Dayro Moreno vs. “20 diablas”: el video por el que el goleador es tendencia en Colombia

El atacante de 40 años protagonizó el último clip del youtuber Andresitow

El futbolista participó de una actividad para encontrar pareja - crédito @Andresitow

En los últimos meses, el atacante de 40 años, Dayro Moreno, fue tendencia en Colombia luego de que Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, lo convocó para la última jornada de las eliminatorias para el mundial de 2026.

Con la puerta abierta para que el delantero pueda estar en la cita orbital, Moreno comenzó a ser contratado para varias campañas publicitarias, en las que se hacen comentarios sobre la fama que tiene en torno a las fiestas que protagoniza cuando no está jugando fútbol.

De la misma forma, Moreno comenzó a sumar cada vez más seguidores en redes sociales y a hacer colaboraciones con creadores de contenido del país.

Precisamente, la última de ellas fue publicada en el canal de YouTube de Andrés Figueroa, bogotano que es más conocido como Andresitow, que realiza videos en los que personalidades públicas buscan pareja.

Dayro Moreno vs. “20 diablas”

Dayro Moreno es tendencia en Colombia por aparecer en el último video del creador de contenido Andresitow - crédito @Andresitow

Haciendo una referencia al gusto por el licor que Dayro Moreno ha confesado, el video comienza con una receta para crear al “fútbolista perfecto”, que incluye una botella de aguardiente y tiene como resultado la primera aparición del goleador en la publicación.

Debido a que el objetivo de la actividad era que Dayro Moreno escogiera a una mujer de las que participaron del video, cada una de ellas se presentó ante el futbolista, que descartó a las que no le llamaban la atención solo por su aspecto físico.

En la mayoría de los casos, Moreno se presentó ante las participantes como “el goleador del fútbol colombiano”, lo que generó risas entre los demás presentes.

Sumado a ello, uno de los momentos que se hizo tendencia en redes sociales fue cuando al salón ingresó una mujer de estatura baja y el futbolista le indicó que no era su tipo porque “no es mi altura”.

Dayro Moreno se besó con la mayoría de las participantes - crédito @Andresitow

Entre los comentarios del video estaba el artista Altafulla y el creador de contenido Camilo Pugliato, que hicieron diferentes bromas sobre la situación que afrontó Dayro Moreno durante la actividad.

En las charlas que tuvo con las participantes, el atacante afirmó que cuando deje de ser futbolista se dedicará a administrar las empresas que ha conformado con el dinero generado con el deporte. Después de que avanzaron las 20 mujeres, Dayro Moreno afirmó que el “casting” estaba “melo”, aunque descartó a la mitad de las que se presentaron.

En la segunda actividad, el futbolista pudo hablar durante cinco minutos con las participantes que avanzaron y tuvo que escoger para reducir el grupo que seguiría participando.

En la mayoría de charlas, Moreno reafirmó que estaba “soltero y a la orden”; de la misma forma, aseguró que su experiencia con el deporte hace que no se fije 100% en el físico, sino que también busca conocer por completo a su futura pareja.

El goleador escogió a cuatro de las participantes - crédito @Andresitow

A pesar de esa afirmación, el futbolista se besó con la mayoría de mujeres y al final tuvo que escoger a las que mejor “se portaron” tras la actividad, que incluyó a dos jóvenes que son hermanas y afirmaron que no descartarían “compartir” al goleador.

“Mis amores, la verdad es que todas son muy lindas, físicamente, personalmente, la verdad es que la energía fue muy melo, pero como dijo el patrón, me toca escoger a una, aunque quisiera llevarme a todas”, fueron las palabras de Dayro Moreno, que al final terminó seleccionando a cuatro mujeres.

Antes de finalizar el video, Moreno indicó que compartiría su contacto con ellas, puesto que tras finalizar la temporada con Once Caldas tenía planeado estar un tiempo en Bogotá para conocerlas.

