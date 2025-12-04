“Crueles” y “farsantes”: así arremetió Lina María Garrido contra funcionarios del Gobierno Petro por el abandono en el sistema de salud

La representante Lina María Garrido estalló contra el Gobierno de Petro, esta vez por las falencias en el sistema de salud en Colombia - crédito Lina Maria Garrido/Facebook - Presidencia

La situación de la salud en Colombia sigue siendo un tema candente, especialmente en lo relacionado con los pacientes de enfermedades raras y es en esa situación que la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, se despachó fuertemente contra el Gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de desatender a miles de colombianos que necesitan atención urgente.

La denuncia surgió a raíz de un video publicado por la Federación de Enfermedades Raras de Colombia (Fecoer), en el que se muestra a una madre en Cali postrada de rodillas y llorando mientras suplica por el tratamiento que su hija, aquejada de una enfermedad, necesita para sobrevivir.

De acuerdo con la denuncia, la joven está postrada en cama por la falta de medicamentos, y la madre, visiblemente desesperada, pidió ayuda, ya que el sistema de salud falló en brindarle la atención necesaria.

La denuncia de Fecoer se hace aún más urgente con las imágenes de una madre que, desesperada, se arrodilla para pedir ayuda por su hija enferma - crédito @Fecoer/X

El video rápidamente se viralizó, y organizaciones defensoras de la salud señalaron que este caso refleja una crisis creciente en todo el país, especialmente entre los pacientes con enfermedades huérfanas. Estas organizaciones también denunciaron que están en contra de la “eutanasia pasiva”, es decir, que por falta de tratamientos se pone en riesgo la vida de los pacientes debido a la negligencia del sistema sanitario.

Frente a todas estas denuncias, Lina María Garrido no dudó en expresar su indignación a través de sus redes sociales, en las que compartió el video de la madre y condenó la gestión del Gobierno de Petro.

“Malditos @petrogustavo, @carolinacorcho, @GA_Jaramillo, bombardearon el sistema de salud y en dos años han asesinado a más de 3.200 pacientes de enfermedades huérfanas. Pero como no son sus hijos y no les importa un carajo que la gente hoy se arrodille suplicando atención, seguirán desatendiendo su responsabilidad. Crueles, inhumanos, farsantes (sic)”, escribió Garrido.

Lina María Garrido no dudó en acusar al Gobierno de Petro de ser responsable de la muerte de más de 3.200 pacientes con enfermedades raras - crédito @linamariagarri1/X

Enfermedades raras: un tema olvidado en la agenda del Gobierno, dice Garrido

La crítica de la congresista, que no es nueva, se enfoca claramente en lo que considera una pésima gestión por parte del Gobierno, o al menos de sus principales responsables. En su ataque, no solo cuestionó al presidente Gustavo Petro, sino a la ministra de Salud durante el período 2022-2023, Carolina Corcho, y al actual jefe de cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, a los que acusó de ser los principales responsables del colapso del sistema de salud en el país.

Es importante señalar que, bajo el mandato del Gobierno actual, se impulsó en varias ocasiones una reforma al sistema de salud que fracasó en el Congreso. Este proyecto planteaba cambios radicales en el sistema sanitario, pero mientras las propuestas siguen estancadas, el país enfrenta una serie de anomalías en el sector salud.

Las denuncias son múltiples: falta de atención médica, escasez de medicamentos, carencia de equipos médicos y otras irregularidades que afectan gravemente a los colombianos, especialmente en las zonas más vulnerables, lo cual ha sido denunciado constantemente a lo largo de este mandato.

Lina María Garrido denuncia que el sistema de salud en Colombia colapsó en manos de Carolina Corcho y Guillemos Alfonso Jaramillo - crédito Jesús Aviles/Infobae

Estas son las cifras alarmantes sobre la muerte de pacientes con enfermedades raras

Las cifras sobre muertes por enfermedades huérfanas en Colombia siguen generando controversia debido a las discrepancias entre los datos oficiales y los reportados por organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes.

Según el Ministerio de Salud, en su reporte del 27 de septiembre de 2025, se registraron 1.666 muertes por enfermedades raras en lo que iba del año, con una tasa de 3,14 muertes por cada 100.000 habitantes. La cartera aseguró que estos datos muestran una reducción en la mortalidad en comparación con años anteriores, lo que indicaría una mejora en la atención y el tratamiento de estas enfermedades.

Sin embargo, la Fecoer reportó un número considerablemente mayor de fallecimientos. Según la organización, entre enero y agosto de 2025 se registraron 1.501 muertes, cifra que ya superaba los promedios de años anteriores. Además, una actualización de los mismos relevó el total a 2.033 muertes en lo corrido del 2025, lo que pone en duda las cifras oficiales y refleja el impacto que sigue teniendo la falta de atención y de recursos para los pacientes con enfermedades huérfanas.