiene antecedentes en el Polo Democrático, fue conocido por su postura crítica hacia Gustavo Petro en el pasado.

Durante el periodo en que Petro fue alcalde de Bogotá, Sanguino adoptó una posición de oposición, especialmente en su rol de concejal, y se mostró distanciado del mandatario, rol que curiosamente cambió cuando Petro llegó a la Presidencia de la República.